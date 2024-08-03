Изоляция, меняющая мировоззрение: 10 фильмов про одиночество

Быть одному — трудная ноша. И каждый справляется с ней по-своему. Одни готовы смириться с этой участью, а другие ищут новый смысл жизни. Даже в одиночестве. Иногда человек сам осознанно выбирает такой путь, по каким-то причинам ему так удобно. Порой некоторые люди совершенно не чувствуют себя обделёнными или несчастными. Однако другие оказываются одни из-за злого рока или непреодолимых обстоятельств. Мы составили подборку фильмов с героями, оказавшимися в изоляции от окружающего мира.

«Она», США, 2013 год

Режиссёр — Спайк Джонс

В ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон

События происходят в будущем, когда люди почти перестали общаться и писать друг другу. Всё это они делают посредством искусственного интеллекта. Одинокий писатель Теодор покупает такую операционную систему, устанавливает приятный женский голос (искусственный разум говорил голосом Скарлетт Йоханссон) и называет её Самантой. Она заменяет Теодору человеческое общение, Саманта умеет шутить и рассуждать на различные темы. Мужчина сначала симпатизирует «ей», а потом влюбляется.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Кадр из фильма «Она»/«Кинопоиск»

«Трудности перевода», США — Япония, 2003 год

Режиссёр — София Коппола

В ролях: Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон

Боб — немолодой актёр, который женат уже 25 лет и устал от брака. Шарлотта — юная девушка, которая не так давно вышла замуж, но почти не видит работающего супруга. Их объединяет одно — они оба чувствуют себя невероятно одинокими. Случайная встреча в Токио меняет их жизнь и заставляет взглянуть на себя с другой стороны. Кстати, именно этот фильм сделал неизвестную на тот момент 19-летнюю Скарлетт Йоханссон звездой.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Кадр из фильма «Трудности перевода»/«Кинопоиск»

«Дикая», США, 2014 год

Режиссёр — Жан-Марк Валле

В ролях: Риз Уизерспун, Лора Дерн

Писательница Шерил Стрэйд переживает трудные времена. Она потеряла любимую мать, развелась с мужем. Скатываясь в бездну депрессии, женщина ищет спасения. Шерил решает отправиться в опасное путешествие в одиночку. Она планирует преодолеть почти 2000 километров от пустыни Мохаве до границы между штатами Орегон и Вашингтон, полагаясь только на свои силы. Фильм основан на автобиографической книге Шерил Стрэйд.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Кадр из фильма «Дикая»/«Кинопоиск»

«Гравитация», США — Мексика — Великобритания, 2013 год

Режиссёр — Альфонсо Куарон

В ролях: Сандра Буллок, Джордж Клуни

Райан Стоун — астронавт-исследователь, которая занимается на космической станции ремонтом. Случайная авария приводит к тому, что она оказывается в одиночестве в открытом космосе. Напарник погиб, челнок повреждён, спасения ждать неоткуда. Но женщина не отчаивается найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Фильм получил огромное количество номинаций и взял премию «Оскар» за лучшую режиссуру. Сцена, в которой героиня Сандры Буллок в отчаянии воет в кабине космического корабля, пробирает до мурашек.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Кадр из фильма «Гравитация»/«Кинопоиск»

«Изгой», США, 2000 год

Режиссёр — Роберт Земекис

В ролях: Том Хэнкс, Хелен Хант

Самолёт инспектора службы доставки Чака терпит крушение. Он приходит в себя на острове в открытом океане. После нескольких дней ожидания он понимает, что спасатели не смогут его обнаружить. Чак обустраивает быт, учится ловить рыбу, справляться с последствиями стихии. Но до последнего он не оставляет надежды выбраться с острова и увидеть свою невесту. Том Хэнкс за исполнение роли Чака был номинирован на премию «Оскар» и завоевал «Золотой глобус».

