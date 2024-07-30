Какую обувь взять с собой в отпуск? Оптимальные варианты для разных видов отдыха

Дмитрий Максимов основатель бренда Comfers «Планируя отпуск, мы часто задаёмся вопросом, какую обувь взять, чтобы быть готовым ко всему и не везти лишний багаж. Если и вы прямо сейчас ломаете над этим голову, ловите подборку, рассчитанную на разные случаи отпускной жизни».

1. Отдых на пляже — пантолеты

Пантолеты – это лёгкая обувь без задника с открытыми пальцами, которую в народе часто называют шлёпками. Обычно они сделаны из резины или других водоотталкивающих материалов, что делает их идеальными для бассейна и водных развлечений.

В этом сезоне особенно популярны пантолеты на пробковой подошве — биркенштоки. Они не только комфортны в летнюю жару, но и отлично сочетаются с повседневной городской одеждой. Некоторые бренды также уделяют внимание здоровью ног, создавая специальную форму стельки для поддержки стопы и предотвращения усталости при длительных прогулках.

Это вариант одинаково подходит и мужчинам, и женщинам.

Фото: OlgaArkhipenko / istockphoto.com

2. Ненапряжные прогулки — эспадрильи

Эспадрильи – это лёгкая и удобная обувь с тканевым верхом и верёвочной подошвой. Они отлично подходят для прогулок по городу в жаркую погоду, так как обеспечивают хорошую вентиляцию ног. Эспадрильи можно сочетать с шортами, лёгкими брюками и даже с летними платьями, создавая стильный и расслабленный образ.

Этот вариант чаще используют женщины, однако мужчинам тоже стоит его рассмотреть. Безусловный плюс данной модели обуви в том, что она не занимает слишком много места в багаже, при этом может служить и для похода на пляж, и для прогулок.

Фото: zhekos / istockphoto.com

3. Долгие прогулки и экскурсии — лёгкие кеды

Кеды — тоже отличный выбор для долгих прогулок по городу и экскурсионных маршрутов. Однако, если у вас избыточный вес или плоскостопие, подошва кед может вам не подойти. Она не поддерживает стопу и не амортизирует ударные нагрузки при ходьбе по твёрдым поверхностям, что приводит к болям в пятках, коленях и пояснице. Поэтому лучше выбирать модели с поддержкой сводов стоп и амортизацией, чтобы прогулки были комфортными и безболезненными.

Вариант также универсален для мужчин и женщин. Модные модели тоже чаще относятся к унисекс-формату.

4. Для вечернего променада и кафе — лоферы/мокасины

Лоферы и мокасины – стильные и удобные туфли без шнурков, подходящие для мероприятий, требующих элегантного вида. Они хорошо сочетаются как с классикой, так и с шортами в стиле casual. Лоферы чаще всего изготавливаются из кожи или замши, иногда из текстиля. Важно обратить внимание на материал: синтетика дешевле, но она не позволяет ногам дышать, создавая эффект парника. Лучше выбирать обувь из натуральных материалов.

Девушкам, которые не хотят везти на море каблуки, тоже стоит присмотреться к лоферам. Стильно на загорелых ногах смотрятся бежевые модели. Если же хочется яркости, можно сделать ставку на белый, фуксию, синий.

Фото: MykolaSenyuk / istockphoto.com

5. Любительский спорт — лёгкие кроссовки

Для тех, кто не может обойтись без спортивной активности даже в отпуске, подойдут лёгкие спортивные кроссовки. Они идеальны для тренировок в зале, утренних пробежек и активного отдыха — мини-походов и велопрогулок. Здесь можно не слишком заморачиваться с технологиями и не переплачивать за профессиональные модели. Взять что-то из бюджетного сегмента. Главное, чтобы вашей стопе было комфортно.

ЗДЕСЬ можно найти подборку оптимальных кроссовок для ходьбы.

6. Активный отдых на природе — трекинговые ботинки

Если вы планируете провести отпуск на природе, занимаясь походами или другими активностями, трекинговые ботинки станут идеальным выбором. Они обладают прочной подошвой с хорошей сцепляемостью и поддержкой стопы, что особенно важно на сложных и неровных поверхностях. Кроме того, такая обувь часто водонепроницаема, что обеспечивает комфорт даже в сырую погоду.

Фото: Media Raw Stock / istockphoto.com

7. Активный отдых на воде — акваобувь

Если вы планируете заниматься водными видами спорта или проводить время на пляже, акваобувь станет незаменимым аксессуаром. Эта обувь специально разработана для водных активностей, обеспечивает хорошее сцепление на мокрых поверхностях и защищает ноги от камней и других препятствий. Акваобувь лёгкая, быстро сохнет и отлично подходит для плавания, каякинга и других водных приключений.

Разумеется, все рекомендации по выбору обуви для спорта и активного отдыха идентичны для женщин и мужчин.

Есть и ещё один важный момент — поиск универсального решения. Едва ли вы хотите везти с собой целый чемодан обуви. Чтобы сократить число позиций, нужно подумать над тем, как объединить опции. Например, эспадрильи и лоферы могут заменить одни нейтральные кеды. Важно, чтобы они были лаконичными по цвету и фасону. Тогда можно будет использовать их и для дневных променадов, и для похода в кафе вечером.

Если вы девушка и хотите оставаться стильной

Мария Игонина стилист «Какую обувь стоит взять в отпуск женщине, которая хочет не только удобства, но претендует на звание иконы стиля?»

Для отпуска очень актуальны сейчас вьетнамки, причём они могут быть как на плоском ходу, так и на каблуке или на платформе. Ещё одним хорошим вариантом для похода на пляж будут мюли без каблука. Они чем-то похожи на привычные нам шлёпанцы, но более элегантны по фасону. Такая обувь также является универсальной и комфортной в но́ске.

Фото: MaximFesenko / istockphoto.com

Наверное, самая комфортная обувь для похода на пляж – это сабо в стиле CROCS. Вариант универсален и для мужчин, и для женщин. Материал, из которого изготовлены CROCS, позволяет надеть их на пляж и не бояться намочить. Подобная обувь сейчас очень актуальна.

Главный критерий обуви для экскурсии — это удобство, так как вам придётся много ходить. Отличным вариантом станут сандалии с широкими ремешками, которые будут держать ногу. Под них вы сможете надеть как платье, так и шорты или брюки. Очень удобная обувь для длительных экскурсий — сандалии в стиле биркенштоки. За счёт своей посадки они идеально подойдут под вашу ногу. Вы будете ощущать себя как в тапочках и абсолютно не устанете.