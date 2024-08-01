10 лучших пляжей Сочи: обзор мест, где можно купаться и загорать

Лето в самом разгаре, а значит, пора задуматься о предстоящем отпуске. Если вы не хотите мучить себя долгими перелётами, то смело останавливайте свой выбор на отечественных сочинских пляжах. Давно известно, что пляжи Сочинского побережья ничуть не уступают заграничным, оттого пользуются огромной популярностью у отдыхающих. В этом несложно убедиться: достаточно лишь взглянуть на обилие туристов и все сомнения отпадут. Однако чтобы как раз избежать столпотворения и комфортно насладиться морским отдыхом, необходимо заранее быть проинформированным о лучших пляжах курорта.

О чём расскажем

Несмотря на то что пляжи в Сочи открываются уже к майским праздникам, календарное лето – самый настоящий расцвет туризма. Приезжающих на отдых на Чёрное море, по последним данным, становится всё больше и больше. И, соответственно, постепенно расширяются зоны для купания.

В июле море прогрелось примерно до +28°С, что, несомненно, приведёт в восторг как взрослых туристов, так и детей. Как правило, на это время приходится пик туристов, максимум как раз — на июль-август. А вот к середине октября желающих окунуться в Чёрное море становится на порядок меньше.

В Краснодарском крае множество мест для отдыха: платные пляжи активно конкурируют с бесплатными. К слову, бесплатных пляжей в Сочи немало, там за отдых не придётся платить ни копейки. Все они отвечают последним требованиям Роспотребнадзора: на территории зоны отдыха есть медицинские и спасательные пункты, шезлонги, кафе.

О качестве воды тоже не стоит волноваться: с начала этого года уже взято около 2000 проб. И регулярно специалисты продолжают проверять соответствие воды нормам на 133 контрольных точках побережья.

Фото: istockphoto.com/Serjio74

Согласно данным Роспотребнадзора, вода на пляжах Сочи чиста. Учитывая надвигающийся наплыв отдыхающих (вплоть до сентября), главная задача – обеспечение безопасности туристов. Так, в Сочи на сегодняшний день работают около 170 благоустроенных пляжей, вода в которых соответствует нормам. Для поддержания качества воды регулярно проводятся лабораторные исследования.

Не забывают и об охране территории: на побережье Сочи усилены маршруты патрулирования. Ежедневно правопорядок контролируют свыше 600 патрульных групп.

Традиционно существует три категории пляжей. Высшей первой категории соответствует синий флаг, второй – зелёный и третьей – жёлтый. На каждом пляже Сочи вывешивается флаг соответствующего цвета.

Кстати, целых 42 пляжа черноморского курорта получили федеральные «Синие флаги». Самое большое количество пляжей, соответствующих высшей категории – в Лазаревском районе, там их насчитывается целых 15. В Хостинском районе на девяти пляжах вывешены «Синие флаги», ещё 11 объектов отмечены соответствующими цветами в центре Сочи. Замыкает список семь пляжей Адлерского взморья.

Пляж «Лазаревское 1»

Адрес: Лазаревский район

Вход: свободный

Аренда шезлонга: 250-300 рублей

Пляж отличается плавным спуском в воду, хорошо развитой инфраструктурой и массой развлечений. По желанию отдыхающие могут взять в аренду шезлонги, зонтики и полотенца. А для нескучного пляжного отдыха доступны катания на «банане», водном мотоцикле. На курортном проспекте вблизи пляжа работают магазины, кафе и множество сувенирных лавок.

Из минусов: много туристов.

«Лазаревское 1» Фото: sochi.com

Пляж «Приморский»

Адрес: Центральный район Сочи

Вход: свободный

Аренда шезлонгов: 600 рублей

Оборудованный пляж находится в самом сердце Сочи. Рядом располагаются ботанический сад, музей, множество кафе. Но есть нюансы: чтобы занять место, нужно заранее позаботиться и прийти ранним утром.

«Приморский» славится не только обилием развлечений, но и узнаваемостью: прямо около входа красуется бетонная скульптура Нептуна. С одной стороны, пляж выходит на береговую линию санатория «Черноморье», а с другой – на аквапарк «Маяк». Кроме прочего, рядом с пляжем «Приморский» находятся Зимний и Летний театры. Как видим, достопримечательностей вблизи пляжа действительно много, оттого он и пользуется большой популярностью среди туристов.

На территории зоны отдыха, несмотря на обилие отдыхающих, всегда чисто. Не просто так «Приморский» считается одним из самых комфортных пляжей курорта. Он оборудован кабинками для переодеваний, туалетами, бесплатным душем. В аренду можно взять шезлонг, зонты и прочую пляжную атрибутику. Для безопасного нахождения детей пляж идеален – дно максимально подходящее.

