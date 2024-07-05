День Московского спорта – 2024: дата проведения, расписание и программа

6 июля в Лужниках пройдёт День Московского спорта. В 2024-м событие посвящено Году семьи. Это самый яркий и масштабный летний праздник, который можно провести вместе с близкими. На территории комплекса пройдут различные соревнования, выставки и мастер-классы, посвящённые спорту и активному образу жизни.

О чём расскажем:

История праздника

В прошлом году московскому спорту исполнилось 100 лет. Официально 27 июня 1923 года был основан Высший Совет физической культуры — именно с этого дня фиксируются все спортивные достижения столицы. Первый праздник, посвящённый московскому спорту, состоялся 12 августа 1928 года. В начале по столице шествием прошли атлеты из зарубежных стран, а затем проследовала колонна представителей СССР. Эта Спартакиада дала старт развитию массового спорта в Москве.

День Московского спорта в Лужниках Фото: vk.com/День Московского спорта в Лужниках

Что нужно знать о Дне Московского спорта в 2024 году?

На территории Лужников будет организовано 20 тематических площадок, посвящённых футболу, настольному теннису, фигурному катанию, воркауту, шахматам, стритболу, рыболовному спорту, стантрайдингу, сборке кубика Рубика и экстремальным видам спорта. Организаторы подготовили множество мастер-классов, соревнований и показательных выступлений известных спортсменов, с которыми можно будет пообщаться в рамках фан-встреч. Ниже будет актуальное расписание событий.

Программа Дня Московского спорта

Каждый гость сможет стать частью сразу двух рекордов России: самого масштабного турнира по настольному теннису и самой массовой в стране тренировки по стретчингу, которую проведёт гимнастка Самира Мустафаева. Кроме того, в Лужниках состоится сеанс одновременной игры в шахматы на 100 досках с Сергеем Корякиным.

День Московского спорта в Лужниках Фото: vk.com/День Московского спорта в Лужниках

На Дне московского спорта пройдут две открытые тренировки от легендарных спортсменов. Этери Тутберидзе проведёт в зоне фигурного катания мастер-класс для воспитанников московских спортивных школ. А с 13:30 до 15:00 состоятся показательные выступления титулованных фигуристов. В зоне единоборств пройдёт открытая тренировка серебряного призера Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории Роя Джонса-младшего. После этого состоится показательный бой.

Алина Загитова Фото: vk.com/День Московского спорта в Лужниках

В Лужниках пройдут фан-встречи с биатлонисткой Ольгой Зайцевой, фигуристами Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным, боксёром Роем Джонсом-младшим, а также основателем и лидером паркур-движения французским каскадёром Дэвидом Беллемом.

На территории комплекса прогремит большой концерт, на котором выступят известные артисты. Своими хитами посетителей будут радовать Бьянка, Олег Майами, Нюша, Акмаль, Анна Седокова, ST, Анет Сай, группы «Винтаж» и «Пицца», Sheba, Elman, Mona, Toni, Andro, Elsea, Loc-Dog, AMCHI, Kamazz, «Винтаж», GAYAZOV$ BROTHER$, Galibri&Mavik и секретный гость. Грандиозная музыкальная программа начнётся в 14:00 и продлится семь часов.

Подробное расписание мероприятий

Работа площадок: 11:00-18:00;

Концерт: 14:00-21:00.

Зона экстремальных видов спорта: мотофристайл, мотошар и самокатный спорт – 11:00-18:00; Марафон тренировок – 11:00-19:30; Фан-встречи с чемпионами в формате «вопрос-ответ» – 12:00-16:30; Массовые турниры по стритболу – 11:00-18:00; Стантрайдинг – 11:00-18:00; Настольный теннис – 11:00-18:00; Шахматы – 11:00-18:00; Массовый турнир по мини-футболу – 11:00-18:00; Массовая тренировка по стретчингу – 15:00-16:30; Кубик Рубика – 11:00-18:00; Воркаут – 11:00-18:00; Брейк-данс – 11:00-18:00; Детская зона: мастер-классы по гимнастике и беговелы – 11:00-18:00; Зона футбольных клубов – 11:00-18:00; Настольные игры – 11:00-18:00; Фудкорт ДЕПО – 11:00-22:00; Фестиваль фигурного катания – 13:30-15:00; Открытая тренировка с Этери Тутберидзе – 12:30-13:15; Рыболовный спорт – 10:00-15:00; Стронгмен – 10:00-16:30; Чемпионат России по битбоксу – 10:30-19:00; Концертная программа, организованная совместно с «Новым Радио» – 14:00-21:00; Игры ГТО – 10:00-19:00; Этноспорт – 10:00-19:00.

Как принять участие в Дне Московского спорта?

Начало спортивного праздника в Лужниках запланировано на 11:00. В нём может принять участие любой желающий. Все мероприятия бесплатные, однако для посещения некоторых из них нужно зарегистрироваться заранее на официальном сайте Дня Московского спорта. Прийти на праздник можно с детьми. Для юных посетителей на территории комплекса будут организованы отдельные площадки с активностями.