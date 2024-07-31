Ночной забег — 2024 в Москве: маршрут, дата, история и рекорды

Любите ночные прогулки по городу? А как насчёт пробежек? Свет луны и фонарей будет сопровождать ваше спортивное приключение по столице уже 3 августа. Уникальную возможность пробежать 10 км по ночной Москве предоставляет Беговое сообщество.

Регистрация закрылась досрочно и дополнительно в дни выдачи зарегистрироваться уже нельзя.

О чём расскажем:

История забега

В этом году забег пройдёт в 11-й раз, он проводится ежегодно, начиная с 2013-го, исключением стал только 2021 год. Расскажем подробнее о гонке, которая начинается с наступлением темноты.

В 2013 году Ночной забег был третьим из серии подготовительных забегов Московского марафона — 2013. Всё началось в 23:00, а до финиша добралась 1244 участника.

В 2014-м старт перенесли на 22:30, а сам забег вызвал огромный интерес. Лимит мест был исчерпан в день открытия регистрации. Финишную черту преодолела 1698 человек.

Фото: vk.com/runcomrun

В 2016 году маршрут Ночного забега впервые прошёл по Фрунзенской и Пречистенской набережным со стартом и финишем в «Лужниках». А число участников значительно выросло — 3487 спортсменов добрались до финиша.

В 2019 году маршрут прошёл по территории «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережным. В тот год впервые в истории соревнований 6212 участников пробежали внутри Большой спортивной арены.

В 2023 году забег остался за плечами у 8284 человек. Говорить о цифрах текущего года ещё рано, но все слоты уже раскуплены.Чтобы бегунам-любителям было проще добиваться поставленных целей и ставить личные рекорды, в 2024 году впервые в истории забега на старт вместе с участниками выйдут пейсмейкеры от четырёх разных беговых клубов, входящих в Союз любителей бега. Он был основан в начале этого бегового сезона. Кроме того, изменится место выдачи стартовых пакетов: оно расположится в здании Малой спортивной арены.

Дмитрий Тарасов директор забега и сооснователь Бегового сообщества «Самая главная особенность Ночного забега — 2024 – новое место финиша. Теперь мы будем финишировать не возле памятника Ленину, а внутри Большой спортивной арены, что, конечно, сделает этот момент особенным для бегунов и создаст классную заряжающую атмосферу. Со своей стороны, мы постараемся сделать красивое световое и музыкальное шоу: будет уже традиционная интерактивная финишная арка, а также барабанщики. Особенным этот забег будет и по числу участников – регистрация закончилась задолго до намеченных сроков. Более того, в Лужниках будут проходить и другие масштабные мероприятия, поэтому нашей основной задачей будет обеспечение максимального комфорта и безопасности всех участников и зрителей».

Рекорды

За более чем 10-летнюю историю забега рекорд среди мужчин обновлялся пять раз, а среди женщин — шесть. На данный момент они выглядят так:

8 июля 2023 года — Дмитрий Неделин, 28.26.

— Дмитрий Неделин, 28.26. 8 июля 2023 года — Дина Александрова, 33.02.

Фото: vk.com/runcomrun

Дата и время

Забег начнётся ночью 3 августа, а закончится уже 4-го числа. Подробнее о расписании ниже.

Пятница, 2 августа

15:00-20:00 — выдача стартовых пакетов внутри Малой спортивной арены (Москва, ул. Лужники, 24, стр. 3).

Суббота, 3 августа

11:00-18:00 — выдача стартовых пакетов внутри Малой спортивной арены;

— выдача стартовых пакетов внутри Малой спортивной арены; 20:30 — открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;

— открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения; 21:40 — разминка;

— разминка; 22:30 — старт забега;

— старт забега; 23:20 — награждение победителей и призёров;

— награждение победителей и призёров; 00:45 — окончание забега.

В стартовый пакет участника входят: номер с чипом хронометража, булавки, браслет и наклейка для камеры хранения, светодиодный фонарик. Есть возможность дополнительно приобрести синтетическую футболку в стилистике забега.

Маршрут

Если вы давно хотели сделать первый шаг в большом беговом пути, маршрут Ночного забега отлично вам подойдёт. Ведь это одна из самых комфортных дорог. Опытные спортсмены любят её за возможность показать высокий результат на быстрой трассе, а новички – за возможность преодолеть свою первую «десятку» в необычной атмосфере, которая вдохновляет на новые достижения и запомнится на всю жизнь.

Такая пробежка станет уникальной возможностью для изучения территории ночных «Лужников», Лужнецкой и Фрунзенской набережных. На протяжении дистанции вы сможете полюбоваться не только иллюминацией города, но и зданием президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной РФ и Андреевским мостом. Кажется, идеальнее плана на ночь субботы и не придумать.

Фото: nightrun10km.runc.run

Как пройти?

Лето — самая активная пора для проведения спортивных мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Московский стадион «Лужники» с радостью принимает их на своей территории. Однако из-за большого количества событий в одном месте некоторые детали могут быть изменены. В связи с этим организаторы разработали способы прохода в разные точки Ночного забега.

Как пройти на выдачу номеров Ночного забега?

