Как носить футболку оверсайз и выглядеть круто: инструкция с картинками от стилиста

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI «Оверсайз стал настолько популярным по причине своей универсальности. Футболка свободного кроя комфортна, не сковывает движения. Пышным дамам она помогает скрыть проблемные зоны, а хрупким — подчеркнуть изящество. Стройных мужчин широкая футболка визуально делает более «внушительными», расширяя грудную клетку».

Футболку оверсайз можно носить с чем угодно. Это одна из самых неприхотливых в этом плане вещей. Сегодня вы можете использовать её для разных гардеробных поводов — от спортзала до похода в театр. Она будет уместна везде. Но, разумеется, в каждом из случаев потребуются свои стилистические хитрости. Предлагаю подробно в них разобраться. Какие сочетания будут смотреться круто? Ответим на этот вопрос, но для начала научимся правильно выбирать саму футболку.

Ирина Шейк в образе для похода в театр Фото: Gotham/GC Images

Как выбрать свою идеальную футболку?

Оверсайз – это преувеличенный объём. То есть речь про футболку большого размера. Он должен превышать ваш реальный на два-три. Если вы носите 42-й, попробуйте примерить 46-й, но обращайте внимание на ворот – чтобы он не был растянут и вещь не сидела на вас слишком мешковато.

Также важно изучать качество материала. Футболка должна быть из плотного хлопка, чтобы ткань не просвечивала и не была слишком мягкой.

Обязательно обращайте внимание на длину. Важно не утонуть в футболке. При всём объёме вещь должна быть по росту.

Эми Вентурини и укороченная футболка до талии Фото: Edward Berthelot/Getty Images

У девушек футболка не должна заканчиваться на самом широком месте фигуры. Лучше выбрать следующие локации:

уровень талии — укороченный вариант, подчёркивающий грудь и открывающий талию;

ниже выпирающей точки бедра;

макси – это уже футболка-платье.

Для мужчин лучше, чтобы футболка прикрывала карманы джинс или брюк. Также нужно смотреть на объём рукава – чтобы он не облегал бицепсы, был посвободнее.

Стильные сочетания футболки оверсайз

Самые простые сочетания лежат в плоскости стиля casual – с брюками, джинсами и шортами. Это хорошо и для отдыха, и для базовых городских луков.

Футболка и джинсы

С джинсами футболка оверсайз смотрится максимально гармонично. Здесь подойдут разные модели: скинни, прямого фасона, широкие палаццо, карго.

Футболку можно заправить в джинсы полностью или частично (в зоне кармана или пупка). Это позволит показать длину ног и наметить талию, тем самым сохранив вертикальные пропорции.

София Роу и оверсайз-футболка с босоножками на каблуках Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Также стоит помнить о гармонии. Если верх — оверсайз, низ лучше брать облегающий. Например, скинни или прямые джинсы. Заправив в них футболку или завязав её узлом, вы не только удлините ноги, но и покажете талию. Чтобы всё это выглядело более стильно, привычные кроссовки стоит заменить на босоножки или туфли-лодочки.

Мужчинам заправлять футболку в джинсы необязательно. Главное, чтобы она свободно лежала на джинсах/брюках/шортах и оставался «воздух».

Гость Недели моды в Париже сезона весна-лето-2025 и стильный оверсайз-лук Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Футболка с брюками или юбкой

Как будет смотреться такая футболка в классическом варианте офисного образа? Ответ — идеально. Тут мы касаемся темы сочетания свободной футболки с брюками. И понимаем, что нет ничего проще! Берём классические брюки, сверху пиджак — и ваш офисный образ готов.

Очень классное и женственное сочетание получается с шëлковыми юбками прямого кроя. Также хороши тут гипюровые прозрачные модели, варианты с пайетками, многоярусные и металлизированные.

С юбкой мини тоже могут быть стильные решения. Но здесь очень важно всегда заправлять футболку. Юбку должно быть видно из-под неё.

Франческа Сина показывает, как обыграть образ аксессуарами Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Добавление аксессуаров

Стильные аксессуары всегда завершают образ. Не пренебрегайте ими. Добавьте на шею цепь или трендовый чокер.

Не забывайте также и про пояс. Например, модель шнурок. Он здорово отмечает талию. Но также можно использовать обычный кожаный ремешок.

Солнечные очки, бейсболка, бандана или летняя вязаная крючком шапочка –– всё это тоже дополнит образ.

Симон Порт Жакмю показывает, как обыграть аксессуарами мужской образ Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Что надеть поверх футболки?

При выборе верхнего слоя стоит обратить внимание не только на фасон, но и на фактуру ткани. Свободная футболка круто сочетается со строгим пиджаком. Тут можно даже галстук добавить. Такой образ будет хорош и для женщин, и для мужчин.

Также стильно оверсайз футболка будет сочетаться с укороченной джинсовкой. Это женский вариант. В мужском берём объёмную куртку обычной длины. А ещё тут может фигурировать жилет. Важно лишь следить, чтобы у него были широкие проймы, иначе рукава футболки не поместятся.

Для мужчин отлично работает приём, когда на плечи поверх футболки просто накидывается свитер или кардиган. Это всегда выглядит расслабленно и немного богемно.

Футболка оверсайз настолько универсальна, что её можно использовать для создания самых разных образов. Она прекрасно сочетается с ДНК стиля других вещей. Не бойтесь экспериментировать и выражать свою индивидуальность.