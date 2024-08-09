«Дорога в Лавру»: как за 4 дня пройти паломнический путь в 120 км

Для всех любителей пеших прогулок, которые уже вдоль и поперёк изучили родной город, есть отличная новость: обнаружен уникальный маршрут, проходящий через леса, вдоль интересных памятников архитектуры и храмов. Путешественница Анастасия преодолела его вместе с подругой и поделилась с нами впечатлениями.

«Дорога в Лавру» – один из главных паломнических маршрутов в России, который становится популярен среди туристов и спортсменов. Это пешеходная тропа от стен московского Кремля до Троице-Сергиевой Лавры протяжённостью 120 км. Сотни тысяч людей прошли по ней в поисках просветления, единения с природой, желая окрепнуть духом и телом. Одним из первых паломников стал Дмитрий Донской. Тогда преодолеть путь можно было лишь пешком, сейчас же многие предпочитают отправиться в велопоездку. На пути вам встретится множество достопримечательностей: село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново, Храм Благовещения, дача-музей Маяковского.

Фото: Личный архив Анастасии Толкачевой

Отдых, который наполняет

Анастасия Толкачева путешественница «Физическая активность, новые места и интересные знакомства — три составляющие отдыха, который действительно меня наполняет».



Раньше я ездила исключительно в походы с группой (на Алтай и Кольский полуостров). А потом узнала про «Путь Сантьяго». Это паломническая дорога по северу Испании. И поняла: мне туда надо! Начала изучать информацию и готовиться к поездке уже самостоятельно.

В апреле этого года я прошла 300 км пути из Порту до Сантьяго-де-Компостелы самостоятельно — без группы и инструктора. Это был лучший опыт в моей жизни. Там я поняла, что это идеальный формат трекинга для меня.

Вернувшись домой, вспомнила, что у нас в Москве есть нечто подобное. Это и была «Дорога в Лавру». Откуда о ней узнала, я уже и не вспомню, просто информация, что у нас есть такая тропа, как будто бы уже давно была со мной.

Фото: Личный архив Анастасии Толкачевой

Меньше ожиданий – меньше разочарований

От маршрута мы ничего не ожидали. Как говорится, меньше ожиданий – меньше разочарований. Мы с подругой любим разного рода активности и приключения. И вот такой вариант под боком оказался.

Лес – это примерно 70% всего маршрута. Если вы такой же тревожный человек, как и я, вам будет тяжело. Мысли о клещах не покидали, расслабиться и не думать о них было самым сложным. Вот от этого я действительно устала. Ну и после 20 км в ногах уже чувствуешь тяжесть, однако сильнее всего её ощущаешь именно в голове. Так часто бывает, когда долго видишь один и тот же пейзаж. Но желание повернуть назад или сойти с пути не появлялось. В отличие от желания, чтобы кто-нибудь взял на ручки и пронёс километров 10.

Фото: Личный архив Анастасии Толкачевой

Конец – самое неинтересное во всём пути

На пути повстречали пару бегунов, они промчались мимо, пока мы шли по маршуруту. На следующий день мы всё ещё шли в Посад, а они уже бежали обратно.

За четыре дня пути видели много храмов, усадьбы Мураново и Абрамцево, дачу Маяковского. Все эти места очень красивые. Но больше всего запомнился альберге (приют для паломников), где мы остановились на пути. Называется Дом Советов. Там заслуженный путешественник России Александр Советов с женой на своей даче принимает лавроходов. Очень интересный человек и тёплый приём.

Конец – это самое неинтересное во всем пути. Его можно сравнить с прочитанной книгой: когда ты проглатываешь последние строчки, и всё. Книга захлопнулась.

Фото: Личный архив Анастасии Толкачевой

Идите, ничего не боясь

Чтобы повторить такое путешествие, зайдите на официальный сайт «Дороги в Лавру», изучите и скачайте трек маршрута. Взвесьте свои силы, сколько сможете проходить в день. Просчитайте, сколько дней вам понадобится. Забронируйте ночёвки заранее, возьмите друга и идите, ничего не боясь. Берите с собой только необходимые вещи и проверьте, что ничего не забыли, я вот забыла пластырь!

Фото: Личный архив Анастасии Толкачевой

Главный совет: идите в подходящий обуви, лучше возьмите разношенные трекинговые кроссовки (новые могут натирать), слушайте своё тело, получайте удовольствие от процесса, заблудиться у вас не получится.