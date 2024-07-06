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Что приготовить в жару, кроме окрошки: 12 летних блюд от нутрициолога

Юлия Ломкова нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) «Летом хочется быстрых, лёгких, освежающих и прохладных блюд. Ведь наваристые супы, горячие рагу, майонезные салаты в жару тяжело не только есть, но и готовить. К счастью, летний сезон отличается большим разнообразием продуктов, из которых можно собирать не только простые, но и вкусные и полноценные блюда».

О чём расскажем:

Как питаться летом?

Здоровое питание летом поможет избежать обезвоживания, обострения хронических заболеваний и легче перенести жару. Для этого придерживайтесь нескольких правил.

Соблюдайте питьевой режим

В жару мы потеем сильнее, поэтому своевременно восполняйте дефицит жидкости. Единой нормы для всех не существует, но можно ориентироваться на значение 30 мл на 1 кг массы тела для базовой обеспеченности жидкостью. В жаркие дни повышайте количество на 0,5-1 литр. Например, человеку весом в 55 кг нужно выпивать 1650 мл воды, а летом – до 2650 мл.

Фото: istockphoto.com/amenic181

Носите с собой бутылку с водой, пейте регулярно в течение дня, старайтесь не допускать сильной жажды.

Сократите количество алкоголя, сладких газированных напитков и кофе – они не утоляют жажду, а наоборот, усиливают обезвоживание.

Не перегружайте пищеварительную систему

Летом обилие еды чаще вызывает нарушение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): тяжесть, вздутие, изжогу, тошноту. Помните об умеренности – ешьте лёгкую питательную пищу небольшими порциями.

Увеличьте в рационе количество растительной пищи, сокращая употребление продуктов животного происхождения до двух-трёх раз в неделю.

Приготовление еды летом может стать увлекательным занятием, ведь разнообразие продуктов даёт возможность экспериментировать и открывать новые вкусовые сочетания.

Составили подборку рецептов полезных и освежающих блюд, если окрошка уже надоела и хочется чего-то необычного.

Лёгкие и освежающие салаты

Обилие сочной зелени и свежих овощей делают салаты самым популярным блюдом в летний сезон.

Салат с тунцом и авокадо

Ингредиенты:

тунец консервированный – 200 г;

микс листовой зелени – 100 г;

авокадо – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

красный лук – 1/2 шт.;

пучок укропа или кинзы – 1/2.

Фото: istockphoto.com/SolStock

Для заправки:

яблочный уксус – 1 ст. л.;

щепотка гималайской соли;

перец по вкусу;

горчица – 1 ст. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.

Приготовление:

Порежьте овощи и зелень. Смешайте ингредиенты для заправки. Выложите в салатницу тунец, овощи, зелень, заправку и перемешайте.

Салат из морской капусты

Ингредиенты на три порции:

морская капуста – 300 г;

филе кальмара – 200 г;

мякоть тыквы – 100 г;

огурец – 100 г;

оливковое масло – 1,5 ст. л.;

соль, перец, молотый чеснок по вкусу.

Фото: istockphoto.com/MiMaLeFi

Приготовление:

1. Нарежьте кальмара кольцами и опустите в кастрюлю с кипящей водой. Варите 2,5 минуты, затем снимите с огня. Кальмары вытащите из воды, воду из кастрюли не сливать.

2. Огурец и тыкву нарежьте тонкими полосками.

3. Тыкву опустите в кастрюлю, где готовился кальмар, варите четыре минуты, затем откиньте на дуршлаг и дайте остыть.

4. Соедините в салатнике морскую капусту, тыкву, огурец и кальмара.

5. Посыпьте салат специями по вкусу, заправьте маслом и перемешайте.

Заправки для салатов

Заправки преображают и оттеняют вкус зелени и овощей, делая блюдо более насыщенным и пикантным.

Заправка с апельсином и маслом грецкого ореха

Ингредиенты:

свежевыжатый апельсиновый сок – 100 мл;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

масло грецкого ореха – 2 ст. л.;

щепотка соли и чёрного перца;

горчица – 1 ч. л.

Все ингредиенты тщательно перемешайте.

Заправка с льняным маслом и специями

Ингредиенты:

зубчик измельчённого чеснока;

прованские травы – 1/2 ч. л.;

молотый чёрный перец – 1/2 ч. л.;

лимонный сок – 3 ст. л.;

льняное нерафинированное масло – 5 ст. л.;

соль – 1/4 ч. л.

Смешайте все ингредиенты, дайте настояться пять минут.

