Как выбрать кепку по форме лица и стильно её сочетать? Подробная инструкция

Лето в разгаре, за окном жара, а солнце греет даже вечером. Собираясь на улицу, не забудьте надеть головной убор, чтобы защитить себя от перегрева. Одна из самых универсальных моделей – кепка. Рассказываем, как её правильно выбрать и стильно комбинировать.

Марина Медведь стилист-имиджмейкер «Кепка остаётся актуальной как в мужском, так и в женском гардеробе. Она может завершить ваш образ, добавив ему свою спортивную изюминку. Этот аксессуар идеален для летних аутфитов, поскольку прекрасно защищает от солнца».

Бейсболки и кепки – самые популярные виды головных уборов. Визуально они похожи, их объединяет наличие козырька. Сегодня мы привыкли использовать эти два названия для схожих видов головных уборов.

О чём расскажем

Виды кепок

Принято считать, что кепки – это более широкое понятие. Бейсболки же являются их разновидностью. Они считаются спортивными, на них часто нанесены надписи и логотипы. Изначально их носили игроки в бейсбол. Кепки более универсальные, повседневные и подходят практически к любому образу.

Есть и другие головные уборы, которые отличаются между собой длиной козырька, высотой и объёмом тульи, то есть верхней частью. Например, тракеры (с сеткой), снепбеки, пяти- и восьмиклинки.

Особую популярность этот головной убор приобрёл в начале 2020 года. Тогда модные инфлюенсеры стали добавлять его в свои городские образы.

Фото: djiledesign / istockphoto.com

Как правильно выбрать кепку?

Несмотря на то что визуально кепки выглядят очень похоже, бывает очень сложно найти ту, которая подходит именно вам. Что стоит учитывать?

В выборе идеальной кепки важно обратить внимание на свою форму лица. Присмотритесь к скулам, строению челюсти и подбородка, а также к соотношению длины головы и ширины лба. Далее – определите свой тип лица. Рассказываю, как это сделать.

Если высота и ширина лица примерно одинаковы, при этом выражены скулы, невысокий лоб и небольшой подбородок, то, скорее всего, у вас округлый тип лица. Форму можно сделать визуально более вытянутой с помощью правильно выбранного головного убора. Для этого присмотритесь к кепкам с узким, слегка закруглённым козырьком и высокой тульёй.

У вас квадратная форма, если ширина лица и высота примерно одинаковы, при этом низкий лоб и довольно широкие скулы, выраженная линия челюсти. Здесь важно сбалансировать форму и сделать её визуально более мягкой. Выбирайте модели с широким козырьком и округлой тульёй.

Дэвид Бекхэм Фото: BG004/Bauer-Griffin/GC Images

Прямоугольная форма схожа с квадратом. Отличие лишь в высоте лица. Оно заметно длиннее. Особенность прямоугольной формы – высокий лоб и квадратный подбородок.

Чтобы визуально сгладить черты лица и придать симметричность, выбирайте модели с удлинённым козырьком и мягкой, округлой тульёй. Категорические не рекомендуется кепка «снепбек». Она отличается прямым козырьком, квадратной формой тульи и немного прижатой книзу затылочной частью. Обычно её выбирают представители хип-хоп культуры.

Если линия вашего подбородка и челюсти значительно шире лба, то у вас грушевидная форма. От квадратной и прямоугольной она отличается довольно мягкими, округлыми очертаниями нижней части лица. Выбирайте кепки с прямым козырьком и объёмной округлой тульёй. Такого рода модели визуально расширят лоб. Это поможет сбалансировать черты.

Если у вас крупный лоб, заметные скулы и узкий подбородок, а высота лица больше ширины, то у вас треугольная форма. Вам подойдёт кепка с удлинённым козырьком. Но тулья ни в коем случае не должна быть обтягивающей. Так вы подчеркнёте несимметричность лица.

Если ваш лоб значительно шире нижней части лица, заметные и вытянутые скулы, слегка заострённый подбородок, то у вас сердцевидная форма. Вам подойдут такие же кепки, как и для треугольного типа.

Фото: Vladdeep / istockphoto.com

Вытянутое лицо, небольшой лоб, слегка заострённый подбородок, при этом ярко выражены скулы – ромбовидная форма. Выбирайте кепки с объёмной тульёй и коротким козырьком, чтобы сбалансировать пропорции.

Если у вас длина лица немного больше ширины, при этом лоб, скулы и подбородок мягкие, без углов, то у вас универсальная, овальная форма. Вам подойдут любые виды головных уборов, в том числе кепок. Смело выбирайте на свой вкус.

С типом лица разобрались, но это не всё. При покупке следует учитывать ещё ряд нюансов.

Если у вас невысокий рост, то следует отказаться от объёмных моделей с длинным козырьком. Иначе вы рискуете сделать свой силуэт непропорциональным. Если у вас мелкие черты лица и небольшая голова, не носите кепки с длинным козырьком.

Учитывайте и общий масштаб своей фигуры: чем выше рост и объёмнее фигура, тем больше должен быть головной убор.

