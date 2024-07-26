5 лучших рецептов греческого салата: пошаговая инструкция от шеф-повара

Расскажем, как разнообразить блюдо и правильно его подавать.

Греческий салат — основа простой средиземноморской кухни. Это простое, освежающее и очень полезное блюдо, состоящее всего из нескольких ингредиентов.

О чём расскажем:

История греческого салата

Греческий салат — один из символов греческой кухни. В Греции его часто называют «хориатики» (деревенский салат) или «терини» (летний салат).

Корни блюда можно проследить до Древней Греции, где главные ингредиенты салата были основными продуктами в местном рационе. Однако современная версия со временем претерпела изменения.

Считается, что греческий салат (в том виде, котором мы знаем его сегодня) был изобретён в Плаке в 1960-х годах рестораторами туристических Афин. Местные поставщики продовольствия нашли способы обойти фиксированные государственные тарифы на помидоры, огурцы и другие овощи.

В салат из овощей с установленной властями ценой они добавили сыр фета и таким образом создали «новое» блюдо, на которое можно было устанавливать свою собственную цену без вмешательства правительства. То есть, вероятно, греческий салат был создан в попытке воспользоваться лазейкой в законе того времени.

Блюдо, названное «хориатики» в качестве отсылки к его скромному сельскому происхождению, стало хитом как среди местных жителей, так и среди туристов. Со временем другие повара и рестораторы добавляли в рецепт оливки, лук и иногда даже зелёный перец, создав блюдо, которое мы знаем и любим как греческий салат.

Фото: istockphoto.com/gbh007

Существуют и другие версии происхождения блюда. Одна из них гласит, что салат появился благодаря юноше, выросшему в одной из греческих деревень. Он очень любил местные овощи, особенно маслины, оливковое масло и сыр фета. В поисках лучшей жизни юноша отправился в Америку на заработки. Спустя несколько лет он вернулся на родину, мечтая вновь попробовать свои любимые продукты.

Однако он столкнулся с проблемой: из-за боли в зубе он не мог жевать овощи, которые в те времена ели целиком. Тогда ему пришла в голову идея нарезать все продукты на кусочки. Он добавил маслины, приправил всё оливковым маслом, а сверху положил большой кусок сыра фета. К его удивлению, такой способ подачи овощей оказался не только удобным для употребления, но и очень вкусным.

Его близкие попробовали новый салат и были в восторге. На следующий день сестра юноши подала этот салат на свадебный стол, и он произвёл настоящий фурор среди гостей.

Слухи о необычном деревенском салате быстро распространились, и сейчас греческий салат стал одним из самых популярных блюд в мире.

Составляющие греческого салата

Салат содержит множество питательных веществ — это полноценное и полезное блюдо. Здесь много витаминов (в том числе А и С), клетчатки, полезных жирных кислот из оливкового масла, животных жиров из сыра феты, есть железо, калий, а также антиоксиданты и фитонутриенты.

Фото: istockphoto.com/Anton Dobrea

Такой богатый состав положительно влияет на организм, снижая риск заболеваний и улучшая самочувствие.

Существует множество вариантов греческого салата, но в классический вариант входят следующие ингредиенты:

огурцы — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр фета — 200 г;

маслины — 15 шт.;

красный лук — 1 шт.;

оливковое масло — 3-4 ст. л;

соль, перец, орегано — по вкусу.

Приготовление греческого салата

Греческий салат готовится довольно просто и, как мы уже поняли, из доступных ингредиентов.

Шаг 1. Выбор продуктов

Овощи для блюда должны быть свежими, упругими. Перед приготовлением их нужно тщательно вымыть. Помидоры лучше выбирать самые сочные, красные. В качестве украшения можно использовать помидоры-черри.

Для заправки салата используйте высококачественное оливковое масло первого отжима.

Сыр должен быть именно фета. Это греческий белый сыр, который готовят из овечьего (или частично козьего) молока и выдерживают в рассоле. В магазинах фета встречается трёх типов: твёрдый, средней твёрдости и мягкий. Более мягкие варианты могут изготавливать из коровьего молока. Поэтому изучайте состав при выборе этого ингредиента.

Фото: istockphoto.com/Yulia Gusterina

В традиционном варианте блюда используются маслины с косточками. Без косточек они быстро теряют упругость.

Если фета и маслины будут солёными, дополнительно соль в салат не добавляйте.

Шаг 2. Способы нарезки овощей

Овощи в греческом салате должны быть нарезаны довольно крупно, а не небольшими кубиками.

Если на огурцах толстая кожура, то частично срежьте её, оставив несколько полосок на овощи для придания им деревенского вида. Нарезать их, как и помидоры, нужно толстыми полумесяцами.

Красный лук нарезают толстыми полукольцами. Если он слишком горький, то перед подачей его можно замочить в воде.

Шаг 3. Сборка салата

Нужно смешать подготовленные помидоры, огурцы, красный лук, затем добавить горсть маслин. В классическом варианте рецепта сыр фета не нарезают кубиками, а кладут одним-двумя большими кусками прямо поверх салата.

