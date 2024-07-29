Почему вам всё время хочется покупать и как это преодолеть?

Что такое шопоголизм и как понять, что ваши траты за гранью нормы? 9 явных маркеров

К новому сезону нужны сапоги. Старая стиралка барахлит – пора менять. И ещё парень бросил – хочется порадовать себя чем-то новеньким. И вот уже шкаф превращается в музей, когда «надеть нечего, а складывать некуда»…

Олеся Шаповал психолог-консультант в подходах АСТ, CFT, схема-терапия, автор телеграм-канала «Безопасное место» «Каждый день мы оплачиваем в среднем 3-5 разных покупок. Шопинг кажется настолько обыденной вещью, что бывает сложно разглядеть за ежедневными тратами серьёзное состояние — шопоголизм. В какой момент покупки становятся проблемой? Как распознать признаки шопоголизма у себя или близких? И что делать, если с каждым походом в магазин вы оставляете там всю зарплату или влезаете в долги?»

Что такое шопоголизм?

Шопоголизм – это бытовое название расстройства потребления, когда желание покупать становится настолько сильным, что его невозможно контролировать. Может показаться, что речь о чём-то новом и современном. Однако впервые «патологическую склонность к покупкам» описал ещё в 1899 году выдающийся немецкий психиатр Эмиль Крепелин.

МКБ-10 (Международная классификация болезней) официально не выделяет зависимость от покупок как диагноз. Что ждёт человека, который обратится к психиатру с такой проблемой? Ему поставят диагноз F63.8 – «Другие расстройства привычек и влечений».

В научной литературе шопоголизм также можно встретить под разными названиями: ониомания, компульсивный шопинг. В англоязычных источниках — buying-shopping disorder (BSD). Ближе всего это к психическим расстройствам, связанным с импульсивностью и потерей контроля, таким как игромания или патологическое накопительство (в простонародье «синдром Плюшкина»).

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Почему шопоголизм — не диагноз?

Шопоголизм пока не так хорошо исследован, как другие зависимости. Проблема в том, что, в отличие от того, что активно порицается в обществе (например, клептомания, пиромания, наркомания), пристрастие к покупкам может довольно долго оставаться невидимым для окружающих. И человек (если у него достаточный доход) не испытывает видимых серьёзных проблем. Более того, многочисленные рекламы, фильмы, модные блоги культивируют пристрастие к шопингу.

К сожалению, в шопоголизме нет ничего милого и романтичного. Международные исследования показывают, что распространённость его в среднем в мире – около 5%. То есть каждый 20-й человек может страдать от этого расстройства. Причём мучения эти бывает трудно заметить как самому человеку, так и его окружению. От шопоголизма не бывает синяков, он не проявляется физически. Но последствия могут быть разрушительными. Какими же?

Последствия шопоголизма

Финансовые проблемы. Люди могут тратить большие суммы и покупают товары, которые им на самом деле не нужны. Более того, это не всегда вещи, которые вписываются в бюджет. В результате в «лучшем» случае не получается накопить на то, что действительно важно: на квартиру, машину, образование детей. В худшем можно погрязнуть в кредитах, пока дело не дойдёт до банкротства. Или же до развода с супругой/супругом, который устанет терпеть постоянные траты и накопившиеся долги. Психологические проблемы. Зависимость от шопинга может привести к тревоге, депрессии и негативной самооценке. Если прямо сейчас покупки недоступны, появляются апатия, раздражительность. Социальные проблемы. Шопоголизм может привести к социальной изоляции и неспособности участвовать в других аспектах жизни — дружить, строить отношения, работать, воспитывать детей и не только. Мир как будто сужается. Одежда может превратиться в компас земной, когда все интересы сводятся к изучению модных журналов и походам по магазинам.

Расстройство чаще появляется в подростковом возрасте или в период с 20 до 30 лет (если ранее человек не мог свободно распоряжаться деньгами). Считается, что женщины чаще становятся шопоголиками. Однако научных доказательств этому нет. Просто женщины с большей вероятностью заметят проблему и обратятся за помощью. В то время как мужчины чаще рассматривают свой шопоголизм как «коллекционирование» или статусное потребление, а не как проблему.

