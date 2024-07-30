Ожог крапивой: как уменьшить неприятные ощущения и не допустить осложнений

Анна Есина косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России «Летняя прогулка на свежем воздухе может закончиться раздражением кожи и аллергической реакцией, если на пути подстерегают заросли крапивы. Контакт с этим привычным растением может стать причиной обращения за медицинской помощью. Расскажу, какие симптомы должны насторожить и как действовать при ожоге крапивой».

О чём расскажем:

Причины возникновения ожога от крапивы

С ожогами от соприкосновения с крапивой, пожалуй, хоть раз сталкивался каждый ребёнок и взрослый. Жгучие свойства растения объясняются особым строением его стеблей и листьев. Волоски-трихомы, покрывающие их поверхность, выглядят как иглы, заполненные жидкостью. При соприкосновении с кожей кончик обламывается, а наружу изливается смесь муравьиной кислоты, гистамина и холина. Именно она вызывает ожоги и болезненные ощущения.

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Защитные свойства растения позволяют избежать поедания крапивы животными. Человек страдает от воздействия химических веществ, когда пытается удалить сорняки голыми руками или соприкасается с ними при ходьбе.

По ощущениям крапивный ожог напоминает укус пчелы или другого насекомого. Прямой контакт вызывает моментальную реакцию на коже. В первые секунды пострадавший ощущает боль, после чего появляются характерные волдыри, которые возвышаются над остальной поверхностью кожи.

Симптомы крапивного ожога

Опасность крапивы заключается в возможных аллергических реакциях на субстанцию, находящуюся в её трихомах. Их последствия могут быть тяжёлыми, особенно у детей. Аллергия на крапиву характеризуется такими симптомами, как повышение температуры тела, слабость, развитие кожных отёков, учащение сердечного ритма. Опасным осложнением является одышка. Можно заметить, что симптомы аллергии на крапиву специфичны. Чтобы установить точную причину плохого самочувствия, могут понадобиться дополнительные лабораторные исследования.

Вне зависимости от склонности к аллергии крапива всегда вызывает ожог при контакте с кожей. Его симптомами являются ощутимый зуд, покраснение поражённого участка, отёчность. Как правило, обожжённая кожа более горячая. Волдыри обычно проходят самостоятельно через 10 минут, однако могут сохраняться в течение 12 часов.

Фото: istockphoto.com/DZMITRY PALUBIATKA

В редких случаях выпуклые пятна появляются в виде высыпаний на разных участках тела даже через несколько дней. Это говорит о развитии контактного дерматита – заболевании аллергического характера, главным симптомом которого являются волдыри на коже от бледно-розового до тёмно-красного цвета.

Сыпь сопровождается не только зудом, но и другими проявлениями аллергической реакции: бронхоспазмами, отёком Квинке, аллергическим конъюнктивитом и ринитом. При однократных высыпаниях можно говорить об остром течении болезни, если же они повторяются по прошествии шести недель, значит, контактный дерматит приобрёл хроническую форму.

Первая помощь при ожоге от крапивы

Свежий ожог необходимо срочно промыть холодной водой. После этого поражённую область рекомендуется протереть спиртовым раствором. Чтобы охладить обожжённый участок, уменьшить зуд и жжение, рекомендуется использовать компрессы со льдом. Иногда на коже остаются волоски крапивы. Удалить их без лишней травматичности поможет медицинский пластырь или липкая лента.

После обработки обожжённого участка необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Категорически запрещено касаться глаз грязными руками. Завершающим этапом является нанесение на кожу успокаивающего геля или крема.

При контакте с крапивой не следует прогревать поражённые участки, принимать горячую ванну или душ. Запрещено смазывать ожоги маслом и другими средствами, которые образуют плёнку на коже. Это значительно затягивает процесс выздоровления. Нельзя также растирать волдыри руками.

При возникновении аллергической реакции необходимо особенно внимательно следить за своим самочувствием. Недостаточно локализовать неприятные симптомы с помощью наружных средств. Аллергики должны оказать себе комплексную помощь. В первую очередь следует принять антигистаминное средство. Помимо препаратов в форме таблеток, можно использовать противоаллергические гели и мази.

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

Когда следует обратиться за медицинской помощью

Если признаки ожога сохраняются в течение нескольких дней, наблюдается болезненность поражённой области, а площадь повреждённой кожи увеличивается в размерах, необходимо обратиться к врачу за медицинской помощью. Особенно опасно, если аллергическая реакция развивается в области шеи и лица. Это может спровоцировать отёк гортани и нарушить дыхание.

Профилактика ожога от крапивы

Весна и лето – это время отдыха на природе и на дачном участке. Чтобы избежать неприятного контакта с крапивой, следует использовать закрытую одежду. В первую очередь это касается детей, так как их кожа наиболее чувствительна. Регулярный уход за придомовой территорией и удаление сорняков позволят снизить риск ожогов. Работать на участке следует в защитной одежде и перчатках.

В случае когда крапива растёт на участке или в саду, следует обрабатывать территорию механическими способами: перекапывать почву, уничтожать сорняк вручную и с помощью сельскохозяйственной техники. Если избежать ожога не удалось и возник острый воспалительный процесс или аллергическая реакция, которая не купируется антигистаминами, следует срочно обратиться за медицинской помощью.