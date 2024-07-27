Капсула на лето в стиле спорт-шик: 11 вещей, которые заменят мужчине весь гардероб

Мария Сучкова стилист-имиджмейкер «Что такое спорт-шик? Многие слышали это слово, но до конца не понимают, о чём речь. Как становится ясно из названия, данный стиль тяготеет к спорту, но есть нюанс — он предназначен не для стадиона, корта и фитнес-клуба, а для жизни».

Спорт-шик стал популярен благодаря тренду на комфорт. Люди поняли, что и в повседневной жизни вполне можно одеваться удобно. Особенность этого стиля в том, что он позволяет впускать в деловой образ спортивные вещи. Конечно, не всякий дресс-код такое позволит… Зато в обычной жизни — для прогулок, похода в кино, театр и т. п. — этот стиль идеален. В нём вы будете выглядеть «стильно, модно, молодёжно».

Этот стиль подходит тем, кто:

ведёт активный образ жизни;

хочет продемонстрировать динамичность;

ценит комфорт.

Фото: avlien / istockphoto.com

Какие вещи берём?

Цвета, принты и фасоны. На что обратить внимание? Колористика здесь преимущественно яркая. Цвета насыщенные: красный, зелёный, синий. Возможно, даже неоновые в сочетании с белым, серым, чёрным.

Принты берём из спортивного стиля: широкие или узкие полоски, логотипы брендов, геометрические фигуры (круги, квадраты, а также цифры и спортивная атрибутика).

Фасоны используются удобные, свободные. Ткани — и хлопок, и эластичный трикотаж/синтетика. Чаще всего встречаются комбинации разных материалов. Например, худи может сочетаться с пиджаком и т. п.

Характерной чертой спорт-шика будет использование таких стилевых приёмов:

накинуть свитер на плечи;

завязать рубашку или свитшот на поясе;

надеть худи с пиджаком;

натянуть футболку поверх лонгслива.

В качестве аксессуаров можно брать кепки, панамы, поясные сумки, рюкзаки. Обувь – кроссовки, кеды или даже шлёпки.

Фото: Befree, Sela, Lime, ECCO, Aeronautica Militare, Calvin Klein, O'STIN

Капсула в стиле спорт-шик на лето

Нам понадобятся:

два низа: шорты и брюки;

пять верхов: две футболки (базовая и яркая), тонкий лонгслив, свитшот/худи/олимпийка, джинсовая рубашка;

две пары обуви: кроссовки и сандалии;

поясная сумка;

бейсболка.

Из такого набора у нас получатся вот такие образы:

шорты, футболка базовая и олимпийка (или накинуть олимпийку на плечи поверх футболки для прохладного вечера); шорты, футболка яркая, кепка, сандалии (на плечи — олимпийку); шорты, тельняшка, кроссовки; шорты, футболка белая, джинсовая рубашка, кроссовки/сандалии; брюки, футболка белая, джинсовая рубашка; брюки и олимпийка; брюки и тельняшка; брюки, белая футболка, олимпийка.

Как вы понимаете, список возможных комбинаций можно продолжать. Их очень много!

Чтобы добавить «шика», можно взять пиджак или жилет. Но пока на улице жарко, эти опции можно оставить в стороне. Будет достаточно той доли деловой элегантности, которую создадут строгие (слегка богемные) брюки.

В качестве обуви лучше рассмотреть лаконичные сандалии и кроссовки с принтом или в стиле колорблок. Нашими аксессуарами будут поясная сумка и бейсболка.