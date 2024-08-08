11 вдохновляющих фильмов про Олимпийские игры

Олимпиада близится к завершению, и мы предлагаем проникнуться атмосферой чуть больше и посмотреть киноподборку. Почти для всех спортсменов Олимпийские игры являются главным соревнованием в карьере, и каждый мечтает о золотой медали. Атлеты готовы бросить к победному пьедесталу всё – они выкладываются на 100%, выступают, превозмогая боль, и уверенно идут к цели.

«Игры», Россия, 2024 год

Жанр: драматический сериал.

Режиссёр: Евгений Стычкин.

Главные актёры: Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Юрий Стоянов.

Возрастные ограничения: 16+.

Олимпиада-1980 в СССР стала поистине легендарной в истории спорта. Организация Игр была очень серьёзной. В сериале показана именно изнанка, закулисная работа над Олимпиадой. По сюжету Игоря Зорина (его играет Григорий Верник) – сына влиятельного чиновника в наказание отправляют работать волонтером от оргкомитета Олимпиады. Ему предстоит трудиться под руководством строгой начальницы Ирины Светловой, которая не даст избалованному парню спуска. На новом месте Игорь, к своему удивлению и удивлению окружающих, начинает меняться. Он знакомится с новыми людьми и собственными глазами видит весь масштаб подготовки к Олимпиаде. Игорь не может остаться равнодушным, он становится свидетелем и политических интриг, и личных драм.

Фото: Кадр из сериала «Игры» / Кинопоиск

«Девушка и море», США, Венгрия, Италия, Великобритания, Франция, 2024 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Йоаким Рённинг.

Главные актёры: Дейзи Ридли, Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм.

Возрастные ограничения: 16+.

Фильм рассказывает о жизни знаменитой пловчихи и олимпийской чемпионки Гертруды Эдерле. Её называли Королевой волн за выносливость, бесстрашие и силу. Гертруда стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Однако на пути к успеху Гертруде пришлось преодолевать трудности. В юности она столкнулась с тем, что Союз атлетов отказывался признавать женское плавание спортом. Девушки долгое время боролись за то, чтобы получить возможность участвовать в профессиональных чемпионатах и соревнованиях. Кроме того, женщин-спортсменок заставляли плавать в чулках, закрывающих ноги! Благодаря активисткам женщины наконец-то смогли плавать без лишних деталей, но при выходе из бассейна должны были чуть ли не в секунду обернуться в полотенце или халат.

Свой первый рекорд Гертруда установила в 12 лет! Всего на её счету около 30 мировых рекордов. Чтобы принять участие в Олимпиаде в Париже, пловчихе пришлось выступать за сборную США, и всё из-за бюрократических проволочек. Но это не помешало спортсменке установить мировой рекорд и выиграть одну золотую медаль и две бронзовые.

Переплыть Ла-Манш Эдерле планировала в паре с другой спортсменкой – Хелен Уэйнрайт. Но та выбыла из гонки буквально накануне заплыва. Сказалась старая травма. Гертруда готовилась под руководством тренера Якоба Вульфа, который совершенно не верил в успех. Он сам 22 раза безуспешно пытался переплыть Ла-Манш и был уверен, что женщине уж точно не справиться. В какой-то момент он, как потом писала Гертруда в автобиографии, намеренно стал мешать ей. Увидев, что пловчиха уверенно идёт к цели, он прерывал тренировки по любым причинам. Тогда Эдерле отказалась от наставничества Вульфа. 6 августа 1926 года 19-летняя Гертруда переплыла Ла-Манш. 56 км она преодолела за 14 часов 31 минуту!

Фото: Кадр из фильма «Девушка и море» / Кинопоиск

«Чудо», Канада, США, 2004 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Гэвин О’Коннор.

Главные актёры: Курт Рассел, Патриша Кларксон, Ноа Эммерих.

Возрастные ограничения: 12+.

В сюжете картины реальная история выступления американской хоккейной сборной на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Известный тренер Херб Брукс за полгода до игр получил назначение – он стал главным тренером сборной США по хоккею. Перед ним стояла нелёгкая и практически невыполнимая задача подготовить игроков так, чтобы те смогли обыграть непобедимую «Красную машину» – сборную СССР. И Брукс поступил удивительным образом, он набрал в команду игроков студенческих команд – молодых ребят, которые стремились именно к победе, а не к деньгам и славе, как некоторые звёздные игроки.

