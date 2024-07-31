Человек, который всех презирает: 6 признаков мизантропа и почему он такой

Кира Бахтина КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Мизантропами в обществе привыкли называть людей, позиция которых предполагает неприязнь к человеку. Но так ли всё на самом деле? Давайте разбираться вместе, кто такой мизантроп».

Слово «мизантроп» имеет греческое происхождение и в дословном переводе обозначает «человеконенавистник» (от греч. мезос «ненависть» и антропос «человек»).

Для таких людей оценка других начинается с отметки «-1», если не меньше. Они считают, что нужно исходить сначала из недостатков человека, которые всегда есть и их отнюдь не мало. И, по мнению самих мизантропов, «исправиться» поможет только кардинальная смена типичного образа жизни. То есть полное изменение его основания.

Не стоит, правда, считать, что мизантроп — это «монстр во плоти», который на завтрак, обед и ужин ест людей. Вовсе нет. Это может быть весьма приятный с виду человек со своеобразным чувством юмора. Но он с презрением относится практически ко всем. У мизантропа вполне может быть свой «доверенный круг отборных людей», близких ему по духу. В незнакомой компании же он способен с презрением относиться к новым людям и даже избегать их общества.

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О чём расскажем

Как возникло понятие?

Первые упоминания явления мизантропии среди людей были отмечены ещё в произведении «Тимон, или Мизантроп». Это работа древнегреческого писателя Лукиана Самосатского.

Согласно истории, главный герой Тимон весьма щедр и великодушен. Он души не чает в своих друзьях и за их искренность одаривает их, чем богат. Однако случается личная трагедия Тимона. Он узнаёт, что близкий круг на самом деле нечестен с ним, а каждый второй среди них — льстец и предатель.

Тимон разочаровывается в людях. Он из любящего, если хотите, филантропа, добряка превращается в ненавистника людского рода. «Новый» Тимон отличается взглядом на мир: становится чёрствым и закрытым и уходит в собственное изгнание.

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Сюжет «обманутого другими» и озлобленного из-за этого впоследствии человека вошёл в состав работ многих авторов. Например, в пьесу Шекспира «Тимон Афинский», диалог Платона «Федон», философский трактат Цицерона «Тускуланские беседы».

Все они описывают героя, переполненного обидой и ненавистью к людям, предавшим его однажды. Что же случилось дальше? Эти события привели к разочарованию в людях и в каждом встречном человеке в целом.

Известности данному понятию добавили и живописцы и их работы. Например, картина Питера Брейгеля «Мизантроп», написанная во второй половине XVI века. На ней изображён старик в чёрном траурном балахоне, у которого злобный и тщедушный карлик крадёт кошелёк. Полотно обрамляет надпись: «Мир настолько коварный, что следую в траурных одеждах».

Признаки мизантропии

Как можно заметить, за ненавистью и недоверием мизантропа стоит не просто чувство, а вполне себе грустная история о пережитом предательстве и коварстве близкого круга. Наиболее свойственные признаки такого человека:

чрезмерная критика в адрес слабостей и несовершенств как себя, так и других; неприятие каких-либо аспектов человеческой жизни: от воспитания до взглядов; недоверие к людям; ограниченный круг социальных контактов, «проверенные» знакомства; циничное и брезгливое отношение к физическим несовершенствам человека, естественным процессам тела; склонность к мести и причинению страданий, физическому вымещению злости.

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Возможно, кто-то в ходе прочтения задался вопросом: получается, существует разница между мизантропом и социопатом? Верно.

Социопатия — это личностное расстройство, по медицинской классификации «диссоциальное». Оно характеризуется импульсивностью, агрессией, антисоциальным поведением, плохой способностью к установлению долговременных связей и сложностью в выработке привязанности к кому-либо.

Мизантропия же не является диагнозом и даже не связана с личностными чертами. Хотя периодически, описывая интровертов, люди склонны выявлять в них признаки такого человека. Дело в том, что мизантропия — это скорее жизненная философия, выработанная настороженность к окружающему миру и его обитателям.

Причины мизантропии

Как мы выяснили, мизантропами не рождаются, а становятся. И зачастую происходит это из-за несправедливых по отношению к ним обстоятельств. Среди них можно выделить ключевые.

Трудное детство, в период которого ребёнок мог подвергаться насилию со стороны взрослого, высмеиванию или буллингу в школе, суровым наказаниям за проступки или плохие оценки. Жёсткое воспитание с перфекционистским уклоном. Высокий уровень интеллекта. Тут, что называется, «горе от ума» или, как говорил герой Пушкина Онегин: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». И действительно, мизантропы обычно в большей своей массе интеллектуалы.

