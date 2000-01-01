Дикий рафтинг в Новой Зеландии! Решились бы на такое?
Когда на улице +35°С, тянет оказаться на месте этих ребят. @rotoruarafting
Суперэкстремальный рафтинг в Новой Зеландии! Решились бы на такое?
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