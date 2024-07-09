Во время Евро-2024 рассказываем о традициях стран-участниц. На очереди — Франция.

Как французам удаётся жить не напрягаясь и преуспевать? Суть философии art de vivre

Мы продолжаем наш цикл материалов, посвящённых странам-участницам ЧЕ-2024. На очереди – Франция. Эта сборная сегодня сыграет в 1/2 финала Евро.

Франция удивительна. Она завораживает своей архитектурой, культурой и изысканной кухней. Люди здесь часто выглядят расслабленными и счастливыми. Кажется, будто они точно знают, как строить карьеру, но при этом жить в лёгкости и получать удовольствие от каждого дня. Как им удаётся приходить к гармонии? Их секрет кроется в философии art de vivre — искусстве жить, находя баланс между работой и личными делами.

Дарья Яушева клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант «Эта концепция учит людей гармонии. Важно уметь разделять карьеру и личную жизнь. Переработки, постоянный стресс часто приводят к перенапряжению. От такого образа жизни нужно избавляться. Рассказываю, почему релаксация — это ключ к личной эффективности».

О чём расскажем:

Суть философии art de vivre

Одним из ключевых аспектов философии art de vivre является баланс между работой и личной жизнью. Французы умеют отключаться от задач, чтобы полностью посвятить себя отдыху и собственным интересам. Это позволяет им восстанавливать силы и возвращаться к работе с новыми идеями и энергией.

Осознанный подход к жизни — ещё один важный аспект art de vivre. Французы умеют замедляться и наслаждаться моментом. Это даёт возможность лучше концентрироваться на задачах и выполнять их качественнее.

Французы также придают большое значение времени, проведённому с семьёй и друзьями. В рамках встреч они могут делиться идеями, обмениваться новостями или просто наслаждаться общением. Это помогает отвлечься, «разгрузить» голову и получить новые впечатления.

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Почему важен баланс в жизни?

Постоянное напряжение на работе может привести к эмоциональному выгоранию. Что это значит? Такое состояние характеризуется эмоциональным и физическим истощением, утратой интереса и мотивации к работе. Также человек перестаёт общаться с людьми.

При эмоциональном выгорании могут появиться негативизм, цинизм, отстранённость по отношению к окружающим и к рабочему процессу. Если не предпринять меры, состояние будет ухудшаться. Это приведёт к появлению соматических расстройств: к проблемам с ЖКТ, нарушениям работы сердца, кожным заболеваниям и так далее.

Важно выстраивать и поддерживать границы между различными занятиями. Во-первых, это поможет оценить, сколько ресурсов вы закладываете в ту или иную деятельность, нет ли перекосов.

Во-вторых, получится достичь баланса в жизни. Он важен для психического и физического здоровья. Не все знают, но на человека одинаково негативно влияют как повышенная нагрузка, так и недостаток стресса. В первом случае могут наступить истощение и эмоциональное выгорание. Во втором – скука, апатия, ощущение бессмысленности жизни.

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Если человек поддерживает баланс, то он может переключаться между различными видами деятельности. В результате получится вести наполненную жизнь, реализовывать ценности и качественно отдыхать.

Многое зависит и от того, какая занятость у человека. Например, люди истощаются быстрее, если работают в сферах, связанных с общением. Здесь особенно важно находить возможности для отдыха и восстановления сил.

Разделение работы и личных дел помогает и в том, чтобы создавать опоры в жизни, которые будут поддерживать. Общение с близкими, время для заботы о себе, возможность рефлексировать, быть в контакте с собой — всё это важно для психического здоровья.

Релаксация и личная эффективность

Французы считают, что именно расслабление – лучший способ преуспеть в жизни. Но это слово можно понимать по-разному. Давайте разбираться.

Если речь идёт о бездействии, то это ошибочное представление. Гиподинамия тоже негативно влияет на психику. Как писал австрийский психотерапевт Виктор Франкл, человек должен находиться в состоянии здорового напряжения между текущим состоянием и тем, кем он желает стать и чего хочет достичь.