Из-за чего возникает шопоголизм?

Не существует единой теории, объясняющей причины шопоголизма. Сегодня считается, что тут есть и психологические, и социальные, и культурные факторы. Также может присутствовать и генетический компонент: зависимость от покупок чаще встречается в семьях, где в анамнезе есть другие расстройства или злоупотребление психоактивными веществами.

Люди, страдающие шопоголизмом, чаще имеют опыт жестокого обращения, одиночества, травмирующих событий. У них нередко низкая самооценка. Кроме этого, такое поведение может быть симптомом других расстройств личности. Например, обсессивно-компульсивного, избегающего или пограничного.

Нейробиологические исследования показали: зависимые от покупок переживают примерно те же ощущения, что и игроманы или люди, употребляющие психоактивные вещества. Однако шопоголизм не так сильно связан с импульсивностью, как считалось раньше. Дело не просто в нехватке самоконтроля, а в азарте и желании получить положительные эмоции.

Как распознать шопоголизм?

Чёткой грани между «просто покупками» и расстройством нет. Многое зависит от уровня дохода и жизненной ситуации человека. Однако грань всё-таки существует. Она находится там, где начинают страдать благополучие и качество жизни человека и его семьи.

Фото: Drazen Zigic / istockphoto.com

Характерные черты зависимости от шопинга

Трудно удержаться от покупки вещей (даже если они не нужны). Неконтролируемые покупки создают финансовые трудности. Желание что-то купить становится навязчивым, человек много времени проводит в магазинах или на сайтах, выбирая товары. Из-за неконтролируемых трат появляются проблемы и конфликты на работе, в семье. Человек совершает покупки даже тогда, когда не планировал (например, выходит на прогулку без кошелька, но начинает просить деньги у друзей или приобретает в кредит). Главным становится эмоциональное состояние – покупки совершаются, чтобы порадовать или утешить себя, снять напряжение. Невозможно удержаться от трат силой воли, даже несмотря на негативные последствия. После покупок возникает кратковременная радость, которая сменяется чувством вины и разочарования из-за потраченных денег. Пытаясь избежать покупок, человек испытывает «синдром отмены» — раздражается, не находит себе места, беспокоится, злится.

На самом деле, многие люди время от времени совершают импульсивные покупки. Или тратят большие суммы на поездки и праздники. И это вовсе не означает, что они – шопоголики. Важно понимать, что зависимость от покупок – не только про количество потраченных денег. Чтобы говорить о расстройстве, должна быть хотя бы половина характерных признаков.

Нормальный шопинг Шопоголизм Купленными вещами пользуются. Купленные вещи (в огромных количествах) лежат без дела. Вещи покупаются по необходимости. Вещи покупаются, чтобы изменить эмоциональное состояние: почувствовать себя лучше, ощутить радость, снять напряжение. Не вызывает финансовых проблем. Становится причиной финансовых проблем. Незапланированные траты происходят время от времени. Незапланированные траты происходят постоянно.

Как лечить шопоголизм?

Чтобы преодолеть зависимость, необходимо разобраться в её истоках. Если причина шопоголизма – желание справиться со стрессом и неприятностями повседневной жизни, можно научиться альтернативным способам. Разумеется, тем, которые не станут столь изматывающими для кошелька. Это можно сделать со специалистом. Поскольку шопоголизм ещё мало исследован, однозначного подходя к лечению здесь нет. Рекомендуются когнитивно-поведенческая терапия и её разновидности.

Но это не значит, что нельзя помочь себе самостоятельно. Общие рекомендации, конечно, не учитывают вашу индивидуальную ситуацию. Поэтому выбирайте из них те, что кажутся подходящими.

Как помочь себе, если вы — шопоголик?

