Что такое когнитивный диссонанс и как с ним справляться: 5 примеров из обычной жизни

Татьяна Морозова психолог, оркт-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Сегодня фраза «у меня когнитивный диссонанс» стала почти обыденной. Но далеко не каждый, кто её произносит, действительно понимает, что же это за психологический феномен. Давайте разбираться».

О чём расскажем

Что такое когнитивный диссонанс?

Когнитивный диссонанс — чувство психологического дискомфорта, которое возникает как результат наличия у личности двух или нескольких противоречащих друг другу убеждений, взглядов или ценностей. Этот внутренний конфликт приводит к тому, что мы начинаем ощущать неприятные чувства беспокойства, тревоги или другие сложные эмоции.

Когда человек верит во что-то одно (например, в пользу позитивного мышления всегда и во всём), но при этом вынужден совершать противоположные действия (расстраиваться из-за внезапного увольнения с работы), то он ощущает внутреннее противоречие и дискомфорт. Так как переживание когнитивного диссонанса является неприятным, то мы стараемся всячески от него избавиться, включая при этом различные механизмы избегания.

Когнитивный диссонанс — не болезнь и не психическое расстройство. Но понимание того, что это за процесс, его устройства и воздействия на эмоциональное состояние, повысит качество вашей жизни. Ведь осознавая, как влияет когнитивный диссонанс, человек может более эффективно с ним справляться, а также лучше контролировать действия, которые он намеревается совершить.

Фото: izusek / istockphoto.com

Возникновение и развитие теории

Американский психолог Леон Фестингер опубликовал книгу «Теория когнитивного диссонанса» в 1957 году. Она предполагает, что у нас есть стремление сохранять поведение и внутренний мир в гармонии, избегая дисгармонии. Этому желанию было дано название «когнитивная последовательность».

Если вдруг в какой-то момент между нашими ценностями, убеждениями или установками возникает противоречие, должно произойти то, что поможет его устранить.

Важный нюанс: теория не утверждает, что эти способы будут работать. Она говорит только о том, что человек в ситуации когнитивного диссонанса предпринимает попытки устранить его.

Почему же возникает это состояние дискомфорта? Фестингер объяснил, что причина когнитивного диссонанса лежит в самой сути человеческой природы. Фактически каждый из нас в течение жизни получает определённые знания об окружающей действительности, запоминает их и принимает как данность. Так формируется наша индивидуальная картина мира.

Правда в том, что знания отдельного человека далеко не всегда объективны и соответствуют реальности. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что наша когнитивная картина мира и действительность противоречат друг другу.

В этом месте и возникает противоборство. Фактически знания о мире в голове человека и реальность не одинаковы. Тогда он начинает производить попытки привести действительность и когнитивную картину в соответствие, рационализирует своё поведение.

Если осмысление не позволяет устранить противоречие, то возникает психологический дискомфорт, который заставляет человека совершать какие-то действия в своей жизни, чтобы с ним справиться. В этот момент он может испытывать сильную фрустрацию.

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Леон Фестингер положил начало идее «когнитивного диссонанса», однако в дальнейшем эта концепция была предметом изучения других учёных. Основные исследования шли по следующим направлениям.

1. Исследование выбора альтернатив и свободы выбора

Эти работы показали, что при появлении свободы выбора когнитивный диссонанс возникает уже от наличия нескольких альтернатив. И наоборот — при отсутствии он снижается (или может совсем отсутствовать) за счёт переноса ответственности за принятие решения на внешний фактор.

Один из экспериментов на эту тему был проведён Джеком Бремом в 1956 году. Его участницам сообщили, что они должны исследовать товары нескольких производителей. За это им полагалось получить одну из позиций бесплатно. Причём подарки были различными по функционалу и стоимости.

Часть участниц заранее знали, какие товары им предложат на выбор. Они должны были сами определиться, что хотят забрать. Члены контрольной группы выбора не имели и просто получили рандомный подарок.