От МЦК «Лужники» и ст. м. Спортивная:

Рекомендуем придерживаться такого маршрута: следуя от МЦК «Лужники», зайдите на территорию спорткомплекса через центральный КПП (подкова). Далее следуйте прямо до БСА, а после — поверните направо. Ещё один вариант: от МЦК двигайтесь направо по улице Лужники, далее — через КПП №3 по аллее Славы на Малой спортивной арене.

От ст. м. Воробьёвы горы:

Выходите из метро Воробьёвы горы в сторону ОК «Лужники». После прохода через КПП вы увидите перед собой аквакомплекс. Обойдите его справа, а далее обогните Центральную площадь так, как показано на схеме. Обратите внимание: этот маршрут длиннее рекомендованного.

Фото: nightrun10km.runc.run

Как пройти на старт Ночного забега?

От МЦК «Лужники» и ст. м. Спортивная:

Рекомендуем придерживаться такого маршрута: следуя от МЦК «Лужники», зайдите на территорию спорткомплекса через центральный КПП (подкова). Далее следуйте прямо до БСА, а после поверните направо. Ещё один вариант: от МЦК двигайтесь направо по улице Лужники, далее — через КПП №3 по аллее Славы на Малой спортивной арене. Проход через КПП №3 возможен до 22:00. Далее нужно будет пройти через территорию форума-фестиваля «Москва 2030».

Обратите внимание! Воспользоваться парковками или проехать на автотранспорте на территорию «Лужников» в день соревнования невозможно.

От ст. м. Воробьёвы горы:

Выходите из метро в сторону ОК «Лужники». После прохода через КПП вы увидите перед собой аквакомплекс. Обойдите его справа, а далее обогните Центральную площадь так, как показано на схеме. Обратите внимание: этот маршрут длиннее рекомендованного.

Фото: nightrun10km.runc.run

Как пройти от старта до финиша Ночного забега?

Для тех, кто пока не отважился бежать 10 км, но очень хочет поддержать своих друзей и близких, есть удобные места на трибунах. Чтобы пройти до них от старта нужно двигаться вдоль БСА до лестницы №18. Вход на трибуны свободный, он будет ограничен, только когда доступные нам трибуны заполнятся.

Как пройти от финиша до выхода из «Лужников»?

Мы рекомендуем покидать территорию «Лужников» через центральный КПП (подкова) — так вы сможете выйти в сторону МЦК «Лужники» и ст. м. Спортивная.

Фото: vk.com/runcomrun

Как проходит забег?

Дмитрий Тарасов директор забега и сооснователь Бегового сообщества «Организация стартов в ночное время имеет ряд особенностей, и она гораздо сложнее. В первую очередь необходимо придерживаться закона о тишине, накладывающего на организаторов определённые требования. Сложнее организовывать программу для болельщиков, музыкальное шоу и так далее».

Старт забега назначен на 22:30, он пройдёт в семь потоков (кластеров), которые названы латинскими буквами (A, B, C, D и так далее). Кластер указан на стартовом номере. Останется лишь найти буквенные указатели, совпадающие с ним, по ним вы сможете попасть в свой.

Забег можно начать из того кластера, который указан на вашем номере, либо из более позднего. Участники, стартовавшие из более раннего кластера, будут дисквалифицированы. Отсчёт личного времени начнётся только после пересечения стартовой линии и закончится, когда вы преодолеете 10 км и пересечёте финишную черту.

Это не просто пробежка – это настоящая беговая вечеринка под открытым небом. Зажигательная музыка, яркое световое шоу и, конечно, участники, зажигающие город и друг друга своей энергией, каждый год делают эту ночь яркой и запоминающейся.

Фото: vk.com/runcomrun

Не забывайте, что вы не один бежите эту дистанцию, относитесь с пониманием к другим участникам. Мы рекомендуем отказаться от наушников, это позволит не пропустить предупреждения от других бегунов и судей. На дистанции запрещено использовать любые механические средства перемещения, в том числе самокаты, ролики, скейтборды. Бежать с детскими колясками и животными также запрещено.

Если вы почувствуете, что ваше состояние ухудшилось, обязательно обратитесь к работникам медицинских пунктов, организаторам забега и волонтёрам. Они окажут вам необходимую помощь.

Когда доберётесь до финишного коридора, не останавливайтесь на линии, продолжайте двигаться дальше. Это позволит не задерживать поток бегунов. По окончании забега вы сможете освежиться бутылочкой воды.

Фото: vk.com/runcomrun

Результаты

Мы уже упоминали, что каждый участник получает номер со специальным чипом хронометража, именно они и помогут судьям на финише зафиксировать результат. Поэтому к номеру нужно относиться аккуратно, сгибать и мять его не стоит, для удобства зафиксируйте его на груди. Также для точности будет использоваться система видеофиксации.

Ваш личный результат будет измерен при пересечении линий старта и финиша. Предварительное время отправят на вашу электронную почту или номер телефона. Итоговые результаты будут опубликованы на сайте.

Фото: vk.com/runcomrun

Награждение

Впервые в истории забега каждый участник, пересёкший финишную черту, получит памятную медаль, а не значок, как это было в предыдущие годы. Особые награды достанутся пяти женщинам и пяти мужчинам, которые сделают это первыми. Результат рассчитывается по абсолютному первенству вне зависимости от стартового кластера.