Фото: Кадр из фильма «Чудо» / Кинопоиск

«Пловчихи», Великобритания, США, 2022 год

Жанр: биографическая драма.

Режиссёр: Салли Эль Хосейни.

Главные актёры: Маттиас Швайгхёфер, Али Сулиман, Джеймс Флойд.

Возрастные ограничения: 16+.

Сёстры Юсра и Сара Мардини с детства мечтали стать знаменитыми пловчихами, и каждая грезила об Олимпиаде. На своей родине, в Сирии, девушки показывали отличные результаты, и всё шло к тому, что мечты сестёр могут сбыться. Но всё перечеркнула гражданская война. В результате бомбёжек был уничтожен родительский дом, Юсра и Сара решили бежать из страны.

На шлюпке вместе с другими беженцами девушки плыли по Эгейскому морю, первоначально они планировали добраться до берегов Греции, а потом уехать в Германию. Однако во время путешествия лодка дала пробоину, бóльшая часть пассажиров не умела плавать. Тогда Юсра, Сара и ещё два человека спрыгнули в воду, и тащили, и толкали лодку на протяжении трёх часов.

Только благодаря их смелости и самоотверженности беженцы смогли добраться до суши и выжить. В Германии девушки продолжили тренировки, Юсра даже попала на Олимпийские игры в Рио-2016 в составе сборной беженцев.

Фото: Кадр из фильма «Пловчихи» / film.ru

«Эдди «Орёл», Великобритания, Германия, США, 2015 год

Жанр: биографическая драма, комедия.

Режиссёр: Декстер Флетчер.

Главные актёры: Тэрон Эджертон, Хью Джекман, Кристофер Уокен.

Возрастные ограничения: 18+.

Эдди Эдвардс с самого детства не боялся рисковать. Родители устали водить несносного мальчишку по врачам – тренируясь в высоте прыжков, он постоянно ломал руки и ноги. Однажды Эдди повредил себе колено и три года страдал от хромоты. Только уверенно встав на ноги, он начал осваивать лыжи. 13-летний мальчик загорелся идеей стать олимпийским чемпионом.

Узнав, что Великобритания никогда не принимала участия в соревнованиях по прыжкам с трамплина, Эдди решает исправить недоразумение. Он отправляется на тренировочную базу в Германию. Однако у юноши не было денег на экипировку. При этом Эдди славился своей общительностью и радушием, поэтому быстро нашёл себе друзей среди лыжников. Те делились с ним экипировкой! Денег едва хватало на еду и проживание, Эдди подрабатывал разнорабочим, уборщиком, курьером. Как-то парень сломал себе челюсть и, экономя деньги, не стал обращаться к врачу. Просто подвязал травмированную область платком и продолжил штурмовать 70-метровый трамплин.

Вскоре о бесстрашном и отчаянном парне заговорили во всём спортивном мире. У него появилась своя армия поклонников. В 1988 году Эдди взяли в британскую сборную, и он получил возможность представлять страну на Олимпиаде в Калгари, Канада. В аэропорту Эдди встречали с плакатом «Добро пожаловать в Калгари, Эдди Орёл!». Так лыжник и получил своё прозвище.

Фото: Кадр из фильма «Эдди «Орёл» / Кинопоиск

«Несломленный», США, Япония, 2014 год

Жанр: биографическая драма.

Режиссёр: Анджелина Джоли.

Главные актёры: Джек О’Коннелл, Донал Глисон, Мияви.

Возрастные ограничения: 18+.

Американский бегун Луи Замперини по прозвищу Торренский торнадо в 19 лет принял участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победу, но планировал взять реванш на следующей Олимпиаде. Но началась Вторая мировая война, и Луи призвали на фронт в ВВС армии США. В 1943 году самолёт Замперини потерпел крушение, сам Луи и двое его друзей попали в плен к японцам. Там Луи пришлось прожить в нечеловеческих условиях почти два года. Однако все эти годы спортсмен не терял воли к жизни и силы духа.

Фото: Кадр из фильма «Несломленный» / Кинопоиск

«Без предела», США, 1998 год

Жанр: биографическая драма.

Режиссёр: Роберт Таун.

Главные актёры: Билли Крудап, Дональд Сазерленд, Моника Поттер.

Возрастные ограничения: 12+.

