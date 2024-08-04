Что такое синдром мёртвых ягодиц и как он влияет на результаты тренировок? Отвечает врач

Эйваз Шафиев врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины «Современный человек проводит длительное время в сидячем положении. Это связано с работой за компьютером и проведением досуга перед телевизором или с гаджетами в руках. При таком образе жизни страдают ягодичные мышцы. Это привело к появлению термина «синдром мёртвых ягодиц». В норме эти мышцы призваны поддерживать вертикальное положение тела. Однако при длительном сидении они перестают выполнять свою функцию».

О чём расскажем:

Что такое синдром мёртвых ягодиц?

Ягодичная мышца для сохранения активности должна постоянно растягиваться и сокращаться. В положении сидя она долгое время находится в растянутом положении и «забывает», как ей вернуться в исходное положение. При этом мышцы бедра постепенно укорачиваются, так как находятся в сокращённом состоянии.

Нагрузку, которая должна приходиться на ягодичные мышцы, постепенно принимают на себя бёдра. Это приводит к стойкому болевому синдрому и спазмам. Со временем нарушается работа всего опорно-двигательного аппарата: меняются осанка и походка.

Это приводит к синдрому мёртвых ягодиц, когда ягодичные не включаются в работу в те моменты, когда должны. Состояние заметно невооружённым взглядом. Наиболее ярким признаком является наклон таза вперёд. Увидеть это можно на фотографии, сделанной в профиль. В норме плечо, поясница, кость таза и колено образуют прямую линию. Если таз выдвинут вперёд и вниз, можно с большой вероятностью говорить о дисфункции ягодичных мышц.

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Признаки синдрома мёртвых ягодиц

Заподозрить нарушение работы мышечного аппарата стоит при судорогах икроножных мышц, проблемах с удержанием равновесия, частом возникновении боли в подколенных сухожилиях. При амнезии ягодиц ощущается жёсткость при сгибании ног в области бёдер, а также слабость мышц пресса. Боль в поясничном отделе, в бёдрах, коленях и даже лодыжках при сидячей работе – это повод для обращения к врачу.

Точный диагноз поставят ортопед, хирург и невролог. Самостоятельно выявить проблему поможет упражнение «полумостик». Для этого следует лечь на спину, согнуть ноги в коленях. Опираясь на стопы, необходимо поднимать бёдра и таз вверх. Если чувствуются напряжение и болезненность в нижней части спины, вероятно, что ягодичные мышцы не выполняют свою функцию.

Основной причиной неприятного симптома является гиподинамичный образ жизни. Как правило, это связано с профессиональной деятельностью. В зоне риска офисные работники, водители, программисты, госслужащие. Слабость ягодичных мышц также усугубляет привычка спать в позе эмбриона, так как они длительное время находятся в растянутом положении.

Фото: istockphoto.com/m-gucci

Последствия и профилактика

Помимо дискомфорта во время движения и визуальной диспропорции тела, синдром мёртвых ягодиц повышает риск травматизации. В процессе ходьбы и бега страдают подколенные сухожилия и поясница. Со временем возможно разрушение хрящевой ткани коленного сустава. Силовые упражнения и бег в данном случае не только не приносят желаемого эффекта, но и могут стать причиной серьёзных повреждений.

Бороться с атрофией ягодичных мышц достаточно сложно. Поэтому следует уделять особое внимание профилактике их дисфункции. Для снижения риска развития мышечной слабости необходимо, чтобы рабочий стол соответствовал росту. В течение дня важно каждый час вставать и делать разминку. Достаточно пройти несколько шагов. Установка таймера поможет не забывать о перерывах. По возможности стоит менять позы, работать стоя.

Улучшат состояние также регулярные тренировки, направленные на подъём таза, наклоны, вращения, махи ногами, боковая планка. Важно заниматься физкультурой в спокойном темпе, чтобы не травмировать коленные суставы и сухожилия. Эффективно прорабатывать мышцы ягодиц и снимать напряжение помогают регулярные занятия йогой и растяжка тела.