Фото: istockphoto.com/Imgorthand

Заправка с дижонской горчицей

Ингредиенты:

оливковое масло – 2,5 ст. л.;

долька лимона (сок и цедра);

дижонская горчица – 1/2 ч. л.

гималайская соль, чёрный перец, мускатный орех, молотый чеснок по вкусу.

Натрите цедру с одной дольки лимона и выложите в миску. Туда же выдавите сок с дольки. Добавьте оливковое масло, горчицу, специи по вкусу и перемешайте.

Фруктовые, ягодные закуски и десерты

Спелые плоды будут не только источником необходимых нутриентов, но и станут полезной альтернативой сладостям.

Желе из абрикоса

Ингредиенты:

абрикос – 300 г;

желатин – 20 г;

сироп топинамбура по вкусу,

молотая корица – 5 г;

молотый бадьян – 5 г;

вода – 100 мл.

Фото: istockphoto.com/HMVart

Приготовление:

Соедините желатин с водой и оставьте на 10 минут. Абрикос очистите от кожуры, измельчите в блендере до однородной массы с топинамбуром, корицей и бадьяном. Разлейте по формочкам и поставьте в холодильник на два часа.

Сорбет из чёрной смородины с корицей

Ингредиенты:

чёрная смородина – 200-300 г;

листья мяты свежие по вкусу;

семена конопли для украшения;

щепотка корицы.

Приготовление:

Ягоды смородины предварительно замочите на 30 минут, очистите от хвостиков с двух сторон. Поставьте в морозилку на 40-60 минут. Замороженные ягоды, корицу и листья мяты измельчите блендером. Разложите полученную массу на порции. По желанию (по консистенции) можно ещё на 15-20 минут поставить в морозилку. Перед подачей украсьте измельчёнными семенами конопли.

Боулы

Их называют блюдами-конструкторами, поскольку в одном приёме пищи собран сбалансированный набор продуктов. В небольшой тарелке послойно расположены ингредиенты с необходимыми питательными веществами.

Боулы отличаются не только полезностью, но и привлекательным внешним видом, который усиливает аппетит и выработку гормонов удовольствия.

Фото: istockphoto.com/alvarez

Кроме того, боулы очень красочны и собирают в одной тарелке настоящую радугу. Цветное питание обеспечивает организм полным набором витаминов и минералов, ведь каждый цвет связан с определённым фитонутриентом.

Боул с нутом и киноа

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 г;

авокадо – 1 шт.;

небольшая горсть кедровых орешков;

масло оливковое – 2 ст. л.;

киноа – 100 г;

редис – 1 шт.;

помидор черри – 2 шт.;

шпинат, петрушка по вкусу;

морская соль, паприка по вкусу.

Приготовление:

Поставьте куриную грудку и киноа вариться в отдельных ёмкостях. Переложите куриную грудку в глубокую миску. Выложите на мелкую тарелку по кругу шпинат, редис и киноа. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте тонкими ломтиками. Помидоры черри разрежьте пополам, огурец — кружочками. Также выложите овощи по кругу тарелки. На шпинат положите нут. Слегка полейте овощи и киноа оливковым маслом, добавьте кедровые орехи, посолите морской солью и добавьте щепотку паприки. Посыпьте листиками петрушки.

Сладкий смузи-боул

Ингредиенты:

банан – 1 шт.;

клубника замороженная – 100 г;

чёрная смородина замороженная – 100 г;

кокосовое молоко – 200 мл;

гранола – 100 г;

свежие фрукты, ягоды, веточки мяты для украшения.

Фото: istockphoto.com/bymuratdeniz

Способ приготовления:

Заморозьте очищенный, порезанный небольшими кусочками банан. Пробейте блендером замороженный банан, клубнику, смородину и кокосовое молоко до однородной массы. Переложите смузи в тарелку, посыпьте гранолой, украсьте мятой, свежими фруктами и ягодами (черника, голубика, манго).

Холодные супы

У окрошки есть достойные и полезные конкуренты.

Свекольник

Ингредиенты:

свёкла – 2 шт.;

огурцы – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

кефир – 2 стакана;

сметана – 4 ст. л.;

соль, укроп, зелёный лук по вкусу.

Приготовление:

Отварите свёклу, добавив в воду немного лимонного сока – так цвет останется насыщенным. Отварите яйца. Очистите готовые свёклу и яйца. Натрите на крупной тёрке свёклу, яичный белок и огурцы. Желток разотрите вилкой, перемешайте со сметаной до однородной массы. Нарежьте лук и укроп. Смешайте продукты между собой — зелень, огурцы, яйца, свёклу, сметану с желтком. Залейте ингредиенты кефиром и дайте настояться около 20-25 минут. Украсьте половинкой яйца и зеленью.