Бегун Стив Префонтейн по популярности мог конкурировать с рок-звёздами. Его обожала публика, он имел большой фан-клуб, поклонники носили футболки с его изображением. Стив по праву считался иконой лёгкой атлетики в США, ведь он ввёл моду на бег. Префонтейн отличался агрессивным стилем бега, вскипал в секунды, если проигрывал, и ревел от радости после побед. Стив установил рекорд на дистанции 5000 м на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Всего на счету прославленного легкоатлета семь рекордов. Их могло быть и больше, но в 1975 году, через три года после Олимпиады, с 24-летним Стивом случилась трагедия.

Фото: Кадр из фильма «Без предела» / Кинопоиск

«Движение вверх», Россия, 2017 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Антон Мегердичев.

Главные актёры: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников.

Возрастные ограничения: 6+.

Спортивная драма о победе нашей сборной по баскетболу в финальном матче с американцами на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году стала одной из самых кассовых картин. За основу взята одноимённая автобиография прославленного советского баскетболиста Сергея Белова. Чтобы достоверно показать игру, оператор и режиссёр полгода снимали баскетбольные матчи. Все актёры, исполнявшие роли наших баскетболистов, около года тренировались и изучали технику игры.

Забавно, но в роли соперников-американцев снялись профессиональные игроки: например, Александр Дедушкин, Фёдор Маркин, Алексей Мурычев. Интересен и тот факт, что самым высоким актером оказался Владимир Машков, сыгравший главного тренера Владимира Гаранжина. Под его 190-сантиметровый рост «подстраивали» других актёров, им пришлось носить обувь на платформе.

Фото: Кадр из фильма «Движение вверх» / Кинопоиск

«Чемпионы», Россия, 2014 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Алексей Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев.

Главные актёры: Марк Богатырев, Таисия Вилкова, Константин Крюков, Татьяна Арнтгольц.

Возрастные ограничения: 6+.

В фильме пять новелл, в каждой из которой история успеха знаменитых российских спортсменов и олимпийских чемпионов. Это биатлонист Николай Круглов-младший (его играет Марк Богатырёв) – участник двух Олимпиад, серебряный призёр Игр 2006 года, фигуристы Елена Бережная (Татьяна Арнтгольц) и Антон Сихарулидзе (Константин Крюков) – в 1998 году пара завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Нагано, а в 2002 году стала олимпийскими чемпионами Солт-Лейк-Сити. А также сноубордистка Екатерина Илюхина (Таисия Вилкова) – серебряный призёр Олимпийских игр 2010 в параллельном гигантском слаломе, хоккеист Илья Ковальчук (Алексей Чадов) – олимпийский чемпион Игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовый призёр Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити, и олимпийская чемпионка 2006 года в Турине конькобежка Светлана Журова (Светлана Ходченкова).

Фото: Кадр из фильма «Чемпионы» / Кинопоиск

«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», Россия, 2016 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Артём Аксёненко

Главные актёры: Сергей Бондарчук, Евгений Пронин, Кристина Асмус, Егор Корешков.

Возрастные ограничения: 6+.

В продолжении спортивного фильма три истории. Одна из них рассказывает о борце Александре Карелине (играет Сергей Бондарчук), вторая — о гимнастке Светлане Хоркиной (Кристина Асмус) и третья — про пловца Александра Попова (Евгений Пронин). Как и какой ценой им удалось выиграть золотые медали на главных соревнованиях в жизни каждого спортсмена — Олимпиаде?

Фото: Кадр из фильма «Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее» / Кинопоиск

«Со дна вершины», Россия, 2017 год

Жанр: биографическая драма.

Режиссёр: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев.

Главные актёры: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова, Сергей Никоненко.

Возрастные ограничения: 12+.

Прототипом главного персонажа стал Алексей Мошкин, двукратный паралимпийский чемпион 1994 и 1998 годов по горнолыжному спорту. В 12 лет с юным Алексеем случилась трагедия на канатной дороге горнолыжного курорта, в результате которой он потерял обе ноги. Спустя каких-то четыре месяца мальчик встал на протезы, ещё через пару начал бегать на роликах, потом освоил велосипед. А через год Алексей уже снова катался на лыжах! Его упорству и стремлению удивлялись и родители, и тренеры. В 20 лет он представлял нашу сборную на зимних Паралимпийских играх. И выиграл их.

Фото: Кадр из фильма «Со дна вершины» / Кинопоиск