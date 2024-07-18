Как защититься от ротавируса на море? Рекомендации инфекциониста

Галина Табакина врач-инфекционист ФНКЦ ФМБА России «Одним из инфекционных заболеваний, связанных с летним отдыхом, является ротавирус. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт. Источником заражения является одноимённый вирус, который передаётся через систему пищеварения».

Достаточно часто взрослые и дети сталкиваются с ротавирусом на морских курортах во время долгожданного отпуска. Нередки случаи, когда самостоятельно справиться с болезнью не удаётся и вместо отдыха приходится восстанавливать здоровье в стационаре больницы.

О чём расскажем:

Причины заражения

Причинами заражения туристов являются большие скопления людей на пляже, когда невозможно избежать тесных контактов. При этом не всегда получается тщательно соблюдать гигиену: места общественного питания работают с большим потоком посетителей, а сами отдыхающие злоупотребляют уличной едой.

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Существует несколько основных способов передачи вирусной инфекции. Чаще всего заражение происходит через воду. Дело в том, что вирус устойчив во внешней среде. Он сохраняет активность в солёной морской воде, в пресных реках, которые впадают в море, а также в бассейнах, где через небольшое количество воды проходят сотни людей в день. Ситуацию усугубляет слив нечистот в водоёмы. При этом уровень соли в Азовском и Чёрном морях достаточно низкий, поэтому патогенные свойства вирусов сохраняются в полной мере.

Несоблюдение гигиены – ещё один путь заражения.

Ротавирус распространяется через немытые руки, фрукты и овощи. Опасно покупать еду на пляже, а также посещать общественные туалеты, где не проводится тщательная санитарная обработка. Контактно-бытовой путь передачи вируса связан также с заражёнными предметами: посудой, полотенцами. Важно помнить, что качество водопроводной воды не всегда высокое. Поэтому для питья, мытья посуды, овощей, фруктов и приготовления пищи лучше использовать бутилированную воду.

Особую роль в передаче ротавируса играют санитарно-гигиенические условия кафе, ресторанов, отелей и гостиниц. Если организаторы отдыха экономят на чистоте, они могут значительно ухудшить здоровье туристов и испортить долгожданный отдых.

С особой осторожностью на море следует употреблять молоко и молочные продукты. При приготовлении детской смеси необходимо тщательно соблюдать правила стерилизации.

Симптомы и последствия

Ротавирус, как правило, развивается стремительно. Наиболее частыми симптомами являются рвота, диарея и повышение температуры. Подобные признаки свойственны многим кишечным инфекциям. Однако ротавирус имеет некоторые характерные черты.

Лихорадка длится обычно не более двух-трёх дней. Каловые массы при диарее становятся всё более водянистыми. Особенно тяжело болезнь переносят дети. Малыши испытывают боль в животе, вздутие и урчание. Ротавирус опасен обезвоживанием. Чем младше ребёнок, тем быстрее оно развивается.

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Помимо потери жидкости, серьёзным осложнением болезни является вторичная бактериемия и кандидемия. Проникновение бактерий и грибков в кровь может привести к развитию асептического менингита, энцефалита, миокардита, бронхопневмонии, а также вызвать острую почечную недостаточность.

Обезвоживание тяжёлой стадии может привести к судорогам, потере сознания, энцефалопатии. Это связано со снижением количества натрия в крови. Если у человека есть генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа, ротавирус может его спровоцировать.

Профилактика ротавируса на море

Тщательная подготовка к отдыху на море поможет избежать инфекции. Прежде всего необходимо организовать безопасное питание для всей семьи. Не стоит покупать продукты в сомнительных местах, на улице и пляжах. Следует пить только чистую воду, даже после фильтра её необходимо кипятить. Фрукты, овощи и ягоды следует тщательно мыть. Навыки гигиены должны соблюдать не только взрослые, но и дети.

Перед едой и после туалета необходимо мыть руки с мылом, запрещено использовать общую посуду и бытовые предметы. Всегда под рукой нужно иметь антибактериальные влажные салфетки и антисептики.

Важно питаться только свежей пищей, для прикорма детей до года лучше использовать питание промышленного производства. Так как ротавирус наиболее опасен для малышей, рекомендуется сделать прививку от инфекции в первый год жизни. Она защитит ребёнка на срок до пяти лет и облегчит течение болезни в последующие годы.

Если вы планируете путешествие на море, необходимо собрать аптечку с учётом возможного заражения ротавирусом. Её содержимое лучше обсудить с терапевтом или педиатром. Это позволит оказать первую помощь с самого начала болезни. Важно помнить, что самостоятельное лечение детей опасно для их жизни, так как детский организм быстро теряет жидкость.

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Что делать при подозрении на заражение?

Необходимо при первой возможности обратиться к врачу. В ожидании медицинской помощи нужно восполнять уровень воды, давая жидкость часто, но понемногу. Помимо этого, необходимо нормализовать баланс электролитов. Выведению токсинов из организма помогут сорбенты. Жаропонижающие средства необходимы в случае лихорадки. Если врач настаивает на стационарном лечении, не стоит отказываться.

Как и любую другую болезнь, кишечную инфекцию проще предупредить. При соблюдении профилактических мер отдых на море укрепит иммунитет на весь год и подарит только радостные впечатления.