Из минусов: большой наплыв туристов с июля по август, высокие цены.

«Приморский» Фото: sochi.com

Пляж «Ривьера»

Адрес: Центральный район Сочи

Вход: свободный

Аренда шезлонгов: вместе с зонтом 300 рублей

«Ривьера» отличается одной главной особенностью от других пляжей Сочинского побережья – песчаным берегом. Практически все пляжи Сочи усыпаны галькой, поэтому данный пляж – особенность Краснодарского края.

На «Ривьере» очень удобно отдыхать с детьми: на расстоянии примерно пяти метров от берега очень мелко, вход в воду пологий, без ям на дне. Территория «Ривьеры» идеальна для комфортного времяпрепровождения. Пляж оборудован шезлонгами и зонтиками, правда, за отдельную плату и кабинками для переодевания. Для всех желающих в 8:00 проходят бесплатные занятия йогой. В распоряжении отдыхающих детская горка, спортивные площадки – всё это бесплатно. Спасатели и медики дежурят ежедневно с 8:00 до 20:00. А вот кафе работают допоздна. Кстати, в нескольких метрах от пляжа расположен знаменитый парк «Ривьера».

Из минусов: много туристов с июля по сентябрь, высокие цены. Из-за наплыва отдыхающих придётся долго ждать заказа в кафе.

«Ривьера» Фото: rivierabeach.ru

Пляж «Альбатрос»

Адрес: район Нового Сочи

Вход: бесплатно

Аренда шезлонгов: 250 рублей

Раньше на месте «Альбатроса» был дикий пляж, но повсеместное желание туристов отдохнуть у моря привело к тому, что территория для купания стала расширяться. Единственное, что может смутить – это довольно крутой спуск к воде, поэтому максимально комфортно отдохнуть здесь с детьми вряд ли получится. Кроме того, на территории пляжа не предусмотрена парковка, поэтому придётся добираться на такси. Однако прекрасный, завораживающий и уединённый вид точно сотрёт все имеющиеся минусы.

Вода на «Альбатросе» чистая, берег состоит из гальки и песка. Море всегда спокойное благодаря пирсам, поэтому отдыхающие могут поплавать в своё удовольствие. С 8:00 и до 20:00 дежурят медики и спасатели. Рядом c пляжем есть кафе, кроме того, можно взять в аренду пляжные атрибуты.

Из минусов: маленький выбор развлечений, крутой спуск к воде, отсутствие парковки.

«Альбатрос» Фото: sochi.com

Пляж «Маяк»

Адрес: Центральный район Сочи

Вход: свободный

Аренда шезлонга: 250 рублей

Своё название пляж Центрального Сочи получил благодаря маяку, расположенному рядом. Большинство туристов приезжает исключительно для того, чтобы сделать фотографии маяка в закате.

Пляж условно разделён на две части. Первая относится к аквапарку, вход туда, естественно, платный. Но мы говорим о второй его части, бесплатной.

Территория пляжа обустроена для отдыха с детьми. Берег отличается удобным входом в воду, на ближайшие несколько метров мелко и безопасно для купания с детьми. Здесь можно найти всё: аренду шезлонгов, зонтов и прочей утвари. Кроме того, территория оборудована кафе и ресторанами. На пляже всегда дежурят спасатели: ежедневно с 8:00 и до 20:00. С пятницы по воскресенье в период с июля по август на «Маяке» выступают приглашённые диджеи.

Из минусов: крупная галька, по которой неудобно ходить, много туристов с июля по сентябрь.

«Маяк» Фото: mayakbeach.ru

Пляж «Лазаревское взморье»

Адрес: Лазаревский район

Вход: свободный

Аренда шезлонга: 250-300 рублей

Посёлок Лазаревское находится в 70 км от Сочи, поэтому пляжи здесь немноголюдные, чистые и уютные. Пляж «Лазаревское взморье» – идеальное место для семейного отдыха. Здесь есть парковка, магазины, кафе, аренда пляжных аксессуаров и водные развлечения. О безопасности отдыхающих ежедневно заботятся дежурящие на пляже спасатели. Там же неподалёку расположены медпункт, туалеты и раздевалки.

На «Лазаревском взморье» за отдельную плату можно вдоволь покататься на катамаранах, «банане», моторной лодке. Кроме того, на территории пляжа есть спортивная площадка, где можно поиграть в волейбол и заняться другими видами спорта.

Вода на пляже соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, к тому же прибрежную зону регулярно очищают от мусора и водорослей. Вход в воду пологий, у берега неглубоко, что является большим плюсом при отдыхе с детьми.

Из минусов: относительно много туристов, но ввиду широкой прибрежной зоны всегда есть свободные места.

