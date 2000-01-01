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Пловец ныряет в бассейн с гирями в руках. Его выносливости можно позавидовать!
Пловец ныряет в бассейн с гирями в руках. Его выносливости можно позавидовать!
Набирает популярность новый вид фитнеса. @deependfitness
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Пловец ныряет в бассейн с гирями в руках. Его выносливости можно позавидовать!
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