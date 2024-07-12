Стоматолог назвал 7 вещей, которые нельзя делать после удаления зуба

Удаление зуба – распространённая медицинская процедура, которая может стать необходимой по различным причинам, включая кариес, травмы или проблемы с зубами мудрости.

Константин Прокопенко стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог «Важно соблюдать определённые меры предосторожности и рекомендации специалиста, чтобы избежать осложнений, ускорить процесс заживления и сохранить общее здоровье полости рта».

О чём расскажем:

Игнорировать расслабляющие процедуры

После удаления зуба важно предоставить себе достаточно времени для отдыха и восстановления. Избегайте стрессовых ситуаций и старайтесь расслабиться. Полезно будет принять тёплую ванну.

Также расслабляющими процедурами могут быть медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе. Звуки природы или спокойная музыка помогут уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие.

Не забывайте и о правильном питании – употребление свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами, также способствует более быстрому заживлению после удаления зуба. Важно помнить, что психологическое комфортное состояние играет огромную роль в процессе восстановления.

Заниматься физической активностью

В первые дни после удаления зуба рекомендуется избегать интенсивных тренировок и поднятия тяжестей. Физическая нагрузка может вызвать кровотечение или дополнительные боли. Лучше ограничиться лёгкими прогулками и избегать любых действий, которые могут увеличить кровоток в области рта. Не забывайте, что необходимо дать своему организму время на восстановление после процедуры.

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Курить и употреблять алкоголь

После удаления зуба врачи обычно рекомендуют воздержаться от курения и употребления алкоголя по следующим причинам:

Курение:

Никотин и другие химические вещества в сигаретном дыме замедляют заживление и увеличивают риск инфекции в лунке удалённого зуба. Затягивание дыма нарушает образование сгустка крови, что может привести к воспалению лунки.

Фото: istockphoto.com/iunderhill

Алкоголь:

Употребление алкоголя замедляет процесс заживления, так как он оказывает негативное воздействие на иммунную систему. Спиртное также раздражает слизистую оболочку полости рта и увеличивает риск кровотечения.

Употреблять горячую пищу и напитки

Важно избегать употребления горячей пищи и напитков в первые несколько дней после удаления зуба, так как это может привести к негативным последствиям:

1. Риск повреждения. Прямое воздействие высокой температуры на область удалённого зуба грозит раздражением и сильной болью, а также повреждением раны. Горячая пища или напитки могут вызвать обострение болевых ощущений и замедлить процесс заживления.

2. Повышенный риск кровотечения. Горячая еда или напитки способствуют расширению сосудов и увеличивают риск кровотечения из раны после удаления зуба. Это может усложнить процесс заживления и привести к возможным проблемам.

3. Возможное повреждение кровяных сгустков. После удаления зуба в ране образуется кровяной сгусток, который защищает рану от инфекции и способствует заживлению. Потребление горячей пищи или напитков способно повредить этот сгусток, что увеличит риск инфекции и других осложнений.

Фото: istockphoto.com/ArtMarie

Механически воздействовать на рану

Важно не использовать трубчатые соломинки, сильно жевать пищу с той же стороны, где произошло удаление зуба. Эти действия могут вызвать компрометацию формирования тромба, что приведёт к болевым ощущениям, кровотечению и другим неприятным последствиям:

1. Кровотечение. Давление на рану способно вызвать кровотечение, затрудняющее процесс заживления.

2. Инфекции. Механическое воздействие на рану может привести к повреждению новообразовавшихся тканей и открыть путь для бактерий, что увеличит риск развития инфекции.

3. Боль и дискомфорт. Могут усилиться боль и дискомфорт после удаления зуба.

Откладывать визит к стоматологу

Последующие посещения и консультации специалиста помогут отследить процесс заживления и предотвратить возможные осложнения. После удаления зуба важно не пренебрегать гигиеной полости рта по следующим основным причинам:

1. Предотвращение инфекции. После удаления зуба образуется рана, которая может стать входным портом для бактерий и инфекций. Регулярный уход за раной и чистка рта помогают предотвратить развитие инфекции.

2. Ускорение процесса заживления. Правильная гигиена полости рта способствует более быстрому заживлению раны после удаления зуба, уменьшая риск осложнений и дискомфорта.

Фото: istockphoto.com/Harbucks

3. Предотвращение образования кариеса. Недостаточная гигиена полости рта после удаления зуба может способствовать развитию кариеса на соседних зубах из-за накопления бактерий и остатков пищи.

4. Уменьшение риска раздражения и боли. Чистка рта помогает уменьшить раздражение и болевые ощущения в области раны после удаления зуба.

Если вы заметите необычные симптомы, такие как сильная боль, кровотечение или инфекция, немедленно обратитесь к стоматологу.

Пренебрегать гигиеной полости рта

Сразу после удаления зуба очень важно уделить особое внимание уходу за раной. Кровотечение и отёчность – обычные последствия такой процедуры, поэтому в первые несколько часов важно придерживаться рекомендаций врача и избегать воздействия на рану. При нарушении этого правила можно вызвать повторные кровотечения или инфекцию, что замедлит процесс заживления.

Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете ускорить процесс заживления и избежать осложнений. Не забывайте, что своевременное обращение к стоматологу и строгое соблюдение послеоперационных рекомендаций – залог успешного восстановления.