Стрижка из «Слова пацана»: 4 варианта модного бокса и как выбрать свой

Бывают стрижки, которые никогда не выходят из моды. Времена меняются, но они остаются актуальными. Одна из таких стрижек – бокс. Это отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и не слишком заморачиваться с уходом. Но у бокса есть свои особенности, которые нужно учесть. Разбираемся вместе с экспертом, какие виды данной стрижки бывают и кому она подходит лучше всего.

Валерий Безлюдный барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA «Стрижка бокс является одной из классических мужских стрижек. Она по-прежнему актуальна, а благодаря сериалу «Слово пацана» поймала вспышку популярности среди молодёжи. Рассказываю, какие виды бокса бывают и кому они подходят».

О чём расскажем

История стрижки

История стрижки бокс уходит к одноимённому виду спорта. Однако всеобщую популярность она обрела после Второй мировой войны.

В Северной Америке данная стрижка стала обязательной перед поступлением на службу в армию. В СССР в это время тоже принимали новобранцев с короткими волосами. Однако разница заключалась в том, что вторые были подстрижены под одну длину.

Отслужив в армии, молодые люди продолжали на гражданке носить бокс из-за привычки. Так, в 50-х годах стрижка вышла на пик своей популярности среди мужчин. Эта волна продлилась вплоть до 60-х, когда началась эпоха рок-н-ролла. Тогда в моду пришли длинные волосы.

Короткий бокс Фото: theboone / istockphoto.com

Преимущества бокса

Бокс отличается не только стильным внешним видом, но и удобством. А это идеальный выбор для мужчин, ведущих активный образ жизни. Бокс можно смело отнести к так называемым милитари стрижкам, которые сочетают в себе функциональность и эстетику.

Практичность

Одна из главных причин популярности бокса — её практичность. Короткие волосы требуют минимального ухода. А это особенно важно для тех, кто не хочет тратить много времени на укладку. Достаточно всего нескольких минут утром, чтобы привести волосы в порядок, и можно смело отправляться по своим делам.

Простота в исполнении

Мужская стрижка бокс не требует сложных техник. Можно смело записаться в ближайший барбершоп и не переживать. Вы точно получите качественный результат.

Идеален для активности

Благодаря своей практичности стрижка бокс идеально подходит для мужчин с активным образом жизни и спортсменам. Короткие волосы не мешают во время тренировок и физических нагрузок, обеспечивая комфорт и удобство. Бокс позволяет сосредоточиться на выполнении задач, не отвлекаясь на уход или укладку.

Виды бокса

Существует четыре вида бокса. Каждый из них имеет свои особенности и подходит для разных типов лица и стилей жизни. При выборе любого вида обязательно учитывайте свои особенности и личные предпочтения.

Классический бокс

В классическом боксе виски и затылок стригутся коротко. Как правило, длина составляет 3 мм. Более длинные волосы остаются в теменной зоне. Примерно до 4 см. Переход от коротких волос к длинным делается плавным. Это создаёт аккуратный и стильный вид.

Классический бокс Фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Короткий бокс

Короткий бокс – стрижка, где волосы по всей голове стригутся короче, чем в классическом варианте. Здесь обязателен высокий фейд, то есть плавный переход с «нуля». Теменная зона остаётся короткой. Волосы не должны быть больше 12 мм.

Короткий бокс придаёт образу мужественность и строгость. Этот вариант стрижки идеально подходит для тех, кто хочет минимизировать время на уход за волосами и предпочитает максимально простой стиль.

Короткий бокс Марко Верратти Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Ассиметричный бокс

Бокс может быть и ассиметричным. Это современный и стильный вариант стрижки. В данном случае делается резкий переход между длиной волос в теменной, височной и затылочной зонах. Этот вид стрижки подходит для тех, кто хочет добавить индивидуальности и оригинальности в свой образ. Асимметричный бокс особенно популярен среди молодёжи.

Ассиметричный бокс Фото: monkeybusinessimages / istockphoto.com

Бокс с короткой чёлкой

Бокс с короткой чёлкой – это разновидность классического варианта. Разница лишь в небольшой детали. В данном случае в стрижке присутствует небольшая чёлка, аккуратно сведённая с теменной зоны.

Бокс с короткой чёлкой Фото: VladimirFLoyd / istovkphoto.com

Бокс и форма лица

Бокс пользуется популярностью среди многих мужчин. Он универсален и создаёт стильный вид. Однако важно учитывать, что эта стрижка подходит не всем. Разберёмся подробнее.

Треугольная форма лица

Мужчинам с треугольной формой лица можно смело выбирать бокс. Он станет отличным выбором. Широкая линия челюсти и узкий лоб станут визуально сбалансированными благодаря коротким волосам на боках и длинным — на макушке. Стрижка смягчит резкие черты, придавая лицу более симметричный вид.

Классический бокс Фото: Berk Ucak / istockphoto.com

Квадратная форма лица

Обладатели квадратного лица также могут смело выбирать бокс. Он поможет подчеркнуть ваши мужественные черты – чёткую линию челюсти и высокие скулы. Короткие волосы по бокам и удлинённые на макушке сделают лицо визуально пропорциональным.

Круглая форма лица

А вот мужчинам с круглой формой лица стрижку бокс лучше не выбирать. Почему? Короткие волосы по бокам и на макушке могут акцентировать внимание на округлости лица. Бокс лишь сделает его визуально шире. В этом случае стоит рассмотреть другие виды стрижек.

Ассиметричный бокс Фото: FabrikaCr / istockphoto.com

Уход за стрижкой

Стрижка бокс не требует сложного ухода. Но для поддержания аккуратного вида следует соблюдать несколько простых правил.

Регулярно посещайте барбера, чтобы сохранить нужную длину и форму. Обычно достаточно обновлять стрижку раз в 3-4 недели. Нужно также следить за чистотой волос. Используйте профессиональные шампуни и кондиционеры. Важно, чтобы они подходили под ваш тип волос.

Стрижка бокс — удобный и практичный выбор для активных мужчин. Она универсальная, стильная, а также за ней легко ухаживать. Однако при выборе этой стрижки важно учитывать индивидуальные особенности формы лица и личные предпочтения. Консультируйтесь со своим мастером, чтобы добиться наилучшего результата и подчеркнуть индивидуальность.