«Лазаревское взморье» Фото: sochi.com

Пляж «Жемчужина»

Адрес: Центральный район Сочи

Вход: для постояльцев Гранд Отеля «Жемчужина» бесплатный. Для гостей: в будни – 1500 рублей, в выходные – 2000 рублей. Детям до пяти лет – бесплатно, от 5 до 10 лет – предоставляется скидка 50%

Аренда шезлонга: 1000 рублей

«Жемчужина» – поистине один из самых дорогих и востребованных пляжей на всём побережье Сочи. Расположенный на территории Гранд Отеля с одноимённым названием, один из лучших сочинских пляжей позиционирует себя роскошным местом для семейного отдыха. Детей здесь много, ведь территория полностью приспособлена для их комфортного и безопасного пребывания. Заход в воду пологий, на несколько метров от береговой линии достаточно мелко. На пляже оборудована большая детская площадка, а также имеется прокат пляжных аксессуаров.

«Жемчужина» действительно мало чем отличается от роскошных заграничных курортов. Здесь много ресторанов, есть медпункт и спасатели. Вода чистая даже в самый большой наплыв отдыхающих: работники пляжа тщательно следят за чистотой территории.

Из минусов: дороговизна.

«Жемчужина» Фото: sochi.com

Пляж «Адлер»

Адрес: Адлерский район

Вход: бесплатно

Аренда шезлонгов: 150 рублей

Центральный адлерский пляж расположен неподалёку от Железнодорожного вокзала. Именно сюда стекаются туристы, приехавшие на курорт на поезде. Как несложно догадаться, в самый разгар пляжного сезона здесь нет свободных мест. Впрочем, это ничуть не смущает отдыхающих, ведь тут много различных развлечений, идеально подходящих как детям, так и взрослым.

Вход в воду пологий, для малышей работают отдельный детский бассейн и батут. Есть бесплатные туалеты и душевые, множество сувенирных лавок и кафе. В последних, правда, придётся изрядно потолкаться: свободных мест с июля по август практически не бывает.

Спасатели ежедневно следят за безопасностью отдыхающих и оповещают по громкоговорителю о надвигающемся шторме, неподалеку расположен медпункт. Небольшого волнения на воде пугаться не стоит – оно вовсе не страшно благодаря волнорезам. С наступлением темноты народ не спешит покидать территорию пляжа. Вооружившись пледами, туристы наблюдают за закатом и живописными пейзажи.

Из минусов: многолюдно с июля по август, нет свободных мест в кафе.

Центральный пляж Адлера Фото: tripadvisor.ru

Пляж «Куба»

Адрес: Микрорайон Мамайка

Вход: свободный

Аренда шезлонгов: 150 рублей

Вход на пляж свободный, отчего он пользуется огромной популярностью среди туристов. Впрочем, несмотря на многолюдность, здесь очень чисто. В этом сезоне на «Кубу» завезли 40 вагонов песка, поэтому берег полностью песчаный – а это большая редкость для Краснодарского края. Из бесплатного на пляже душ, туалет, раздевалки. А вот прокат лежаков и зонтиков – платный. Впрочем, отдавать деньги за аренду или нет – решать вам. Можно спокойно обойтись полотенцем или пледом.

Пляж чистый, ухоженный. Кстати, территория имеет своеобразное трёхъярусное строение: на первом этаже отдыхающие купаются, на втором – загорают, а на третьем – гуляют по красивой набережной. Для всех любителей активного отдыха «Куба» подготовила ряд развлечений. Так, можно покататься на «банане», моторной лодке или поиграть в волейбол.

Из минусов: платная парковка, многолюдно.

«Куба» Фото: sochi.com

Пляж «Мандарин»

Адрес: Адлерский район

Вход: свободный

Аренда шезлонгов: от 350 рублей

Пляж находится рядом с одноимённым торгово-развлекательным центром. Помимо этого, от «Мандарина» можно быстро дойти до трёх парков: Южные Культуры, Адлерский парк культуры и отдыха и самый популярный Олимпийский парк.

Вход на пляж свободный, однако придётся заплатить за аренду шезлонгов, зонтиков и прочих дополнительных удобств. К примеру, если вы захотите посетить бассейн, то входной билет будет стоить до 2000 рублей, а аренда деревянного бунгало обойдётся в 5000 рублей.

Пляж «Мандарин» располагает к семейному отдыху. Берег состоит из мелкой гальки и песка, вход в воду пологий. Чистоту территории постоянно контролируют работники пляжа. Оборудованы кабинки для переодевания, доступна аренда катамаранов, лодок. В выходные на пляж приезжают приглашённые диджеи и выступают профессиональные музыканты.

Из минусов: на территории пляжа нет туалета. Отдыхающим придётся дойти до торгового центра «Мандарин», а это не очень удобно. К тому же семейный отдых выйдет дорогим.

«Мандарин» Фото: mandarin-mall.com