После исследователи оценили эмоциональное состояние всех участниц. Оказалось, что члены контрольной группы не испытали когнитивный диссонанс. Другие же участницы со свободным выбором долго определялись и пережили много негативных чувств.

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Учёные сделали несколько выводов по результатам исследований.

Если выбор свободный и альтернатив несколько, то снизить когнитивный диссонанс удаётся. Нужно лишь обесценить отвергнутую альтернативу и наделить значимостью ту, что мы выбираем. Если свобода выбора отсутствует, то дискомфорт всё же возникает в ситуации, когда мы знаем о наступлении впоследствии негативных последствий для нас.

Так, мы понимаем, что фрилансер будет гораздо чаще испытывать когнитивный диссонанс в работе из-за постоянной свободы в его действиях. В то же время и офисный сотрудник может столкнуться с этим состоянием дискомфорта. К примеру, в ситуации, если его вынуждают постоянно выходить на работу в выходные дни и жертвовать своим отдыхом, когда ему никак не компенсируют и не оплачивают затраченное время.

2. Исследование атрибуций (механизма объяснения поведения)

Теория предполагает, что перекладывание ответственности за факт возникновения диссонанса с собственных поступков и установок на внешние факторы сильно его снижает. В случае, когда сделать это не удаётся, возможны два варианта.

Обесценить само поведение, с которым не можем ничего сделать. «На самом деле я ничего страшного не сделал(а)!». Проигнорировать взаимосвязь между поведением и когнитивным диссонансом. «У меня слабый желудок. Постоянно болит. Так что съеденная картошка фри тут ни при чём».

3. Исследование отношения к неприемлемому поведению

В ситуации, когда человек длительно ведёт себя нехарактерно, противоречиво, увеличение диссонанса меняет отношение к такому поведению. Тогда он для снижения внутреннего напряжения начинает оправдывать поступок, который привёл к внутреннему диссонансу. Чем сильнее чувство, тем больше меняется отношение к неприемлемому поступку.

Ярким примером будет ситуация измены в браке. Предположим, партнёр считает предательство не нормой, обещает любимому человеку никогда не заводить параллельных отношений. Однако в какой-то момент он решается на это. Тогда чем дольше длится измена, тем сильнее (скорее всего) начнёт меняться позиция человека к ней.

Постепенно он начнёт оправдывать поведение проблемами в браке или в своём партнёре. По сути, это и есть попытки минимизировать когнитивный диссонанс между противоречащими убеждениями: «Никогда не буду изменять своему любимому человеку» и «У меня появились параллельные отношения, и я получаю от этого удовольствие».

Фото: fizkes / istockphoto.com

4. Исследование влияния затраченных усилий

В ситуации, когда человек затрачивает большое количество усилий для достижения чего-либо, но не получает предполагаемого результата, когнитивный диссонанс будет ниже за счёт повышения значимости самого поведения. То же самое происходит, если есть ожидание наказания или сильной угрозы. Чем больше усилий затрачено, тем более ценным будет ощущаться совершённый поступок.

Условно, если вы шли в крутую гору 10 км, то ваш поход будет для вас казаться более ценным в сравнении с преодолением дистанции в 1,5 км.

Подобную же идею подтвердил эксперимент, проведённый Эллиотом Аронсоном и Джадсоном Миллсом в 1959 году.

Студентки вызвались принять участие в дискуссии по психологии секса. Первая группа читала вслух мужчине-экспериментатору список слов. Все они были связаны с сексом. Например, «девственница», «проститутка» и нецензурные слова. Также был прочитан весьма откровенный сексуальный отрывок. Контрольная группа сразу перешла к основному исследованию. Они обсуждали секс у низших животных.

Позднее студентки оценили, насколько интересной была дискуссия и люди, участвовавшие в ней. Основная группа дала самую положительную оценку эксперименту.

