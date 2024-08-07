«Гонка Героев» — 2024: гайд для тех, кто хочет проверить силы на трассе с препятствиями

Офисные работники, блогеры, врачи, топ-менеджеры, учителя, студенты – около 3500 человек самых разных профессий соберутся 10 августа в Алабине, чтобы искупаться в грязи, победить рукоходы и покорить «Эверест». Не стоит думать, что они сошли с ума, их цель – участие в «Гонке Героев».

«Гонка Героев» – флагманский проект команды «Лиги Героев». Это спортивное событие страны каждый сезон ждут как любители активного отдыха, так и профессиональные спортсмены.

О чём расскажем:

Фото: vk.com/herorace

Что это такое?

«Гонка Героев» – это забег с препятствиями по пересечённой местности. Её дистанция в среднем около 10 км, где участников ждут около 30 различных препятствий. Перелезть через шины, перейти вброд рвы с водой, спрыгнуть с шестиметровой вышки, искупаться в грязи, преодолеть рукоходы разной сложности – это только малая часть испытаний на трассе. Выход из зоны комфорта обеспечен!

Гонка позволяет не только проверить физическую силу и выносливость, но и испытать свою реакцию на нестандартные ситуации, посмотреть в лицо своим страхам и поработать в команде.

Участники бегут группами по 10 человек, которые, по правилам проекта, должны стартовать и финишировать полным составом. Гонка обеспечивает настоящий тимбилдинг: чтобы преодолеть некоторые препятствия, спортсмены должны помогать друг другу, а чтобы финишировать одновременно, темп бега должен определяться по наименее подготовленному члену группы. Обычно команды собираются из друзей или товарищей по спорту. Для тех, кто хочет завести новые знакомства, организаторы придумали формат «место в команде», где взводы формируются из незнакомых друг с другом участников.

Командное участие – это не единственный формат гонки. Для тех, кто хочет ставить рекорды, организаторы придумали массовый старт – здесь каждый бежит сам за себя. Кроме того, самые сильные участники могут посоревноваться друг с другом в формате чемпионата, а организации – провести для своих сотрудников экстремальный корпоратив.

Фото: vk.com/herorace

Как всё начиналось?

Все началось в 2013 году, когда основатель проекта Ксения Шойгу и её друг Глеб Юн решили разнообразить свои ежедневные беговые тренировки прохождением препятствий. Они строили свои маршруты так, чтобы им приходилось перелезать через брёвна, переходить ручьи и преодолевать другие естественные преграды.

Такой формат тренировок показался Ксении и Глебу увлекательным, и они решили, что он может заинтересовать и других любителей спорта. Тогда, 11 лет назад, таких людей набралось всего лишь 300, а в этом сезоне в проекте планируют участвовать 50 тысяч человек по всей стране.

Первая «Гонка Героев» была скорее экспериментом, нежели чем-то серьёзным. Тем не менее в спортивной среде формат сразу же полюбился: через год количество участников увеличилось в 15 раз.

В 2015 году забег стал завоевывать Россию: гонка прошла в семи городах, а ещё через год – в 17. В 2016 году, прошла первая зимняя «Гонка Героев» – пилотный проект оказался успешным и реализуется до сих пор. Ещё через год количество участников по всей стране выросло до 20 тысяч человек, а сам проект вышел на международный уровень – забег провели в Германии и Азербайджане. А в России в том же 2017 году прошёл первый Суперфинал Чемпионата «Гонки Героев».

Фото: vk.com/herorace

С 2018 года проект начал захватывать медиапространство: он стал событием, вокруг которого строится сюжет одного из самых кассовых фильмов года «Я худею». Несколькими годами позже «Гонка Героев» засветилась в сериале «Триггер».

В 2019 году благодаря развитию проекта и высокому интересу к такому виду спорта среди аудитории в стране появилась новая официальная дисциплина – гонки с препятствиями.

Во время пандемии «Гонку Героев», в отличие от многих массовых мероприятий, не отменили – она прошла с меньшим масштабом, но с соблюдением всех санитарных норм.

С 2021 года проект вышел на новый уровень: с каждым годом он растёт и развивается, к нему присоединяются новые города, а число участников бьёт рекорды. Так, например, в 2024-м к гонке присоединились три новых города – Омск, Волгоград и Воронеж – расширив географию проекта на 15 городов России.

Фото: vk.com/herorace

Кто может пробежать?

