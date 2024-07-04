Какими бывают футбольные мячи и от чего зависит их цена? Полный гайд от эксперта

Сергей Скляр эксперт «Спортмастер PRO», три раза становился чемпионом Ленинградской области по футболу «Футбольный мяч является ключевым элементом в игре, влияющим и на успешность тренировочного процесса, и на результативность футболиста во время матча. Грамотный выбор имеет огромное значение. Существуют варианты для разных типов поверхности, погодных условий и уровней мастерства, а ошибки при покупке могут привести к дискомфорту и травмам. Разбираемся, на что обратить внимание».

Типы футбольных мячей

1. Мячи для игры на траве

Обычно они обладают плотной и износостойкой наружной оболочкой — покрышкой. Предназначены для обеспечения хорошего отскока и контроля на мягкой, неровной поверхности. Такие мячи используются как на профессиональных, так и на любительских футбольных полях.

Мяч футбольный Nike NK FLIGHT (профессиональный), 13 999 руб. Фото: Nike

2. Мячи для игры на искусственном покрытии

Мячи, которые предназначены для игры на искусственном покрытии, мало чем отличаются от вариантов для натурального газона. Иногда футболисты выбирают модели, способные выдерживать повышенную нагрузку и трение. Такие отличают более жёсткая покрышка и повышенная устойчивость к износу.

3. Мячи для игры в соревнованиях

Соревновательные мячи соответствуют строгим стандартам ФИФА и других футбольных федераций: FIFA Quality и Quality Pro, FIFA Basic, IMS. Они имеют наивысшее качество изготовления и идеальную форму, а следовательно, облегчают контроль и точность ударов. Используются в официальных и любительских матчах.

Размер и вес мяча

При выборе крайне важно исходить из возраста игрока. Правильно подобранный размер позволит эффективнее совершенствовать навыки и не отобьёт желание играть в футбол. Это особенно важно в случае с юными футболистами. Если, например, дать ребёнку тяжёлый мяч, не подходящий ему по размеру и весу, у него не получится сделать сильный удар, нормально передавать и контролировать мяч. А одновременно с этим вырастет риск травм.

Общепринятая размерная линейка включает:

размер 3 — для детей до семи лет;

размер 4 — для детей от семи до 12 лет;

размер 5 — для игроков старше 12 лет (стандартный размер для взрослых и соревнований).

Та же логика актуальна и для веса футбольного мяча: взрослые играют мячами массой 440-450 г (размер 5), дети от семи до 12 лет — 290-390 г (размер 4), маленькие дети — 250-290 г (размер 3).

Футзальные мячи, или мячи для мини-футбола, чуть отличаются от обычных. Их максимальный размер — четвёртый, при этом вес отличается не столь критично (420 г против 450 г), за счёт чего они ощущаются как более тяжёлые.

Мяч футбольный Demix DF900 Thermo FIFA Qualily Pro (профессиональный), 6499 руб. Фото: Demix

Материал и конструкция мяча

Кожаные мячи

Традиционно именно мячи из натуральной кожи использовались в профессиональном и любительском футболе, но сегодня они встречаются крайне редко — в основном как сувенир в ретроэстетике.

Кожа обеспечивает хороший контроль, но её характеристики сильно зависят от погодных условий: температуры и влажности. Материал легко впитывает воду, из-за чего тяжелеет и делает поведение мячей очень непредсказуемым. Кроме того, на морозе кожа твердеет.

Мяч футбольный PUMA Orbita 1 Tb Fifa Quality Pro (профессиональный), 13 499 руб. Фото: PUMA

Синтетические мячи

Современные футбольные мячи чаще всего изготавливаются из синтетического материала: полиуретана или поливинилхлорида (ПВХ). Они отличаются от натуральных аналогов долговечностью и устойчивостью к влаге, что делает их идеальным выбором для любых погодных условий.

Различия во внутренней конструкции мячей

Футбольные мячи могут изготавливаться с применением различных технологий. Каких?

