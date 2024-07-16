Снижение риска болезней сердца и уровня кортизола: врач назвал преимущества бега

Этот вид спорта позволяет сжечь до 800 ккал за занятие.

Эйваз Шафиев врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины «Бег — один из самых популярных видов спорта. Люди всех возрастов и уровней физической подготовки выходят на пробежки по утрам, участвуют в марафонах и организовывают групповые забеги. Одни хотят улучшить физическую форму, другие ищут способ справиться со стрессом, а третьи наслаждаются чувством свободы. В любом случае бег имеет множество положительных эффектов, о которых и расскажем в этом материале».

О чём расскажем:

Физические преимущества бега

Одно из самых значимых преимуществ бега — это его положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Регулярные занятия бегом способствуют укреплению сердца, улучшению его функциональных характеристик и способности эффективно перекачивать кровь по организму.

Бег снижает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень «хорошего», что уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек. Всё это способствует предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению общего состояния здоровья.

Этот вид спорта также помогает значительно улучшить общую физическую выносливость и подготовку организма к длительным нагрузкам. Систематические тренировки развивают аэробные способности, увеличивая количество капилляров и улучшая кровоснабжение мышц. Это приводит к более эффективному потреблению кислорода и питательных веществ всеми тканями организма, что позволяет дольше выполнять физическую работу без переутомления.

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Для многих людей значительным мотивационным фактором является возможность снизить вес. Бег — один из самых эффективных способов сжигания калорий, задействующий крупные мышечные группы. В зависимости от интенсивности и продолжительности пробежки, можно потратить от 300 до 800 калорий в час. Регулярные пробежки способствуют процессу липолиза — расщеплению жировых отложений, что помогает поддерживать стройную фигуру.

Бег укрепляет не только сердце и мышцы, но также сухожилия и связки, увеличивая их эластичность и предотвращая травмы. Основные мышцы, которые задействуются, — это голени, бёдра, ягодицы и мышцы кора. Их регулярное укрепление стабилизирует тело и помогает поддерживать правильное равновесие. Однако важно следить за техникой выполнения упражнений и не перегружать суставы, чтобы избежать травм.

Психологические преимущества бега

Бег полезен не только для физического здоровья — он оказывает значительное влияние и на психологическое состояние. Как и другие аэробные упражнения, способствует высвобождению эндорфинов, часто называемых «гормонами счастья».

Они способствуют снижению уровня стресса и улучшению настроения. Умеренные физические нагрузки также снижают уровень кортизола — гормона стресса, что помогает организму лучше справляться с эмоциональными нагрузками.

Регулярные занятия бегом могут повысить самооценку и уверенность в себе. Каждая преодолённая дистанция и достигнутая цель — это небольшой триумф, который укрепляет веру в свои возможности. Постепенное улучшение физических показателей, таких как скорость и выносливость, способствует росту уверенности и удовлетворённости собой.

Фото: istockphoto.com/Jelena Danilovic

Интересно, что бег положительно влияет и на умственные способности. Исследования показывают, что регулярная физическая активность способствует улучшению памяти, повышению концентрации внимания и ускорению процессов принятия решений. Это связано с улучшением кровоснабжения мозга и увеличением нейропластичности — способности нервных клеток адаптироваться и формировать новые связи.

Социальные аспекты бега

Групповые забеги, марафоны и другие соревнования по бегу стали неотъемлемой частью культурных событий во многих странах. Участие в таких мероприятиях помогает не только испытать свои силы, но и получить поддержку единомышленников.

Это делает процесс тренировок гораздо более приятным и мотивирующим. Бег представляет собой мощный инструмент для улучшения физического и психологического здоровья.

Фото: istockphoto.com/nd3000

Регулярные пробежки укрепляют сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость, способствуют контролю веса и укрепляют мышцы и сухожилия. Помимо физических преимуществ, бег оказывает значительное положительное влияние на эмоциональное состояние, снижая уровень стресса, повышая самооценку и улучшая когнитивные способности.

Социальные аспекты бега предоставляют возможность участия в соревнованиях и знакомства с новыми людьми. Таким образом, бег — это не просто физическая активность, а целый комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни и общего благополучия.