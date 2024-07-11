Как сохранить свои границы в браке? Мелочи, которые могут привести к тотальному контролю

Татьяна Василькова психолог, автор психологических комиксов «Как прожить в браке без брака» «Большая проблема — это когда люди, составляющие пару, молчат о своём недовольстве. Им не нравится, что делает их вторая половинка, однако они не подают вида, потому что хотят избежать конфликта. Но обычно ни к чему хорошему это не приводит».

Чаще всего подобным образом ведёт себя человек, который был младшими ребёнком в семье. Так происходит не всегда, но в большинстве случаев этим детям приходится сглаживать острые углы. Поэтому они являются хорошими переговорщиками.

Почему человек молчит?

Давайте разберём несколько причин этого молчания.

1. Чтобы быть идеальным для родителей

Часто случается, что люди не говорят о своих проблемах и конфликтах, когда очень хотят быть хорошими для своего родителя, который является для них ролевой моделью. То есть если у девочки есть потребность выглядеть идеально для папы, она делает перенос на своего супруга.

В этом случае, когда ребёнок хочет быть хорошим, он наступает на горло собственной песне. Нужно понимать, что молчать о чём-то, лишь бы на вас не ругались, — это в корне неверная позиция!

Фото: Georgiy Datsenko / istockphoto.com

2. Потому что «проблема того не стоит»

Часто мужчина считает, что проблема, которая его волнует, незначительная и она не стоит того, чтобы о ней говорить. В итоге получается, что жена постоянно нарушает границы мужа.

Например, она взяла и залезла в его мобильный телефон. Почитала переписку. Он решил: «Ну, мне же скрывать нечего. Пусть смотрит».

Однако она считает: «Я могу трогать его телефон, значит, я могу контролировать его жизнь». Не только в смартфоне, но и вообще. Также она автоматом переносит эту модель на любые другие вещи мужа: «Если хозяин дал добро, можно пользоваться». Так и начинается нарушение личных границ в браке.

Женщина взяла его телефон. Он промолчал. Теперь его границы стали очень размыты. Каждый раз, когда он молчит, чтобы быть хорошим, заканчивается это чем-то плохим…

Как защитить свои границы?

Для того чтобы рассказать о своих границах другому человеку, но не переходить на личности, я советую использовать следующий шаблон. Эти несколько фраз позволяют донести до партнёра то, что для вас неприемлемо.

Итак, партнёр сделал то, что нарушает ваши границы. Возможно, это неудачная фраза или действие. Неважно. Как мы реагируем и выстраиваем диалог?

Шаблон для защиты границ

«Дорогая/дорогой, когда люди делают … (так) или говорят … (это), я чувствую … (боль, злость, обиду, гнев). И мне кажется, что я … (ненужная/ный, плохая/ой, бестолковая/ый). И мне хочется … (бросить трубку, уйти и не разговаривать, ударить, развестись). С тобой я так поступать не хочу, поэтому предлагаю … (обнять меня, сказать комплимент, говорить позитивное и хорошее, созвониться попозже, когда злость пройдёт)».