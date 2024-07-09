Эти советы позволят вам наслаждаться летней погодой без последствий для здоровья.

Что делать, если в жару болит голова? Врач дала простые рекомендации

Полина Шубина терапевт, гастроэнтеролог, диетолог «Согласно глобальным оценкам ВОЗ, 4% взрослого населения мира испытывает головную боль 15 или более дней в месяц. Несмотря на различия частоты встречаемости этого симптома по регионам, проблема является всемирной и поражает людей независимо от возраста, расы и места проживания».

При повышении температуры воздуха на пять градусов головные боли случаются чаще на 8%. Поэтому даже те, кто ранее не страдал этим, могут столкнуться с данной проблемой в летний сезон.

О чём расскажем:

Причины головных болей в жару

Во-первых, под влиянием температуры кровеносные сосуды расширяются, артериальное давление снижается — кровоснабжение тканей ухудшается.

Во-вторых, с целью терморегуляции мы обильно потеем в жару – часть жидкости теряется. Происходит обезвоживание: кровь сгущается – кровоснабжение тканей, в том числе и головного мозга, страдает. В ответ случается резкий спазм сосудов.

Расширение сосудов и следующее за ним сужение – основная причина появления головной боли. При приёме холодных напитков спазм усиливается.

Фото: istockphoto.com/Nastasic

Стоит отметить, что 50% людей испытывают головные боли и в условиях нормального температурного режима. На фоне повышения температуры симптомы ухудшаются и прогрессируют.

Симптомы и диагностика

Существуют так называемые «красные флаги» головной боли, при которых следует обратиться к врачу:

головная боль, при которой вы не можете заниматься привычной деятельностью;

головная боль, которая усиливается при любой физической нагрузке и в положении лёжа;

головная боль, которая сопровождается кожными высыпаниями, температурой, нарушением сознания,

головная боль, которая прогрессирует или меняет свои привычные характеристики.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Не стоит забывать, что жаркая погода может быть как основным триггером для появления жалоб, так и фактором, усугубляющим течение заболевания.

Профилактика

Необходимо вести дневник головной боли.

Для этого требуется:

обратить внимание на локализацию боли;

её силу и выраженность;

характеристики;

возможный провокатор, в том числе жару/нахождение в душном помещении;

уровень артериального давления и пульса;

другие симптомы: тошноту/рвоту/головокружение и прочее.

Головная боль при изменении температуры окружающей среды не всегда требует медикаментозного лечения. Особенно если основными провокаторами для появления жалоб являются:

употребление холодных напитков;

длительное нахождение в душном помещении/длительное пребывание на открытом солнце – как правило, с этим можно работать с помощью соблюдения несложных советов.

Рассмотрим некоторые из них:

Не забывайте про приём достаточного количества жидкости (30-40 мл на кг веса). Подойдёт вода комнатной температуры или слегка прохладная. При этом важно отказаться от приёма алкогольных, газированных и сладких напитков. Избегайте нахождения в душном помещении. Даже не находясь на открытом солнце, можно заработать тепловой удар. Избегайте резких запахов и звуков, яркого света. Используйте защитный головной убор из лёгкой и светлой ткани. Принимайте прохладный душ. Можно прикладывать компресс с холодной водой на голову, делать ванночки для ног с тёплой и холодной водой. Опустите в них стопы и держите по 30 секунд, пока температура воды в них не будет одинаковой. Процедуру продолжайте около 10–15 минут. Со временем можно увеличивать разницу температур в ванночках. Подобным механизмом действия (напряжение и расслабление сосудистой стенки) обладает спорт, а также посещение саун и бань. Если вы страдаете от повышенного артериального давления, всегда держите при себе назначенные врачом препараты, поскольку жара усугубляет симптомы.

Фото: istockphoto.com/Tassii

Головная боль – один из частых поводов для обращения к врачу летом. Однако соблюдение вышеперечисленных рекомендации позволит вам наслаждаться погодой без последствий для здоровья. Если же симптомы беспокоят вне зависимости от погоды – самое время обратиться к врачу и разобраться с причинами появления боли.