Шаг 4. Заправка салата

Если сыр и маслины солёные изначально, то приправлять солью салат не нужно. Добавьте свежемолотый чёрный перец, а затем полейте блюдо щедрым количеством оливкового масла первого отжима.

Качество оливкового масла имеет большое значение, поэтому выбирайте хорошее.

Фото: istockphoto.com/fcafotodigital

Наконец, посыпьте салат сушёным орегано, уделяя особое внимание сыру фета, где вкус травы будет наиболее выражен.

Аккуратно потрите приправу между пальцами, это действие высвободит его эфирные масла.

Шаг 5. Подача и сервировка

Традиционный греческий салат подаётся в плоской миске, а не в глубокой. Его украшают целыми маслинами и крупными кусками сыра фета. Салат подают к обеду как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе, особенно при жарке на гриле.

Подавайте греческий салат с хлебом, которым можно обмакнуть сок на дне тарелки.

Вариации рецепта

Глеб Астафьев шеф-повар Городской фермы на ВДНХ «Рассказал о вариациях греческого салата».

Шопский салат

Это блюдо родом из Сербии и Болгарии.

В отличие от греческого, в нём сыр натирают на тёрке, и выглядит он более по-деревенски. Частый гость в ресторанах и столовых ещё с советских времён.

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

брынза — 100 г;

оливковое масло — 3-5 ст.л;

соль, перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Olga Gont

Приготовление:

Нарежьте овощи крупными дольками, а лук — мелко. Сыр нужно натереть на тёрке и выложить сверху салата. Приправьте блюдо оливковым маслом, солью и перцем.

Итальянская Панцанелла

Итальянцы предложили свою версию греческого салата, которая называется Панцанелла. Одним из компонентов блюда являются хрустящие кусочки хлеба.

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

салат (Айсберг или Романо) — 150-200 г;

хлеб (чиабатта или лаваш) — по вкусу;

оливковое масло — 3-4 ст. л;

лимон — 1 ч. л;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте помидоры, огурцы, лук и перец крупными дольками, салат измельчите руками. Добавьте крупно порванные кусочки запечённой чиабатты, лаваша или другого хлеба. Приправьте оливковым маслом, солью, перцем и выжмите сок лимона.

Вариант греческого салата с мясом

Тем, кто любит мясо, можно добавить в блюдо тонко нарезанную ветчину, вяленую говядину, копчёную индейку или обжаренное куриное филе.

Ингредиенты:

компоненты классического варианта греческого салата;

куриное филе — 2 шт.;

соевый соус — 3-4 ст. л;

растительное масло для жарки;

чеснок — 4 зубчика.

Фото: istockphoto.com/lena_Danileiko

Приготовление:

Обжарьте куриное филе на сковороде со всех сторон. Добавьте к мясу соевый соус и чеснок, запекайте в духовке до готовности. Нарежьте курицу тонкими ломтиками и добавьте к греческому салату, приготовленному по традиционному рецепту.

Чтобы усилить вкус салата, можно использовать специально настоянное масло.

На одну бутылку любого рафинированного масла добавить пять разрезанных пополам очищенных зубчиков чеснока, пять веточек розмарина и тимьяна, для любителей острого — половинку перца чили. Уберите настояться в холодильник на ночь.

Греческий салат с морепродуктами

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

сыр фета — 100 г;

оливки без косточек — 16 шт.;

креветки или кальмары — 100-150 г;

лимон — 1 ч. л;

оливковое масло — 3-4 ст. л;

соль, чёрный перец — по вкусу;

свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/karandaev

Приготовление:

Отварите или обжарьте морепродукты до готовности. Нарежьте помидоры, огурцы, красный лук и болгарский перец кубиками или полукольцами. Добавьте в миску морепродукты, оливки и сыр фету, порезанный кубиками. Приправьте салат солью, перцем, оливковым маслом и выжмите сок лимона. Посыпьте нарезанной зеленью и тщательно перемешайте.

Греческий салат с киноа и орехами

Ингредиенты:

помидоры — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

сыр фета — 100 г;

оливки без косточек — 10 шт.;

киноа — 150 г;

грецкие орехи или миндаль — 10 шт;

лимон — 1 ч. л;

оливковое масло — 4 ст. л;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/GANNAMARTYSHEVA

Приготовление:

Промойте киноа под проточной водой, затем отварите её в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 15-20 минут). Пока киноа варится, нарежьте помидоры, огурцы, красный лук и болгарский перец кубиками или полукольцами. Дайте киноа остыть до комнатной температуры. В большой миске смешайте нарезанные овощи, оливки и сыр фету, порезанный кубиками. Добавьте остывшее киноа и орехи. Приправьте салат солью, перцем, оливковым маслом и выжмите сок лимона. Тщательно перемешайте и подавайте на стол.

Также в салат можно добавлять авокадо, фасоль или нут и даже ягоды, например гранат или вишню.

Приятного аппетита!