Подумайте о других возможностях получения положительных эмоций. Проблема зависимостей в том, что жизнь может стать очень бедной на события, а очередной поход в магазин кажется самым быстрым и простым способом почувствовать себя лучше. К сожалению, в долгосрочной перспективе это решение приносит больше проблем, чем пользы. Возможно, лучше обратить внимание на отношения с близкими (чтобы получать радость от общения), увидеться с друзьями, потратить время на хобби или саморазвитие. Всё, что приносит вам радость, может разнообразить жизнь и улучшить настроение без сопутствующих финансовых проблем. Заручитесь поддержкой. Если покупку предметов первой необходимости можно доверить члену семьи, смело делегируйте эту обязанность. И вообще все покупки, которые можно делегировать. Здесь можно провести аналогию с алкоголизмом: сложно избавиться от зависимости, если повсюду расставлены бутылки спиртного. Ограничьте доступ к кредитам и наличным. Неплохо вообще избавиться от кредитных карт и оставить только дебетовые, где нельзя потратить больше, чем есть на счету.

Не ходите по магазинам с другими шопоголиками. Если нужно совершить покупку, лучше возьмите с собой человека, который не склонен к компульсивным тратам и может помочь вам ограничить расходы. Развивайте осознанность и самоконтроль. Когда рука тянется к кошельку или к кредитной карте, нелишним будет спросить себя: «Стоп, а что я сейчас делаю? Зачем я это покупаю?». Если вы не можете дать чёткий ответ или же единственная причина покупки – влияние эмоций, лучше сделать паузу и дать решению о покупке «отлежаться». Не исключено, что через несколько минут желание потратить деньги ослабнет или сойдёт на нет.

Если самопомощь не приносит желаемый результат, всегда есть возможность обратиться к психологу или психиатру. Существуют группы «анонимных шопоголиков» и терапевты, работающие с зависимостями и финансовым поведением.

В отдельных случаях при шопоголизме могут назначить медикаменты (в зависимости от ситуации — антидепрессанты, противотревожные препараты, стабилизаторы настроения). Однако лекарства – это только часть решения, всё-таки большую роль играет изменение поведения.

Фото: Drazen Zigic / istockphoto.com

Существует ли профилактика шопоголизма?

Если вы чувствуете, что время от времени сбегаете от реальности с помощью трат, не можете контролировать покупки, ощущаете непреодолимое желание спускать деньги (или наблюдаете это у кого-то из близких и друзей), но до признаков расстройства пока далеко, можно не запускать ситуацию и заранее принять меры.

Заботьтесь о своём физическом и эмоциональном состоянии. Когда мы устали, болеем, измотаны, нам легче поддаться любым соблазнам. Регулярные физические упражнения, медитация, йога, хобби и качественный отдых могут значительно снизить уровень стресса. Подумайте, чего вы избегаете? Есть ли ситуации и эмоции, с которыми вы не хотите сталкиваться, но это причиняет постоянный дискомфорт? В какие моменты вам больше всего хочется «забыться» в магазине или на маркетплейсе? Полезно ответить себе на эти вопросы, чтобы лучше понимать свои привычки и поведение. Развивайте навык планирования и финансовую грамотность. Планирование бюджета, ведение расходов и осознанный подход к покупкам могут существенно уменьшить риск шопоголизма. Прежде чем совершить покупку, стоит задать себе несколько вопросов: действительно ли мне это нужно? Могу ли я позволить себе эту вещь? Есть ли более важные расходы, на которые стоит обратить внимание? Такие простые действия помогут контролировать свои финансы и избежать лишних затрат. Развивайте критичность к рекламе и маркетингу. Реклама – повсюду: на улицах, в интернете, по телевизору. Она может быть мощным инструментом, влияющим на наше поведение. Конечно, если рекламе поддаваться. Осознание маркетинговых тактик позволяет критически оценивать рекламные сообщения и не вестись на уловки в стиле «бери сейчас, зачем ждать», «финальная ликвидация» или «невероятное эксклюзивное предложение». Когда мы осознаём, что реклама пытается манипулировать нашими желаниями, мы можем делать более осознанный выбор и избегать ненужных покупок.

Несмотря на то что шопоголизм не является отдельным диагнозом в МКБ, не стоит относиться к нему несерьёзно, как к «модному диагнозу» или блажи. От компульсивных трат может страдать не только сам человек, но и его семья. Как и при любом другом психическом заболевании, если вы считаете, что у вас есть симптомы шопоголизма, важно поговорить об этом с близким человеком или психологом.

Стыдиться нечего. Шопоголизм – это поведение, которое можно изменить, и оно не делает вас плохим или безответственным человеком.