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Кадр из фильма «Изгой»/«Кинопоиск»

«Шоу Трумана», США, 1998 год

Режиссёр — Питер Уир

В ролях: Джим Керри, Лора Линни

У Трумана Бербанка есть всё: дом, жена, отличная работа, хорошие друзья и дружелюбные соседи. Но всё равно он чувствует себя очень одиноким. Его не покидает ощущение, что всё вокруг выглядит фальшивым, ненастоящим, а он здесь словно лишний. И Труман оказывается прав: ведь на самом деле он герой реалити-шоу. Зрители со всего мира наблюдают за жизнью парня, который и не подозревает до поры до времени, что его жена и друзья — это актёры.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Кадр из фильма «Шоу Трумана»/«Кинопоиск»

«Лобстер», Ирландия — Великобритания — Греция — Франция — Нидерланды — США, 2015 год

Режиссёр — Йоргос Лантимос

В ролях: Колин Фаррелл, Рэйчел Вайс

Дэвид недавно расстался с женой. По правилам места, где он живёт, его арестовывают и отправляют в некий отель, где он за 45 дней должен найти себе спутницу. Если этого не произойдёт, герой будет превращён в животное. Мужчина пытается сойтись с некоторыми обитательницами отеля, но тщетно. Конечный срок близок, и Дэвид уже в отчаянии. Он отправляется в лес охотиться на «одиночек», которые прячутся в дебрях. Один пойманный беглец равен одному дополнительному дню в образе человека. Греческий режиссёр Йоргос Лантимос признался, что снял картину как некую злую сатиру на современные отношения и бытующие стереотипы о навязывании семейных ценностей.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Кадр из фильма «Лобстер»/«Кинопоиск»

«В диких условиях», США, 2007 год

Режиссёр — Шон Пенн

В ролях: Эмиль Хирш, Хэл Холбрук

Фильм снят на реальных событиях, произошедших с Кристофером Маккэндлессом по кличке Александр Супербродяга. 22-летний парень рос в очень обеспеченной семье, ему пророчили блестящее будущее. Его решение пожертвовать деньги, предназначенные для обучения, на благотворительность и отправиться в одиночное путешествие повергло родителей Кристофера в шок. Сначала на автомобиле, потом пешком он километр за километром преодолевал опасные тропы. Не имея денежных средств, он брался за любую подработку и снова отправлялся в путь. Один из его маршрутов оказался роковым.

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Кадр из фильма «В диких условиях»/«Кинопоиск»

«Мэри и Макс», Австралия — США, 2009 год

Режиссёр — Адам Бенжамин Эллиот

В ролях: Кристофер Мэсси, Оливер Маркс

Восьмилетняя одинокая девочка случайно отправила письмо такому же одинокому и не понятому миром 44-летнему Максу. Их переписка растянулась на целых 18 лет. Мэри и Макс стали лучшими друзьями, хотя ни разу не виделись. Они делились своими переживаниями и радостями и стали друг для друга настоящим спасением. В то время как самые близкие не могли понять их чувства, Макс и Мэри стали почти родными людьми.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Кадр из мультфильма «Мэри и Макс»/«Кинопоиск»

«Земля кочевников», США — Германия, 2020 год

Режиссёр — Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Дэвид Стрэтэйрн

Ферн в один год теряет мужа и работу. Женщина остаётся совсем одна. Она продаёт свой дом и вкладывает все сбережения в покупку фургона. Ферн колесит в доме на колёсах по американским штатам в поисках работы и новой жизни. Она знакомится с такими же кочевниками, как и она. Новые друзья учат Ферн навыкам выживания в пути, а женщина, кажется, находит иной смысл жизни.

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Кадр из фильма «Земля кочевников»/«Кинопоиск»

Герои этих картин оказались одиночками по разным причинам. Для некоторых оно, наоборот, стало спасением и толчком к тому, чтобы по-другому взглянуть на свою жизнь. Другие же страшатся его и пытаются спасти сами себя. Но их объединяет одно: изоляция от окружающего мира полностью изменила их мировоззрение.