Правильное ношение кепки

Поскольку этот элемент гардероба относится к портретной зоне и привлекает внимание непосредственно к вашей внешности, он должен идеально сидеть на голове. Рассказываю, как правильно носить бейсболку или кепку.

Обязательно выбирайте свой размер. Кепка не должна слетать с головы и сильно прилегать к голове. Важно, чтобы она уверенно держалась.

Также не стоит загибать козырёк кепки. Так вы можете его деформировать и визуально вытянуть лицо. Лучше сразу выбирайте ту модель, которая идеально на вас сидит.

Не рекомендуется ношение кепок набок или козырьком назад, если только вы не являетесь представителем субкультуры. Уровень расположения на голове должен быть прямым. Именно такой способ ношения считается наиболее универсальным и подходит ко всем образам.

Если у вас длинные волосы, то вы можете оставить их распущенными или же собрать хвост и протянуть его через специальное отверстие. Оба варианта имеют место быть и зависят лишь от ваших индивидуальных предпочтений.

Стилизация с кепкой

Кепка способна добавить любому образу лёгкости и энергичности. Она отлично впишется в уличный, спортивный и даже романтический стиль. Главное – понимать, как правильно носить кепку. Это удобная вещь, которая также быстро может решить проблему укладки. Если вам нужно быстро собраться и выглядеть стильно – кепка в помощь.

Она классно смотрится в уличных аутфитах. Наденьте джинсы, стильную футболку или топ, сверху накиньте пиджак – стильный стритстайл-образ готов. Эта простая формула подойдёт мужчинам и женщинам.

Можно поиграть с базовыми элементами. Например, джинсы заменить на популярные этим летом капри, а топ – на поло. Принципиальной разницы не будет. Здесь всё дело во вкусе и личном выборе каждого.

Брэд Питт Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Несмотря на то что кепка служит солнцезащитным элементом, она прекрасно сочетается с очками. С ними ваш образ будет выглядеть более элегантно. Добавьте к аутфиту крупные серьги-кольца. Так вы повторите стиль невероятной Джей Ло.

При создании образа важно помнить, что кепка – спортивный элемент. Сама по себе она не подходит к любой одежде. Но сочетать с другими предметами гардероба её можно!

Важно «поддержать» кепку хотя бы одним спортивным элементом одежды. Например, кроссовками, поясной сумкой или курткой. Учитывая этот нюанс, вы можете смело дополнять образ романтичным летним сарафаном и даже вечерним платьем. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать!

А вот в спортивных образах кепка уместна всегда. Главное – не забывайте, что цветовая гамма всех элементов одежды должна гармонично сочетаться друг с другом.

Материалы и цвета

При выборе нужно учитывать состав и цвет кепки. Летом важно сохранить терморегуляцию и не допустить перегрева головы. Идеальный состав – хлопок (в том числе деним) с добавлением синтетики, благодаря которому головной убор сохраняет форму.

Светлые оттенки более предпочтительны. Они лучше отражают солнечные лучи, поэтому медленнее нагреваются.

Также кепка может служить акцентом в образе и отвлекающим манёвром. Если вы не успели нанести макияж или у вас есть припухлости, то не стоит надевать яркую кепку. Так вы только привлечёте внимание к своему лицу.

Яркие кепки могут служить стильным акцентом в минималистичных однотонных образах. Но важно, чтобы ваше лицо выглядело безупречно.

С цветной кепкой можно также создать интересные аутфиты. Главное правило – повтор того же оттенка на принте одежды, сумки или кроссовок. Так ваш образ станет завершённым и гармоничным.

Фото: SolStock / istockphoto.com

Уход за кепкой

Чтобы ваша кепка как можно дольше сохраняла свой первозданный вид, важно за ней ухаживать. Рассказываю, как это правильно делать.

Если кепка выполнена из хлопка, то уход за ней не будет очень сложным. Вполне можно обойтись подручными средствами. Хлопок прекрасно переносит деликатную стирку в машинке. Но если вы сомневаетесь, то ручная вполне справится с задачей. Важно помнить, что вода не должна быть более 40 градусов, а лучше – 30.

Используйте мягкие моющие средства для деликатной стирки, желательно гелеобразные. Если загрязнение сильное, то можно оставить на некоторое время кепку в ёмкости для замачивания, после чего потереть губкой.

Ещё один важный момент – сушка. После стирки кепка не должна деформироваться. Поэтому ещё мокрое изделие наденьте на специальный держатель для головного убора до полного высыхания.

Фото: Natalya Maisheva / istockphoto.com

Ни в коем случае не оставляйте кепку на батарее и солнце. Так волокна хлопка испортятся, а оттенок «выгорит», особенно если это тёмный цвет. Для очистки точечных загрязнений вы можете использовать специальные влажные салфетки для экспресс-удаления пятен.

Кепка – универсальный и практичный макротренд. Она будет актуальна всегда, добавит особый шарм вашим образам и стилю. Кроме того, козырёк хорошо защищает глаза от солнца. А это очень важно в летний сезон. Выбирайте подходящую модель, правильно и своевременно очищайте изделие, а также создавайте свои стильные образы.