Машинная сшивка. Она получила наибольшее распространение. Именно так производят мячи бюджетной категории. Гибридная технология используется в производстве мячей среднего ценового сегмента — они могут иметь лицензию FIFA Quality, FIFA Basic или IMS. Ручная сшивка применяется в производстве мячей из толстого материала, которые способны выдерживать тяжёлые удары и трение. Такие мячи иногда используются в турнирах и соревнованиях.

Мяч футбольный adidas Tiro Competition (средняя категория), 6999 руб. Фото: adidas

Thermal Technology, или бесшовная термосклейка, — технология, по которой изготавливают самые дорогие мячи профессионального уровня. Чаще всего они имеют лицензию FIFA Quality Pro. Используются в матчах высокого уровня чаще, чем мячи со сшивкой (в том числе — со сшивкой ручной).

Внутренняя часть может быть изготовлена из латекса или бутила. Первый обеспечивает лучший отскок, но быстрее теряет воздух, второй же слегка проигрывает с точки зрения контроля и предсказуемости, но дольше сохраняет форму и давление.

Мяч футбольный PUMA Orbita 4 Hyb (детский, подходит для тренировок и игр), 4499 руб. Фото: PUMA

Поведение мяча определяется не только покрышкой и камерой, но и особым слоем между ними. Его ещё называют подкладочным слоем, задача которого — обеспечить прыгучесть мяча и защитить камеру от резких ударов. Как правило, слой изготавливают из пены или нетканого материала. Первый отличается большей упругостью, второй — прочностью.

Текстура и аэродинамика

Текстура мяча напрямую влияет на его сцепление. Гладкий менее предсказуем в полёте, тогда как вариант с текстурированной поверхностью обеспечивает лучший контакт с бутсами и позволяет лучше контролировать траекторию.

Технология бесшовной термосклейки чаще других сопряжена с использованием различной текстуры. В таком случае особая поверхность мяча позволяет повысить контроль при ведении, приёме и передаче. При этом благодаря технологии он отлично сохраняет форму, что обеспечивает точность удара.

Аэродинамика мяча играет ключевую роль в его поведении в воздухе. Наиболее оптимальной формой является сфера, однако её производство — задача не такая тривиальная, как кажется.

Мяч футбольный Demix DF700 Hybrid FIFA Quality (средняя категория), 3399 руб. Фото: Demix

Если мячи для настольного тенниса изготавливают путём сплавления двух идентичных половинок, то в случае с футбольными так сделать не получится: слишком велик размер и высоки требования к поведению. Поэтому на протяжении долгого времени наиболее популярной формой был усечённый икосаэдр, состоящий из 12 пятиугольных и 20 шестиугольных элементов. Фигура максимально приближена по форме к сфере, однако проста в производстве.

В последние десятилетия разработчики пробуют и другие формы. Современные технологии позволяют создавать мячи с оптимизированными аэродинамическими свойствами, что улучшает точность и дальность ударов. Как пример — Telstar 18, который использовался на чемпионате мира в 2018 году.

Цвет и дизайн

Цвет — характеристика не столько функциональная, сколько вкусовая. Однако иногда этот параметр может иметь значение: так, яркие цвета и контрастные узоры позволяют добиться того, что мяч будет более заметен в условиях плохого освещения или на крупных стадионах.

Мяч футбольный Kappa (средняя категория), 3599 руб. Фото: Kappa

Даже начинающим игрокам рекомендуется выбирать мячи средней ценовой категории. Обращайте внимание на материал и размер мяча, чтобы он соответствовал возрасту и уровню игры. Опытные игроки могут инвестировать в более качественные мячи, соответствующие их потребностям.

Соревновательные мячи с сертификацией FIFA Quality являются отличным выбором для тех, кто серьёзно увлечён спортом.

И всё же главное — подобрать мяч, который нравится не только своими характеристиками, но и внешним видом. Именно такой будет вдохновлять на новые тренировки и поможет достичь желанных результатов. И тогда каждый удар будет точным, а каждый матч — успешным!