Фото: fizkes / istockphoto.com

Примеры из повседневной жизни

1. Регулярный спорт

Вряд ли сегодня найдётся хотя бы один человек, который не осознаёт важность и пользу регулярных физических упражнений для здоровья. Все мы знаем, что наше состояние напрямую зависит от активности, режима сна, отдыха и питания.

Поэтому, когда люди часто пропускают или забрасывают свои тренировки, они будут испытывать когнитивный диссонанс, который вызывает чувство вины.

2. Курение и алкоголь

Точно так же мы знаем, что алкогольная и никотиновая зависимость вредны для здоровья, и осознаём негативные последствия этих злоупотреблений. Человек может попытаться бросить свои привычки, но очень часто это безуспешно или на короткое время.

Фото: AntonioGuillem / istockphoto.com

3. Импульсивные покупки

Помните ситуации, когда импульсивно потратились на что-то, впоследствии пытались убедить себя в том, что эта вещь была вам необходима, а спустя какое-то время начинали ощущать разочарование, осознавая, что покупка бесполезна или была вам не нужна? Это тоже одна из форм, как когнитивный диссонанс проявляется в обычной жизни.

4. Продуктивность в работе

Качественно, своевременно и ответственно выполнять работу — для большинства людей важная задача. Кроме того, это залог нашего успеха в карьере и профессионального роста. Большинство из нас прекрасно осознают значимость этого. Однако мы отвлекаемся, сидим в интернете на рабочем месте, откладываем важные задачи и иногда пропускаем дедлайны. В то же время испытываем разочарование и чувство вины.

5. Честность в отношениях

Мы ценим открытость и честность в коммуникации. Понимаем, что доверие — база комфортных и близких отношений с партнёром, друзьями, внутри семьи. Ощущаем, как важно говорить правду. Тем не менее иногда мы можем лгать, чтобы не поставить себя в неловкое положение. Например, о реальных причинах опоздания к ужину. А позже часто чувствуем противоречие, думая, что стоило сказать правду, но мы не сделали этого.

Как снизить диссонанс в жизни?

Сознательно или нет, но человек всегда будет стремиться минимизировать чувство когнитивного диссонанса. Однако если вы делаете это неосознанно, то очень часто будете выбирать не самые полезные и конструктивные для себя способы.

Вот несколько принципов, которые помогают снизить чувство когнитивного диссонанса в повседневной жизни.

1. Регулярно оценивайте собственные убеждения и ценности, размышляйте над ними и анализируйте, действительно ли они совпадают с вашим реальным поведением. Задавайте себе вопросы: если нет, то в чём возникает противоречие? Какие действия я могу изменить, чтобы устранить его?

2. Собирайте больше информации про те убеждения, суждения, выводы, которые считаете полезными для себя и хотите закрепить.

К примеру, если вы стремитесь заниматься спортом на регулярной основе, то собирайте больше информации о его ценности, положительных последствиях конкретно для себя, вашего здоровья и образа жизни.

Фото: AleksandarGeorgiev / istockphoto.com

3. Повышайте ценность убеждения, которое считаете важным. А также снижайте значимость противоречащего.

4. Проявляйте гибкость и будьте готовы, что в отдельных ситуациях менять укоренившиеся установки и убеждения всё же придётся.

5. Общайтесь с людьми, имеющими противоречивые точки зрения. Это поможет расширить собственную картину мира и в принципе смотреть на вещи более объективно.

Гибкость, критичность мышления, умение собирать и принимать новую информацию, анализировать связь между вашим поведением и существующими в вашей жизни установками — вот основные принципы, помогающие преодолеть ощущение когнитивного диссонанса.

Как диссонанс влияет на нас?

В повседневной жизни когнитивный диссонанс может иметь достаточно серьёзное влияние на наше поведение. Разберём различные ситуации в разных областях жизни.

В отношениях

1. Оправдание вредного поведения

Например, «я тебя критикую, потому что желаю тебе добра». Очень часто в отношениях человек, совершающий неприятные и даже вредные действия по отношению к своему близкому, начинает оправдывать себя, избегая при этом принимать вину и ответственность за тот эмоциональный (а иногда и физический) вред, который наносит партнёру его поведение.