Также, говоря о причинах мизантропии, можно выделить неудовлетворённость жизнью. Часто в таком случае это может служить симптомом депрессии. Другая причина – повышенная впечатлительность и следствие наличия заболевания (в том числе диссоциативного расстройства).

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Мизантроп — человек, который испытывает сложности в выстраивании отношений с другими. Он — главный герой истории, в которой мир предстаёт врагом. По этой причине отношения и любую форму взаимодействия с ним выстраивать весьма сложно. Но возможно.

Как специалисты мы рекомендуем избегать ожесточённых дискуссий с мизантропами на тему общественной морали и нравственности. По возможности с ними не стоит апеллировать к просоциальным темам по типу религии, политики и нравственности.

Нужно использовать методы саморелаксации, держать фокус и не впадать в агрессию. Также, возможно, одна из самых верных и правильных стратегий — если вы видите, что человек не настроен на разговор, не мучьте себя и его. Дайте время, лучше вообще откажитесь от обсуждения острых тем.

Плохо ли быть мизантропом?

Здесь, как и у всего в мире, есть две стороны медали. С одной — если вы мизантроп, то вряд ли для вас вообще встаёт вопрос, а плохо ли это. Почему? Понятия «плохо» или «хорошо» должны опираться на какие-то общественные представления о добре и зле. Это, как предполагается, морально-нравственная категория, к которой вы относитесь скептически.

С другой стороны, как мы уже выяснили, чаще всего мизантропами становятся не от хорошей, полной любви и принятия жизни. Отсутствие уверенности в людях и мире свидетельствует в том числе о необходимости поиска опоры. Хорошо, если она находится внутри вас.

Но часто при попытке опереться на себя вы понимаете, что и сами несовершенны. А значит, и не вполне надёжны. Так ощущение опоры и стабильности теряется. В случае неудачи может возникнуть тревога, сопровождающаяся обидой и злостью не только на других, но и на себя.

Фото: skynesher / istockphoto.com

Как справиться с мизантропией?

Безусловно, работать в сторону выстраивания доверительных отношений с миром можно и нужно. Особенно если то, как вы жили раньше, не устраивает вас или ценных для вас людей. Первым шагом на пути к решению проблемы является знакомство с ней. Для этого важно обратиться к специалисту.

Начните с индивидуальной консультации с психологом. Обсудите свой негативный или не очень приятный опыт, страхи и сомнения. Возможно, ваша мизантропия является защитной реакцией из-за наличия у вас социофобии (боязни общества) или социальной тревожности.

Далее попробуйте начать делать добрые дела. Вы спросите, что за глупости? Разве это кому-нибудь нужно? Вы, возможно, не сразу поверите, но да, нужно и достаточно большому количеству людей. Какие бы причины ни стояли за добрыми поступками, они и правда делают мир и жизнь лучше.

Конечно, глобальные проблемы вам будет решить непросто, если не невозможно. Но, с другой стороны, делать хоть что-то — лучше, чем бездействовать. Если не из благих побуждений, то хотя бы из желания обеспечить собственный комфорт.

Старайтесь также развивать социальные навыки, расширяйте круг знакомств. Вам кажется, что натура всех людей одинакова? Отчасти вы действительно правы. Мы один вид, а значит, похожи. Однако, как и вы, так и другие уникальны. У каждого из нас своя удивительная история. Почему бы не познакомиться с ней?

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Позвольте ошибаться себе и другим. Попробуйте быть менее строгими. Не ошибаются те, кто ничего не делает. Совершив ошибку, вы открываете для себя новую точку зрения, иную перспективу решения проблем или задач, о которых раньше не задумывались.

И чисто психологическая КБТ-рекомендация: начните вести дневник самонаблюдений. Не все любят эту практику. Однако она действительно весьма полезна, если каркас личности состоит из психологических защит.

Займитесь саморефлексией с помощью дневника. Отслеживайте свои состояния, мысли и чувства, страхи, с которыми вы сталкиваетесь. Обсуждайте их со своим специалистом и следите за тенденцией в терапии. Так вам вместе со специалистом будет проще понять, куда вы движетесь и в верном ли направлении.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что каждый из нас не застрахован от ситуации предательства или разочарования. Поэтому нам очень важно быть добрее, терпеливее друг к другу и не ставить клеймо на человеке, который чем-то отличается от нас.