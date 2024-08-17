Что они значат и как за ними ухаживать.

Какое тату выбрать для пальцев рук? 7 топовых эскизов от спортсменов и звёзд

Сергей Зверобой тату-мастер, основатель студии Zveroboy Tattoo «Тату на кисти и, в частности, пальцах сохраняют популярность многие годы. Особенно они актуальны среди молодёжи, которая хочет выразить свою индивидуальность. Ведь их невозможно спрятать под одеждой. Рассказываю про популярные дизайны и уход за тату».

О чём расскажем

Популярные дизайны и их значение

1. Сердце. Символ любви и привязанности.

Тату с изображением сердца Фото: Из личного архива Майли Сайрус

2. Звёзды. Это тату может означать мечты и стремления, удачу и счастье.

Тату с изображением звезды Фото: Из личного архива тату-мастера Мюге Билир

3. Цифры. Они часто используются для обозначения значимых дат и событий.

Тату с изображением цифр Фото: Из личного архива Фёдора Смолова

4. Инициалы или имя. Этот дизайн символизирует близость к человеку.

Раул Мейрелеш Фото: Из личного архива Раула Мейрелеша

5. Бесконечность. Это один из самых популярных знаков. Он обозначает вечность и безграничность.

Тату с изображением бесконечности Фото: Из личного архива тату-мастера Джигара Панчала

6. Кресты. Могут иметь религиозное значение, символизировать веру и защиту.

Тату с изображением креста Фото: Из личного архива Деле Алли

7. Луна и солнце. Это тату обозначает цикличность жизни и смену времён года.

Тату с изображением луны и солнца Фото: Из личного архива тату-мастера Сидни Смит

Как выбрать тату?

Перед процедурой подумайте, какое тату вы бы хотели сделать. Я советую выбирать символы, которые имеют особое значение для вас. Например, это может быть дата свадьбы или инициалы детей. Опирайтесь на свои знаменательные события.

Также можно создавать уникальные дизайны, комбинируя разные элементы. Другой вариант – использовать цвета, которые символизируют определённые эмоции или события в жизни.

Обычно клиенты выбирают небольшие татуировки, так как пространство очень ограничено. Простые и лаконичные дизайны на пальцах будут смотреться выигрышнее. Из цветов советую присмотреться к тёмным, чёрным. Они более устойчивые. Но при желании можно выбрать и яркие оттенки.

Особенности тату на пальцах

Важно также учесть ряд особенностей. Пальцы, как и кисть в целом, постоянно находятся в агрессивной динамике. Каждый день мы работаем ими. Тату в этой зоне всегда на виду, поэтому оно требует регулярного обновления.

Следующий момент – так как кожа в этой области тонкая и нервные окончания расположены близко, при нанесении могут возникнуть болезненные ощущения. Также нужно понимать, что это кричащая татуировка, которую не спрятать. Её будет видно постоянно.

Фото: wundervisuals / istockphoto.com

Как ухаживать за татуировкой?

Следует помнить, что тату – нарушение кожного покрова. Поэтому и уход должен быть соответствующим. Важно предотвратить попадания инфекции, держать татуировку в чистоте и соблюдать элементарную гигиену. Используйте заживляющие мази и повязки. Также избегайте прямого солнечного света и солярия.

Примеры от спортсменов и звёзд

Серхио Рамос

У футболиста набиты цифры на пальцах рук. Рамос носил 35-й и 32-й номера в свои первые два сезона в ФК «Севилья». «19» – отсылка к дебюту за сборную Испании. Тату «90+» посвящено забитому голу на последних минутах в матче с «Атлетико» в финале Лиги чемпионов.

На пальцах левой руки Серхио набил знаки зодиака близких. Рыбы – жена Пилар Рубио, Телец и Скорпион – сыновья Серхио-младший и Марко. Чуть выше обозначены символы: плюс, мужской знак, звезда и полумесяц.

Тату Серхио Рамоса Фото: Charlotte Wilson/Getty Images

Даниэль Аггер

На фалангах пальцев правой руки красуются четыре буквы – «YNWA» – и две птицы. Расшифровка – «You’ll never walk alone». Это отсылка к гимну «Ливерпуля». Даниэль Аггер посвятил тату футбольному клубу.

Тату Даниэля Аггера Фото: Из личного архива Даниэля Аггера

Зои Кравиц

На среднем пальце левой руки актрисы набиты звезда и полумесяц. Первое тату символизирует мечту, стремление и исполнение желаний. Луна – цикличность жизни. Такие варианты выбирают целеустремлённые люди, которые хотят добиться высот.

Тату Зои Кравиц Фото: Lester Cohen/Getty Images

Важно найти опытного мастера, чтобы сделать тату на пальцах рук. Эти части тела требуют определённых особенностей в работе. Задайте вопросы по безопасности и стерильности места. Ваше здоровье превыше всего. Перед процедурой я советую подумать о значении дизайнов. Вариантов тату на пальцах много. Но она должна быть важна именно для вас. Обязательно помните, что выбранная татуировка останется с вами на всю жизнь.