Пловец ныряет в бассейн с гирями в руках. Его выносливости можно позавидовать!

Тест на мобильность суставов

Девушка со змеиной гибкостью. Видео

Мастерство владения своим телом

Когда вы с подругой давно ходите вместе в качалку

Жиросжигающая тренировка. Видео

Йога — не просто спорт, а настоящее искусство

У девушки из этого видео невероятная пластика

Такого упражнения со штангой вы точно не видели!

Атлет точь-в-точь повторяет упражнения Брюса Ли

Так выглядели бодибилдеры в 1941 году. Видео

Когда решил бегать по утрам. Ожидание и реальность

Бекхэм копает грядки! Как вам такой урожай?

Узнали в этом видео свою девушку? Сочувствуем!

8 простых упражнений для долголетия. Видео

Сталлоне в образе гангстера покупает фрукты. Видео

Поиграли бы в футбол на яхте?