Томатный гаспачо

Ингредиенты:

большие томаты – 2 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

петрушка – 2 веточки;

мята – 2-3 веточки;

оливковое масло – 2 ст. л.;

бальзамический уксус – 2 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Способ приготовления:

Очистите томаты от кожицы, опустив в кипящую воду на одну-две минуты. Нарежьте томаты и сладкий перец небольшими кусками. Помойте мяту и петрушку. Перебейте блендером томаты, перец, мяту, петрушку, чеснок, перец, соль и оливковое масло. Поставьте суп в холодильник на несколько часов. Перед подачей добавьте бальзамический уксус.

Основные блюда

Эти рецепты пригодятся, если захочется чего-то посытнее, а также для барбекю и пикников.

Запечённый минтай на подушке из овощей

Ингредиенты (на три порции):

минтай – 500 г;

небольшие моркови – 3 шт.;

луковица – 1 шт.;

цуккини – 500 г;

томат – 250 г;

топлёное масло/гхи или кокосовое масло – 1 ст. л.;

сок лимона – 2 ч. л.;

базилик, тимьян, молотый чеснок, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

1. Растопите масло.

2. Рыбу нарежьте порционными кусочками и замаринуйте в соке лимона, специях и 1 ч. л. масла. Овощи нарежьте кружочками, смажьте маслом 1 ч. л. и специями по вкусу

3. На противень постелите пекарскую бумагу, выложите овощи слоями, сверху положите минтай. Запекайте при 180°C 25 минут.

4. Подавайте на стол, украсив свежим базиликом или любой другой зеленью.

Кебаб из курицы с зелёным соусом

Ингредиенты:

куриная грудка, нарезанная на куски по 2,5 см – 1 кг;

масло гхи + дополнительно для смазывания решётки гриля – 1 ст. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

цедра 1 лимона + 2 ст. л. сока;

кедровые орехи – 1/4 ст.;

свежий базилик;

чеснок раздавленный – 1 зубчик;

большое спелое авокадо – 1 шт.;

бамбуковые шампуры по 15 см – 12 шт.

Фото: istockphoto.com/miodrag ignjatovic

Приготовление:

1. Разогрейте гриль (сковороду-гриль или электрогриль) до среднего жара.

2. В отдельной чаше смешайте масло 1 ст. л. и лимонную цедру, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

3. Кусочки мяса насадите на шампуры.

4. Для соуса пробейте в блендере предварительно замоченные орехи, базилик, петрушку, чеснок, соль и перец, затем добавьте авокадо, лимонный сок и 3 ст. л. оливкового масла. Измельчите всё до однородной консистенции.

5. Курицу обжаривайте на гриле до готовности (если у вас сковорода-гриль, то обязательно переворачивайте шампуры).

6. Подавайте на стол с ложкой зелёного соуса и салатом из листовой зелени.

Напитки для охлаждения

Конечно, вода – это основной источник восполнения жидкости в организме. Однако для разнообразия можно использовать и другие полезные напитки.

Айс матча на кокосовом молоке

Ингредиенты:

матча – 1/4 ч. л.;

вода 70°C – 100 мл;

молоко кокосовое – 50 мл;

лёд – 4-5 кубиков.

Приготовление:

Высыпьте матчу в стакан, залейте горячей водой и перемешайте одну-две минуты. Отдельно взбейте кокосовое молоко (до образования лёгкой пенки). Вылейте молоко в матчу, добавьте кубики льда.

Лимонад с базиликом и имбирём

Ингредиенты:

лимон – 2 шт.;

базилик зелёный – небольшой пучок;

стевия (по желанию) – 2 ст. л.;

розмарин – 1 веточка;

тёртый имбирь –1/2 ч. л.;

вода – 1 л.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Приготовление:

Снимите цедру с лимонов. Из лимонов выжмите сок. Натрите на тёрке имбирь. Доведите до кипения воду, добавьте жмых от выжатого лимона и веточку розмарина, снова доведите до кипения. Выключите огонь, добавьте цедру лимона и имбирь, закройте крышкой. Остудите, добавьте сок лимона и стевию, дайте немного настояться. Процедите лимонад. В процеженный напиток добавьте веточку розмарина.

Лето – это возможность сделать рацион полноценным и насыщенным, несмотря на жару. Тестируйте рецепты и радуйте интересными вкусовыми сочетаниями себя и близких.