«Гонка Героев» превратилась в одно из самых ожидаемых событий в спортивном мире. Её полюбили все – независимо от возраста, социального положения и профессии: топ-менеджеры, офисные работники, студенты, домохозяйки, профессиональные спортсмены и даже селебрити. В разные годы в проекте участвовали модель Оксана Самойлова, рэпер ST, юморист Михаил Галустян, телеведущая Алла Михеева, футболисты Вячеслав Малафеев и Евгений Алдонин, блогер Николай Соболев, актёр Александр Соколовский и многие другие. В 2024 году в рамках подготовки к съёмкам «Гонку Героев» пробежала команда фантастического блокбастера «Девятая планета» – актёры Юрий Борисов, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семён Литвинов, а также режиссёр Николай Рыбников и оператор Александр Дмитриев.

Несмотря на кажущуюся сложность дистанции, гонку может пробежать каждый, кто хотя бы немного знаком со спортом. Конечно, её, как и любой другой забег, ни в коем случае нельзя бежать «с дивана», то есть без подготовки.

Фото: vk.com/herorace

Как готовиться?

Мы советуем начать готовиться за несколько месяцев до забега. Ваши тренировки должны включать не только бег: на трассе есть много испытаний на силу и выносливость, поэтому рекомендуем обратить внимание и на силовую составляющую.

Обычно особую сложность для участников представляют рукоходы – на дистанции их около 10,, и у каждого из них есть свои особенности. Поэтому советуем вам включить в программу тренировок подтягивания и развитие хвата.

Протестировать препятствия гонки до старта вы можете на тренировках Hero League Training, которые проводит организатор проекта более чем в 20 городах России. В Москве тренировки проходят в Нескучном Саду, Парке Победы и на стадионе «Авангард» на Шоссе Энтузиастов. Здесь вы не только сможете позаниматься и прокачать свою технику, но и узнать полезные лайфхаки. После тренировок от Hero League Training рукоходы больше не покажутся вам непреодолимыми: вы поймёте, что сила рук в этом испытании – это не главное, и научитесь проходить их, даже если вы не умеете подтягиваться.

Фото: vk.com/herorace

Нужна ли справка?

Чтобы получить допуск к участию, вам нужно обязательно пройти медицинское обследование: сделать ЭКГ, посетить терапевта, ЛОРа, невролога и окулиста. Так вы убедитесь, что у вас нет противопоказаний к забегу, и будете уверены, что после прохождения гонки у вас не будет негативных последствий для здоровья. Как правило, это обследование не занимает много времени, и пройти его можно в ближайшей клинике.

Какая будет трасса?

Из года в год организаторы стараются разнообразить трассу, кроме того, в зависимости от сезона и погодных условий маршрут и набор испытаний немного варьируется.

Алабинская полоса препятствий в версии этого лета включает в себя дистанцию 8 км и 30 испытаний. Участники преодолеют многочисленные рвы и преграды из воды и грязи. Чтобы пройти некоторые из них, нужно будет проползти под сеткой или колючей проволокой. Кроме того, участникам предстоит встретиться один на один со своими страхами: например, чтобы пройти препятствие «проём из шин», следует пролезть через узкое пространство, в котором человек оказывается зажатым между автомобильных покрышек. Также организаторы мероприятия подготовили традиционные рукоходы разной сложности: «наклонные кольца», «двойное вращение», «лестница» и другие. Финальным испытанием станет подъём по канату на восьмиметровую отвесную гору – «Эверест».

Фото: vk.com/herorace

Где будет проходить «Гонка Героев»?

В этом году «Гонка Героев» состоится в 15 городах России. Событие уже прошло в Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске – на подходе подмосковное Алабино, но вы всё ещё можете приобрести слот на гонку в других городах:

10 августа – в Челябинске;

17 августа – во Владивостоке;

24 августа – в Туле и Менделеевске;

31 августа – в Екатеринбурге;

7 сентября – в Омске, Воронеже и Уфе;

24 сентября – в Волгограде.

Фото: vk.com/herorace

Что даст участие?

Каждый день мы ходим в офис, занимаемся домашними делами, водим детей в школу, тренируемся в зале. Чаще всего в наших буднях мало экстрима.

«Гонка Героев» – это самый безопасный способ не только получить адреналин, но и побаловать своего внутреннего ребёнка. Вспомните, как в детстве вы прыгали по лужам и бегали по грязи. Что вы чувствовали? Сейчас у вас есть шанс испытать такие же эмоции уже во взрослом возрасте.

Фото: vk.com/herorace

Кроме этого, экстремальный формат забега с препятствиями даёт возможность лучше узнать себя – на дистанции вы встретитесь с ситуациями, которых нет в вашей повседневной жизни. А ещё вы сможете заново познакомиться с людьми, с которыми побежите в одной команде.

И, конечно, после прохождения дистанции вы почувствуете огромную гордость и абсолютное счастье потому, что вы не побоялись бросить себе вызов.

Зарегистрироваться на «Гонку Героев» и найти всю информацию о старте в вашем городе вы можете на сайте.