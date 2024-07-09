Что делать, если в жару болит голова? Врач дала простые рекомендации

«Согласно глобальным оценкам ВОЗ, 4% взрослого населения мира испытывает головную боль 15 или более дней в месяц. Несмотря на различия частоты встречаемости этого симптома по регионам, проблема является всемирной и поражает людей независимо от возраста, расы и места проживания».
О чём расскажем:
Причины головных болей в жару
- Во-первых, под влиянием температуры кровеносные сосуды расширяются, артериальное давление снижается — кровоснабжение тканей ухудшается.
- Во-вторых, с целью терморегуляции мы обильно потеем в жару – часть жидкости теряется. Происходит обезвоживание: кровь сгущается – кровоснабжение тканей, в том числе и головного мозга, страдает. В ответ случается резкий спазм сосудов.
- Расширение сосудов и следующее за ним сужение – основная причина появления головной боли. При приёме холодных напитков спазм усиливается.
Фото: istockphoto.com/Nastasic
Стоит отметить, что 50% людей испытывают головные боли и в условиях нормального температурного режима. На фоне повышения температуры симптомы ухудшаются и прогрессируют.
Симптомы и диагностика
Существуют так называемые «красные флаги» головной боли, при которых следует обратиться к врачу:
- головная боль, при которой вы не можете заниматься привычной деятельностью;
- головная боль, которая усиливается при любой физической нагрузке и в положении лёжа;
- головная боль, которая сопровождается кожными высыпаниями, температурой, нарушением сознания,
- головная боль, которая прогрессирует или меняет свои привычные характеристики.
Фото: istockphoto.com/fizkes
Не стоит забывать, что жаркая погода может быть как основным триггером для появления жалоб, так и фактором, усугубляющим течение заболевания.
Профилактика
Необходимо вести дневник головной боли.
Для этого требуется:
- обратить внимание на локализацию боли;
- её силу и выраженность;
- характеристики;
- возможный провокатор, в том числе жару/нахождение в душном помещении;
- уровень артериального давления и пульса;
- другие симптомы: тошноту/рвоту/головокружение и прочее.
Головная боль при изменении температуры окружающей среды не всегда требует медикаментозного лечения. Особенно если основными провокаторами для появления жалоб являются:
- употребление холодных напитков;
- длительное нахождение в душном помещении/длительное пребывание на открытом солнце – как правило, с этим можно работать с помощью соблюдения несложных советов.
Рассмотрим некоторые из них:
- Не забывайте про приём достаточного количества жидкости (30-40 мл на кг веса). Подойдёт вода комнатной температуры или слегка прохладная. При этом важно отказаться от приёма алкогольных, газированных и сладких напитков.
- Избегайте нахождения в душном помещении. Даже не находясь на открытом солнце, можно заработать тепловой удар.
- Избегайте резких запахов и звуков, яркого света.
- Используйте защитный головной убор из лёгкой и светлой ткани.
- Принимайте прохладный душ. Можно прикладывать компресс с холодной водой на голову, делать ванночки для ног с тёплой и холодной водой. Опустите в них стопы и держите по 30 секунд, пока температура воды в них не будет одинаковой. Процедуру продолжайте около 10–15 минут. Со временем можно увеличивать разницу температур в ванночках. Подобным механизмом действия (напряжение и расслабление сосудистой стенки) обладает спорт, а также посещение саун и бань.
- Если вы страдаете от повышенного артериального давления, всегда держите при себе назначенные врачом препараты, поскольку жара усугубляет симптомы.
Фото: istockphoto.com/Tassii
Головная боль – один из частых поводов для обращения к врачу летом. Однако соблюдение вышеперечисленных рекомендации позволит вам наслаждаться погодой без последствий для здоровья. Если же симптомы беспокоят вне зависимости от погоды – самое время обратиться к врачу и разобраться с причинами появления боли.