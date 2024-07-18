Какую тату сделать на кисть? 7 топовых эскизов и 25 примеров от звёзд

Вячеслав Волков международный мастер-эксперт в области татуировки «Татуировки на кистях рук набирают популярность. Люди хотят декорировать своё тело, делают это всё более открыто, не боясь демонстрировать уникальность. Выбор локации для нанесения изображения играет ключевую роль. Тату на кисти всегда на виду. Это делает её особенно значимой. Рассказываю, как выбрать татуировку на кисти руки и учесть все нюансы».

Татуировки на кистях во многих культурах использовались не только как украшение, но и как символ защиты или принадлежности к определённой общественной группе. Сегодня это модное направление, которое объединяет людей, желающих выразить свою уникальность через искусство.

О чём расскажем

«За» и «против» тату на кисти

Среди преимуществ можно назвать возможность демонстрации изображения всем вокруг. Это делает татуировки на кисти популярным выбором для выражения личных убеждений или эстетических предпочтений. Однако существуют и недостатки.

Во-первых, могут возникнуть при нанесении болезненные ощущения. Во-вторых, татуировка на такой видимой части тела способна вызвать спорные реакции в обществе и ограничивать профессиональные возможности в некоторых сферах.

Нужно понимать, что тату на кисти требует особой технической подготовки из-за анатомических особенностей данной области. Это место с тонкой кожей, высокой степенью износа и постоянным воздействием внешних факторов. Для создания долговечного и качественного рисунка необходим высокий уровень умений мастера.

Фото: BjelicaS / istockphoto.com

Популярные дизайны и их значение

Вариантов для тату на кисти много. Востребованные мотивы представляют собой разнообразный набор образов. Каждый из них имеет своё особое значение и визуальную привлекательность.

Животные и птицы

Тигры символизируют силу и страсть, подходят людям с сильным характером и энергией. Волки ассоциируются с верностью и инстинктом. Их выбирают те, кто ценит семейные узы и коллективный дух.

Орлы – свобода и острота зрения. Этот образ может быть отличным вариантом, если вы стремитесь к независимости и высоким целям. Вороны с их мудростью и таинственностью привлекают тех, кто ценит глубину мысли и мистику.

Тату с изображением тигра Фото: Из личного архива Максима Яловика

Змеи и черепа

Змеи, олицетворяющие возрождение, мудрость и исцеление, подходят людям, пережившим значительные перемены или стремящимся к духовному росту. Черепа напоминают о быстротечности времени. Они часто выбираются теми, кто размышляет о философских аспектах жизни и смерти.

Тату с изображением черепа Фото: Из личного архива Бена Пирса

Цветы

Розы, символизирующие любовь и красоту, подойдут романтикам и тем, кто ценит эстетическое выражение чувств. Лотосы, олицетворяющие чистоту и духовное пробуждение, выбирают люди, стремящиеся к внутренней гармонии и духовному росту.

Тату с изображением розы Фото: Из личного архива Дэна МакВильямса

Текст и готический леттеринг

Фразы, имена или даты служат личными напоминаниями или посланиями. Они подходят тем, кто хочет запечатлеть значимые моменты или выразить важные убеждения. Готический стиль добавляет выразительности и таинственности. Это привлекает тех, кто хочет придать своим татуировкам драматический эффект.

Тату в готическом стиле Фото: Из личного архива Сергея Мурдока

Узоры и мандалы

Эти элементы представляют духовные концепции, гармонию и баланс в жизни. Они подходят людям, стремящимся к медитации и внутреннему равновесию. Мандалы особенно популярны среди тех, кто ищет символы, отражающие духовное развитие и личностный рост.

Тату-мандала Фото: Из личного архива Анаис Шабан

Компас и часы

Компас, символизирующий направление и путешествие, выбирают те, кто находится в поиске своего пути или стремится к приключениям. Часы напоминают о неумолимом течении времени и его ценности. Они подходят людям, осознающим важность и ценность каждого момента.

Тату с изображением часов Фото: Из личного архива Мэтта Хьюгилла

Глаза и купюры долларов

Глаза могут означать знание и защиту. Этот образ привлекает тех, кто стремится к мудрости и осознанию. Изображения денежных купюр часто ассоциируются с благополучием, успехом и материальными стремлениями. Они подходят людям, нацеленным на карьерный рост и финансовую стабильность.

При выборе татуировки стремитесь к уникальности и самовыражению вместо копирования чужих работ. Заимствованные эскизы могут служить вдохновением. Но важно создать вместе с мастером собственный уникальный дизайн, отражающий вашу индивидуальность и личные значения.

Тату с изображением глаза Фото: Из личного архива Филипе Фруа

Рекомендации по уходу за татуировкой

Сразу после сеанса используйте высококачественную, специальную заживляющую плёнку, чтобы обеспечить лучшую защиту по сравнению с традиционными мазями.

