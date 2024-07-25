Почему нельзя долго смотреть на солнце? Врач-офтальмолог назвала последствия

Мариам Квиникадзе врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза «Я ВИЖУ» «Солнечные лучи оказывают одинаковое влияние на все органы тела — они способны нагревать поверхность и вызывать ожоги».

О чём расскажем:

Что происходит с глазами, когда мы смотрим на солнце?

Ультрафиолетовое излучение типа UVB и UVA проникает в незащищённый глаз, и щитом против ультрафиолета выступает роговица глаза. Она находится в передней его части и блокирует значительную часть УФ-лучей на пути к задним структурам глаза. Тем не менее ультрафиолетовые лучи, если глаз не защищён, проникают через толщину роговицы, хрусталик глаза и достигают сетчатки.

Воздействие ультрафиолета на сетчатку способно вызывать патологические изменения в её структуре. Роговица получает ожог. В хрусталике глаза раньше срока начинаются процессы, приводящие к его помутнению, которое называется катарактой.

Фото: istockphoto.com/LucidSurf

Чаще всего всплеск пациентов с ожогами роговицы фиксируется после того, как происходит солнечное затмение, которое люди стремятся разглядеть незащищёнными глазами, используя плёнки, цветные стекла и другие бытовые фильтры. Кроме того, сейчас лето и сезон отпусков.

Сезонная опасность пребывания на солнце усугубляется, когда человек находится в горах или на морском южном побережье, где солнце ярче и солнечных лучей, отражаемых от водных или снежных поверхностей, больше. Считается, что наибольшую активность солнце оказывает на человека, находясь на линии горизонта и выше неё, то есть в первой половине дня.

Симптомы повреждения глаз от воздействия солнца

Чаще всего пациенты жалуются на слезотечение, резь в глазах, светобоязнь и даже ухудшение зрения. УФ-излучение может стать причиной такого диагноза, как фотокератит, или ожог роговицы, который требует обращения к врачу и лечения.

Фото: istockphoto.com/Solovyova

Лучшей защитой от солнечных лучей для глаз являются солнцезащитные очки. Самыми надёжными являются очки с UV фильтрами не менее 400, с чёрным и коричневым оттенками линз. Это означает, что такие очки задерживают лучи с длиной волны до 400 нанометров и тем самым защищают структуры глаза от ожогов и вредного воздействия.

Если раздражения глаз от солнца избежать не удаётся, рекомендуются капли «искусственной слезы», которые следует закапывать два-три раза в день. Увлажнение роговицы поможет снять неприятные симптомы.

Безопасного солнца не существует. В зависимости от чувствительности глаз, защита им может понадобиться даже в облачную погоду, так как у всех глаза по-разному реагируют на солнечные лучи.