Заживление ран и здоровье костей: гастроэнтеролог назвала богатые витамином К продукты

Эксперт также рассказала, с какими ингредиентами их лучше сочетать.

Витамин К — это жирорастворимый витамин, который существует в двух формах. Он необходим организму для свёртывания крови и заживления ран.

О чём расскажем:

Полезные свойства витамина К для здоровья

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Витамин К играет значительную роль в поддержании здоровья человека, выполняя различные функции в организме».

Витамин К можно найти во всём организме, он есть в печени, мозге, сердце, поджелудочной железе и костях. Нутриент очень быстро расщепляется и выводится с мочой или калом. Именно поэтому он редко достигает токсичных уровней даже при употреблении в высоких дозах, как это иногда может происходить с другими жирорастворимыми витаминами.

Преимущества витамина К

Свёртывание крови. Нутриент помогает вырабатывать различные белки, необходимые для свёртывания крови.

Здоровье костей. Витамин способствует минерализации костей и предотвращает их разрушение, повышая плотность костной ткани. Кроме того, он улучшает усвоение кальция и уменьшает его вымывание из костей, тем самым снижая риск развития остеопороза.

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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что достаточное потребление витамина К может предотвратить атеросклероз, уменьшая отложение кальция в артериях.

Атеросклероз является основной причиной сердечных заболеваний.

Может способствовать регуляции уровня сахара в крови. Учёные обнаружили, что высокое потребление пищи, богатой витамином К, помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и повышает чувствительность к инсулину.

Признаки дефицита витамина К

Дефицит витамина К у взрослых встречается редко. Тем не менее существуют факторы, которые негативно влияют на усвоение нутриента. Среди них: приём лекарств, препятствующих усвоению витамина К (например, антибиотики), заболевания, которые влияют на всасывание в пищеварительном тракте (болезнь Крона, целиакия, муковисцидоз и синдром короткой кишки), сильное истощение и чрезмерное потребление алкоголя.

Симптомы дефицита витамина К:

носовые кровотечения, кровоточивость дёсен;

быстрое появление синяков;

медленное заживление порезов и ссадин;

сонливость;

бледность кожи;

тошнота и рвота;

судороги;

боли в костях и повышенный риск переломов.

Фото: istockphoto.com/nikkimeel

У здоровых людей высокое потребление витамина К не вызывает побочных эффектов и не вредит здоровью.

Формы витамина К

Витамин K представляет собой группу соединений, наиболее важными из которых являются K1 и K2.

Витамин К1 (филлохинон) в основном находится в зелёных растительных продуктах. Между тем витамин К2 (менахиноны) производится микрофлорой кишечника и содержится в животных и ферментированных продуктах.

Отличие между филлохиноном и менахинонами заключается в источниках их поступления. Также K2 лучше усваивается и остаётся в организме дольше, что делает его более эффективным в некоторых аспектах, особенно для здоровья костей и сердца.

Продукты, богатые витамином K1

Богатыми источниками этой формы витамина являются зелёные листовые овощи, включая листовую, брюссельскую, белокочанную капусту, шпинат, брокколи.

Продукт Содержание витамина К1 в 100 г, мкг Сухой базилик 1715 Молотый шалфей 1715 Свежая петрушка 1640 Мангольд 830 Кудрявая капуста 778 Шпинат 483 Листовая капуста (коллард) 437 Листья свёклы 400 Капуста (кале) 390 Зелень кориандра 310 Листовая горчица 258 Зелёный лук 207 Соевое масло 184 Брюссельская капуста 177 Брокколи 102

Фото: istockphoto.com/a-lesa

Продукты, богатые витамином K2

Витамин K2 содержится в продуктах животного происхождения и ферментированных продуктах.

Продукт Содержание витамина К2 в 100 г, мкг Натто (ферментированные соевые бобы) 1000 Гусиная печень 370 Говяжья печень 106 Твёрдые сыры (например гауда, эдам) 50-100 Мягкие сыры (например бри) 30-50 Куриное мясо 36 Желток куриного яйца 15-30 Сухие колбасы (например салями) 15-20 Сливочное масло 15 Ферментированные продукты (например йогурт, кефир) 5-10

Необходимая ежедневная норма потребления витамина К

Рекомендуемые нормы потребления варьируются в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья человека.

Фото: istockphoto.com/tsurukamedesign

Суточные нормы:

для детей до шести месяцев — 2 мкг;

от семи до 12 месяцев — 2,5 мкг;

от одного года до трёх лет — 30 мкг;

от четырёх до восьми лет — 55 мкг;

от девяти до 13 лет — 60 мкг;

от 14 до 18 лет — 75 мкг;

для мужчин старше 18 лет — 120 мкг;

для женщин старше 18 лет — 90 мкг.

Полезные сочетания продуктов с витамином К

Определённые сочетания продуктов помогают витамину К лучше усваиваться организмом. Поскольку этот нутриент является жирорастворимым, его усвоение улучшается при сочетании с жирами. Добавление оливкового масла или авокадо к салатам из зелёных овощей помогает организму эффективнее усваивать витамин K1.

Фото: istockphoto.com/Foxys_forest_manufacture

Некоторые молочные продукты, такие как йогурт, творог и кефир, содержат небольшое количество витамина K2. Сочетание их с фруктами и ягодами, богатыми витамином C (например киви и черника), поможет не только улучшить усвоение нутриента, но и повысить иммунитет благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Взаимодействие витамина К с другими питательными элементами

Витамин К активно взаимодействует с витамином D. Последний способствует всасыванию кальция в кишечнике, тогда как витамин K помогает направлять этот минерал в кости и зубы, предотвращая его отложение в мягких тканях и сосудах.

Исследования показывают, что достаточный уровень витамина K может улучшить эффективность витамина D, что, в свою очередь, положительно влияет на здоровье костей и сердечно-сосудистую систему.

Плохо сочетаются витамины К, А и Е. Они конкурируют между собой, нарушая всасываемость друг друга.

Взаимодействие витамина К с лекарственными препаратами

Взаимодействие витамина К с другими препаратами, особенно с лекарственными средствами, может значительно влиять на их эффективность и безопасность использования.

Антикоагулянты, такие как варфарин, подавляют активность витамина K, что уменьшает свёртываемость крови и предотвращает тромбообразование. Большие дозы нутриента способны снизить эффективность антикоагулянтной терапии.

Фото: istockphoto.com/fizkes

Некоторые классы антибиотиков могут негативно влиять на уровень витамина K в организме, увеличивая риск возникновения кровотечений. Это связано с тем, что такие препараты могут нарушать нормальную микрофлору кишечника, необходимую для синтеза нутриента.

Также нужно проконсультироваться с врачом, если вы принимаете лекарства от рака, судорог, грибковых инфекций и высокого уровня холестерина.

Витамин К легко доступен из продуктов питания. Соблюдение правильной диеты, включающей в себя разнообразные овощи, фрукты, зелень, а также правильное соотношение белков, жиров и углеводов должно обеспечить организм достаточным количеством необходимых питательных веществ.

Витамины и минералы в виде пищевых добавок должен назначать врач при наличии медицинских показаний.