Что такое тургор кожи и как его повысить, чтобы продлить молодость? Отвечает дерматолог

Наталия Гулакова дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» «Тургор кожи — это её способность противостоять деформации, то есть самостоятельно разглаживаться после нажима или растяжения. Термин «тургор» используют дерматологи и косметологи, когда оценивают общее состояние кожи, её плотность, упругость, вероятность образования заломов».

О чём расскажем:

Факторы, влияющие на тургор кожи

На тургор влияют такие факторы, как уровень увлажнения кожи, качество и количество коллагена и эластина в коже. Увлажнение (или гидратация) происходит за счёт работы липидов и сальных желёз. Верхний слой кожи, то есть эпидермис, содержит вещества, которые накапливают достаточное количество воды, а липиды препятствуют потере этой воды.

Коллаген и эластин – это белки, крайне важные для здорового состояния кожи. Вещества первого отличаются особой прочностью и высокой сопротивляемостью растяжению: одно волокно диаметром 1 мм может противостоять нагрузке до 20 кг. Именно это в первую очередь защищает кожу от растяжения и защищает от травм. Эластин же отвечает за упругость кожи.

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Природа позаботилась, чтобы кожа постоянно увлажнялась и в ней вырабатывалось достаточное количество коллагена и эластина. В молодости соотношение между синтезом этих веществ и их разрушением равно 1:1. То есть в коже постоянно поддерживается баланс и количество продуцируемого коллагена равно количеству разрушаемого.

С возрастом естественные процессы замедляются, количество расходуемых кожей белков начинает постепенно превышать количество производимых. Соответственно, тургор кожи снижается, и она становится морщинистой и дряблой.

Признаки изменения тургора кожи

Конечно, можно ориентироваться на внешний вид кожи и цвет лица, но для более точного результата лучше воспользоваться так называемым «щипковым тестом». Для этого указательным и большим пальцами нужно забрать кожу на щеке в складку и отпустить.

Если кожа мгновенно разглаживается, как только вы отпускаете складку – тургор удовлетворительный.

Если кожа запомнила положение складки и потребовалось время, чтобы она разгладилась – тургор пониженный.

Помимо этого, также возникают дряблость и сухость, кожа как бы тускнеет и может даже визуально производить впечатление серой и тёмной, появляются морщины, птоз, мешки под глазами. При потере тургора меняются и ощущения – кожа становится стянутой, а попытки дотронуться до лица руками могут вызывать дискомфорт.

Фото: istockphoto.com/vitapix

Способы поддержания и восстановления тургора кожи

Чтобы замедлить снижение тургора и противостоять естественным возрастным процессам в коже, нужно правильно подобрать уходовые средства и процедуры. При этом следует ориентироваться на потребности типа кожи и её возраста.

Обязательны средства для предупреждения обезвоженности – с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, антиоксидантами, пептидами, гликанами, витаминами С, Е, ресвератролом, селеном. Также нельзя забывать о защите от UV-излучения – они помогают сохранять естественный коллаген и замедляют фотостарение (процесс повреждения кожи, который связан с воздействием ультрафиолетовых лучей).

Укрепить белковый каркас кожи и стимулировать выработку коллагена и эластина помогут такие процедуры, как биоревитализация, биорепарация, пилинги, игольчатый РФ-лифтинг, лазерная шлифовка СО 2, SMAS-лифтинг.

Когда вы подбираете средства и процедуры для ухода за кожей, важно помнить о регулярности. Наилучшего результата можно достичь, если ухаживать за кожей постоянно, в том числе в домашних условиях. И тогда кожа будет не только красивой, но и здоровой, она будет правильно выполнять все свои функции, невзирая на возраст.