Ночной велофестиваль — 2024 в Москве: регистрация, маршрут, перекрытие дорог

Сегодня, 6 июля, в Москве пройдёт Ночной велофестиваль. По традиции его участники надевают необычные костюмы и украшают свои велосипеды. В этот раз событие получило название «Светящийся праздник», поэтому будет вдвойне ярко, эффектно и весело. Ожидается, что в этом году участие в велофестивале примут более 20 тысяч человек.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы каждый год проводим велофестивали в столице, чтобы показать, как много поклонников у этого вида транспорта. Регистрация на ночной велозаезд открыта — приглашаем вас присоединиться к празднику и стать частью дружного велодвижения», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский ночной велофестиваль Фото: mosvelofest.ru

О чём расскажем:

Время и место

6 июля сбор участников начнется в 21:00 на Суворовской площади. Вход со стороны улиц Селезнёвская и Дурова. Старт запланирован на 22:00. Направление движения колонны участников будет проходить через центральную часть Москвы в сторону Цветного бульвара по отрезку Бульварного кольца с выездом на Пречистенскую набережную. С 21:00 до 00:00 будет работать фестивальный городок, с различными активностями, интерактивными зонами и фудкортом.

Московский ночной велофестиваль Фото: mosvelofest.ru

Регистрация участников

Участие в ночном веломарафоне бесплатное для всех желающих старше 16 лет. Важно заранее пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия и получить индивидуальный номер участника. Его можно распечатать и прикрепить на одежду или велосипед.

Московский ночной веломарафон Фото: mosvelofest.ru

Что важно знать о Московском ночном велофестивале в 2024 году?

Необходимо установить белый фонарь спереди велосипеда и красный – сзади, а также световозвращающие элементы. Кроме того, рекомендуется надеть шлем, перчатки, защиту локтей и коленей. Важно заранее проверить исправность велосипеда, установить на нём зеркало заднего вида, звонок и закрепить на раме бутылку с водой.

Во время фестиваля необходимо ехать со средней скоростью движения колонны — 14-15 км/ч, сообщать о перестроении сигналами рукой и не производить резкую остановку. Начинающие велосипедисты должны держаться правой стороны дороги.

На велофестивале запрещается использовать телефон и другие устройства во время движения, употреблять спиртные напитки и курить, проносить колюще-режущие предметы и стеклянные бутылки, раздавать или демонстрировать рекламные материалы без согласования с организаторами и использовать слоганы, лозунги и флаги с древками. Не допускается участие на электросамокатах, моноколёсах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Передвижение на электровелосипедах разрешено при соблюдении безопасного скоростного режима — не более 15 км/ч.

Ночной веломарафон в Москве Фото: mosvelofest.ru

Ограничения движения транспорта

Для безопасности участников велоколонны будут перекрыты отдельные участки дорог Москвы.

С 20:00 нельзя будет проехать по Суворовской площади. Ограничения снимут по мере прохождения велоколонны.

С 21:00 до 23:00 ограничения коснутся участка Селезнёвской улицы – от переулка Достоевского до Суворовской площади. А с 21:30 до 23:59 — участка улицы Лужники – от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 35 на улице Лужники.

С 21:30 закроют Самотёчную, Садовую-Самотёчную и Тверскую улицы, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский бульвары, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные, а также Соймоновский проезд и Большой Путинковский переулок. Открывать улицы для движения транспорта будут по мере прохождения велоколонны.

С 00:01 6 июля до окончания мероприятия на участках перекрытий нельзя будет парковаться. 6 июля с 08:00 до 18:30 и 7 июля с 00:01 до 07:00 будет закрыта для движения транспорта одна полоса на Суворовской площади, на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до Андреевского моста и на Лужнецкой набережной в районе пересечения с Андреевским мостом.

С 00:01 6 июля до окончания мероприятия на участках перекрытий нельзя будет парковаться.