В первые 2-3 месяца избегайте прямых солнечных лучей, высоких температур, бань и саун, чтобы пигмент правильно прижился. На время восстановления кожи ограничьте физическую активность. Это поможет минимизировать трение и потоотделение. Также воздержитесь от алкоголя, энергетиков и кофеина.

Не используйте спирт, перекись, йод, агрессивные химические средства и пилинги, чтобы не пострадало качество. В случае возникновения покраснения, отёка или боли необходимо немедленно обратиться к врачу.

После первичного заживления татуировки рекомендуется регулярно использовать кокосовое масло или солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF для защиты рисунка от выцветания и поддержания его яркости.

Если вы решились на такую татуировку, важно тщательно подходить к выбору дизайна и мастера, чтобы итоговый результат радовал глаз и соответствовал личным ожиданиям.

Тату на кистях знаменитостей

Татуировки на кистях известных личностей не просто украшают их тела, но и служат личными символами, рассказывающими о важнейших моментах жизни.

Примеры от Дэвида Бекхэма

Одним из ярких примеров таких татуировок является коллекция на левой руке Дэвида Бекхэма. Футболист не просто украшает своё тело, но и запечатлевает на нём важные моменты своей жизни и карьеры.

Татуировки Дэвида Бекхэма Фото: Samir Hussein/WireImage

Число «723» между пальцами

На левой руке Бекхэма между большим и указательным пальцами расположена уникальная татуировка с числом «723». Она объединяет номера, под которыми Дэвид выступал за команды: 7 — «Манчестер Юнайтед» и национальная команда Англии, а 23 — «Реал» Мадрид и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Тату с надписью «Love» (любовь) и ласточки

На задней части левой руки Бекхэма вытатуировано слово «Love» курсивом. Рядом с этой надписью изображены ласточки, что добавляет символичности и эстетической привлекательности рисунку.

Фраза «Lead With Love» (вести с любовью)

На левой руке футболиста также можно увидеть фразу «Lead with Love». Она выражает его жизненную философию — вести за собой с любовью и добротой во всех жизненных ситуациях.

Слово «Seven» (семь) на указательном пальце

На указательном пальце левой руки Бекхэма вытатуировано слово «Seven». Оно является отсылкой к среднему имени его дочери Харпер Севен. Это тату подчёркивает глубокую любовь и привязанность отца.

Татуировка розы и буква «V» (Виктория)

Изящная роза и курсивная буква «V» находятся на безымянном пальце левой руки. Это нежное изображение посвящено его жене Виктории. Оно подчёркивает любовь и преданность Дэвида.

Цифра «7» (семь) на мизинце

На мизинце левой руки вытатуирована цифра семь. Она повторяет тему любви и связи с его дочерью Харпер. Также тату подчёркивает особое значение этой цифры в жизни и карьере Бекхэма.

Примеры от Джонни Деппа

Киноискусство нередко оставляет глубокий след в душах зрителей, вдохновляя на творческие поступки. Его влияние выходит за рамки экранов и находит воплощение в личных символах.

Сюжет татуировки Джонни Деппа вдохновлён культовым фильмом «Ворон» 1994 года. Он стал символом воскресения и возрождения. В кинокартине ключевой мотив связан с вороном, который возвращает главного героя обратно к жизни для исполнения его миссии.

Эта тема оказалась настолько значимой, что Джонни Депп и его друзья — Билл Картер, Дэмиан Эколс, Джоэл Харлоу и Кен Уайатт — решили нанести татуировки на свои тела в знак глубокого уважения к фильму и его философии. Эти изображения стали своего рода связующим знаком между ними. Они символизируют не только их общее восхищение фильмом, но и идею возрождения через творчество и искусство.

Татуировки Джонни Деппа Фото: JB Lacroix/Getty Images

Примеры от Рианны

Рианна всегда славилась своей любовью к татуировкам. Изображение на правой руке певицы – пример её культурных предпочтений. Изначально на кисти был нанесён традиционный маорийский племенной узор. Он занимал значительную часть её правой руки и пальцев. Этот рисунок, выполненный в стиле полинезийских татуировок, символизировал силу, защиту и культурное наследие.

В октябре 2013 года она решила апгрейдить изображение, перекрыв его новым узором. Он был вдохновлён индийским искусством мехенди. Новый образ включал в себя как маорийский племенной дизайн около большого пальца, так и линии шеврона.

Сегодня татуировка на руке Рианны представляет собой мандалу в стиле хны. Она гармонично сочетается с первоначальными племенными узорами. Этот рисунок отражает её любовь к различным культурам и искусству татуировки, подчёркивая стиль и индивидуальность певицы.

Татуировки Рианны Фото: Epsilon/Getty Images