А если говорить о том, чтобы более спокойно воспринимать жизнь, не фиксироваться на жёстких требованиях к себе, отказываться от перфекционизма в пользу оптимализма, уметь действовать небольшими шагами, уделять время отдыху, который помогает восстановить силы, не критиковать себя за промахи, то это положительное влияние. Такой подход отлично работает.

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Важно подчеркнуть ещё один момент. Помните, что преуспеть во всём нельзя. Поэтому стоит заранее смягчить требования к себе.

Часто люди спешат. Им кажется, что они упустят важное. Также может возникать FOMO (Fear of missimg out) — страх упущенной выгоды. Но в итоге человек приходит к истощению, перенапряжению, а это влияет на организм и может сократить время жизни.

Два кардиолога Майер Фридман и Рей Ройзман разработали примечательную теорию личности типов A и B. К первому они отнесли людей с высокой организацией, амбициозных, деятельных, энергичных. Ко второму — спокойных, «чувствительных». То есть таких, которые менее склонны к беспокойству.

Они пришли к выводу, что люди типа А имеют более высокий риск умереть от ишемической болезни сердца. Эта теория, конечно, дискуссионная, и есть исследования, которые такую жёсткую зависимость опровергают. Однако связь между уровнем стресса, требованиям к себе и проблемам со здоровьем действительно существует.

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Один из действенных способов бороться с регулярным напряжением – релаксация. Такие практики помогают повысить личную эффективность. Также они способствуют улучшению концентрации внимания, памяти, скорости реакции.

В процессе релаксации уходят мышечный тонус, излишнее физиологическое и эмоциональное напряжение, высвобождаются ресурсы, необходимые для выполнения работы.

Также снижается беспокойство за счёт того, что уменьшается активность миндалевидного тела. А значит, сам процесс работы проходит более спокойно. Вы не истощаетесь так, как если бы выполняли задачи в тревожном состоянии.

Три практики для расслабления

Делюсь самыми известными и действенными способами самостоятельного снятия напряжения. Вы можете выбрать любую практику для расслабления, которая понравится.

Прогрессивная мышечная релаксация по Джейкобсону

Суть метода в том, что сначала нужно максимально напрячь мышцы. Затем – полностью расслабить их. Здесь необходимо последовательно напрягать на 5-10 секунд разные участки тела. Так получится достичь полного расслабления. Другой вариант – напрягать сразу несколько групп мышц на 1-2 минуты.

После этого в течение 15-20 секунд нужно фокусироваться на ощущении расслабления. Это упражнение помогает избавиться от мышечных блоков.

Диафрагмальное дыхание

Нужно медленно и глубоко вдохнуть через нос. При этом воздух направлять в живот, а не в грудную клетку. Далее – задержать дыхание на несколько секунд, а потом медленно выдохнуть через рот, стремясь полностью освободить лёгкие.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Техника с воображением

Хорошо работает техника «Безопасное место». В первый раз лучше её сделать в спокойном состоянии.

Нужно прикрыть глаза, расслабиться, сосредоточиться на дыхании и отпустить все текущие мысли, позволить вниманию блуждать. Потом представить себе место, в котором хорошо и спокойно, где есть все необходимые ресурсы. Это может быть знакомое пространство или то, которое видели в фильме, на картинке. Также его можно придумать.

Здесь важно ощущение спокойствия и безопасности. В этом месте можно побыть с собой, напитаться ресурсами. А когда вы почувствуете, что отдохнули и успокоились, нужно открыть глаза.

Если практиковать упражнение регулярно, дав название безопасному месту, то спустя время вы заметите, что состояние расслабления будет возникать всё быстрее.

Философии art de vivre стоит поучиться у французов. Баланс между работой и личной жизнью помогает нам оставаться продуктивными, вести полноценную жизнь. А самое главное – сохранять физическое и психологическое здоровье. Старайтесь находить время для отдыха и личных интересов, наслаждайтесь приятными моментами и окружайте себя любимыми людьми.