2. Уклонение от разрешения конфликтов

Например, «мой партнёр очень мало времени проводит со мной в последнее время. Мы редко разговариваем. Мне не хватает совместного времени. Но, пожалуй, я сделаю только хуже, если начну говорить об этом. Ведь мы будем ругаться. Да и не такая уж большая это проблема. Многие живут намного хуже».

Чтобы избежать признания проблемы в отношениях, люди часто склонны преуменьшать их и уходить от прямого обсуждения. По факту это приводит к росту неудовлетворённости и эмоциональной дистанции. Эта тенденция избегать и рационализировать конфликты препятствует их эффективному разрешению и может подорвать доверие и близость в отношениях.

Фото: stockbusters / istockphoto.com

3. Укрепление негативных моделей поведения

Необходимость уменьшить когнитивный диссонанс может усилить негативные стереотипы в отношениях. Когда люди испытывают противоречие, они могут удвоить отрицательное поведение, чтобы сохранить соответствие своим убеждениям. Например, человек, который считает, что он всегда прав, может постоянно игнорировать обоснованные опасения своего партнёра, укрепляя при этом циклы конфликтов и непонимания.

4. Искажение самовосприятия

Когнитивный диссонанс способен исказить самовосприятие и восприятие возлюбленного. Чтобы уменьшить противоречие, люди могут переоценивать недостатки своего партнёра, преуменьшая при этом свои собственные. Это приводит к несбалансированному и часто нереалистичному взгляду на отношения.

К примеру, человек так привык воспринимать себя как эмпатичного и понимающего партнёра, что фокусируется именно на периодах, когда ему удаётся таким быть. Но он полностью игнорирует моменты, когда близкий говорит ему о недопонимании с его стороны.

В маркетинге и рекламе

В ситуации, когда какая-либо вещь вам не нужна, но вы задумываетесь о покупке, возникает чувство когнитивного диссонанса. Чаще всего оно и останавливает вас от того, чтобы приобрести что-то лишнее. И это тот положительный эффект, который даёт нам ощущение когнитивного диссонанса.

Однако маркетологи тоже знают принципы работы нашей психики и активно используют их в своей деятельности. Какие приёмы мы особенно часто видим?

1. Создание разрыва между текущим состоянием потребителя и желаемым

К примеру, в рекламе мы часто видим, как нам демонстрируют фотографии и видео «до» и «после» применения каких-либо косметических продуктов.

Противоречие между этими двумя состояниями обычно вызывает у потребителя чувство когнитивного диссонанса и желание любыми способами с ним справиться. В результате мы покупаем то, что нам на самом деле не нужно.

Фото: Prostock-Studio / istockphoto.com

2. Обоснование покупки

Вам предлагают большие скидки, бесплатные подарки, ограниченные по времени предложения. Вы понимаете, что эта вещь вам не очень-то и нужна. Однако дополнительные «бонусы» снижают чувство когнитивного диссонанса. В итоге вы совершаете покупку, которую не планировали.

3. Социальные доказательства

Отзывы и информация о том, как товар востребован другими покупателями, очень сильно снижают чувство когнитивного диссонанса, а также повышают вероятность необдуманной покупки. У нас возникает ощущение, что если так много людей уже используют товар, то, должно быть, он необходим и нам.

Когнитивный диссонанс — состояние, с которым каждый сталкивается в течение своей жизни постоянно. Он влияет на то, как мы выстраиваем отношения с собой и окружающими, какие убеждения и принципы закладываем в основу своей жизни.

Однако если мы не осознаём этого, то когнитивный диссонанс управляет нами и нашими действиями. Но рефлексия и критическое мышление помогают превратить это состояние дискомфорта из непредсказуемого противника в союзника и сильно повысить осознанность и качество собственной жизни.