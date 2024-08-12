Настоящий «человек дождя»: невероятная история Кима Пика — прототипа главного героя фильма

У него была феноменальная память и невероятные способности.

В этом странном, неуклюжем человеке, который с трудом застёгивал пуговицы на рубашке и беспомощно озирался на улице, явно пугаясь скопления людей, таились, наверное, все неразгаданные тайны нашей Вселенной. Он возник из её недр, чтобы удивить нас, ошеломить простых смертных неведомыми знаниями и невероятными способностями.

На торжественной церемонии вручения «Оскара» за блестящее исполнение главной роли Рэймонда Бэббита в фильме режиссёра Барри Левинсона «Человек дождя» Дастин Хоффман произнёс растроганную речь об этом человеке.

Он сказал следующие слова: «Может быть, я звезда, а ты, Ким, — это небо». Легендарный фильм, прототипом которого стал человек с синдромом саванта — Ким Пик, открыл миру необыкновенную личность, потрясшую наше воображение своим многогранным талантом.

Марк Джонсон (слева), Дастин Хоффман (в центре) и Барри Левинсон (справа), 1989 год Фото: Getty Images

Кто такой Ким Пик

Известный американский писатель Барри Морроу впервые встретился с ним в 1984 году в рамках проекта «Ассоциации умственно отсталых людей». Первое же знакомство с Кимом повергло Барри в настоящий шок. Он столкнулся с явлением человеческой природы, которое не вмещается в рамки обычного разума.

У Барри Морроу мелькнула даже мысль написать роман: настолько увлекательным и загадочным персонажем был Ким Пик. Но он отказался от своей затеи, предложив режиссёру лишь сценарий к фильму. С лёгкой руки создателей будущей знаменитой картины прототипа главного героя назвали «человеком дождя».

Ким Пик родился 11 ноября 1951 года в небольшом городке Солт-Лейк-Сити. Появление на свет малыша с очень большой головой, у которого обнаружили черепно-мозговую грыжу и отсутствие мозолистого тела, соединяющего правое и левое полушария мозга, конечно же, расстроило родителей. Им даже посоветовали отдать сына в специнтернат.

Они наотрез отказались от подобного предложения. А отец ребёнка Фрэн Пик решил, что нужно приложить все усилия, чтобы Ким не чувствовал своей ущербности и рос в нормальных условиях.

Заглянув в будущее Пика-младшего, мы отметим, что в 1996 году выйдет книга его отца под названием «Человек дождя», где будет описана жизнь нашего героя с ранних лет до того момента, когда тот стал взрослым.

Ким Пик, 2007 год Фото: Wikimedia Commons

Удивительные способности не по годам

В полтора года Ким научился читать, в три — с удивительной лёгкостью осилил серьёзные книги и отлично пользовался толковым словарём, откладывая каждую страницу в хранилище своей феноменальной памяти. В 14 лет он освоил всю школьную программу, однако не получил сертификата об образовании.

Педагоги ссылались на умственную отсталость, подтверждённую докторами, а учёные разводили руками, оставаясь в полном недоумении и замешательстве. Они ещё никогда не встречали столь яркой и одарённой личности.

Ким Пик мог за 10 секунд, считать страницу книги и полностью её запомнить. На его счету было более девяти тысяч произведений, которые он знал наизусть. Разбуди Кима ночью — он тут же вспоминал любое из них и рассказывал всё до мельчайших подробностей. Его возможностям не было предела.

Кто такие «люди дождя»

Впервые синдром одарённости был исследован в 1887 году Джоном Лэнгдоном Дауном. Учёный описал случай, когда человек был в состоянии процитировать любой на выбор отрывок из «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона. Феномен «людей дождя», коих в мире, по некоторым данным, насчитывается чуть более ста, по-прежнему остаётся нераскрытым.

Существующие научные гипотезы, версии будто сбиваются в хаотичную кучу. Увы, такова участь каждого предпринимаемого исследования! Истина прячется где-то в укромном месте, недосягаемом для учёных. Хотя примеров, свидетельствующих о появлении в обществе личностей с синдромом одарённости, можно привести очень много.

Джон Лэнгдон Даун Фото: Wikimedia Commons

Скажем, шотландский художник Ричард Воуро — почти ровесник Кима Пика — заговорил только в 11 лет, чем сильно обрадовал родителей. Впрочем, счастье мальчика длилось недолго: после операции удаления катаракты он ослеп. Однако Ричард сохранил гениальный дар художника, когда ещё в детстве рисовал на меловой доске. Его работы, сделанные по изображениям, увиденным когда-то, приводили в восторг известных искусствоведов.

Дэниел Таммет, известный учёный и писатель, в детстве страдал эпилепсией и аутизмом. Он был способен процитировать число пи до 22 тысяч цифр. «Они кажутся мне живыми, и я, как маленький ребёнок, думаю о них, как о своих друзьях. И, думаю, моя память потому так глубока, что информация в ней не статична», — признался как-то Дэниел Таммет.

Простой техник студии кабельного телевидения Боб Петрелла был назван «человеком, который ничего не забывает». В 2006 году он потерял мобильный телефон, но сумел по памяти восстановить более сотни номеров, некогда внесённых в него.

Жизнь после фильма «Человек дождя»

Успех фильма «Человек дождя» в буквальном смысле слова вытащил мистера Кима из подполья — замкнутой жизни, полной пустых страхов и растерянности перед любыми изменениями привычного уклада. Да, он страдал множеством серьёзных расстройств и был не в состоянии адекватно оценить окружающий мир. Ким, как и прежде, оставался беспомощным в быту. У него была странная походка, которая, как ему казалось, производила на других неблагоприятное впечатление.

Однажды в ресторане он громко заговорил. Отец просто попросил Кима понизить голос. Это замечание настолько сбило с толку гения-саванта, что все стали свидетелями забавной сцены. Ким сполз со стула под стол, чтобы вести беседу с Пиком-старшим по возможности тихо, но внятно.

Ким менялся на глазах: освободившись от оков былого, не очень-то счастливого существования. Он охотно шёл на контакт с людьми, давал интервью журналистам. И примечательно, что Ким опроверг утверждение об отсутствии у «людей дождя» чувства юмора.

На деле же Пик-младший умел тонко и умно сострить, чем приводил своих собеседников в неописуемый восторг. Однажды его спросили о «Геттисбергском воззвании» Авраама Линкольна. Ответ был молниеносным и в высшей степени изобретательным: «Дом Уиллза, Северо-Западная улица, 227. Но он провёл там всего одну ночь, а произнёс речь на следующий день».

Исследования феномена

Ким с большой настороженностью относился к учёным. Видимо, в его памяти застряли неприятные эпизоды, связанные с человеком в белом халате. Но с видным американским психиатром Дерольдом Треффертом из Висконсина, который выступил в качестве консультанта фильма «Человек дождя», у Кима Пика сложились почти приятельские отношения. Как и с коллегой Трефферта, Дэниелом Кристенсеном, профессором психиатрии и неврологии Медицинской школы Университета штата Юта.

Гениальный савант вызвал неподдельный интерес у ведущих специалистов. И с согласия Кима они начали соответствующие исследования. Позже Дерольд Трефферт написал книгу «Необычные люди: к пониманию синдрома одарённости».

Мы уже упоминали выше, что случай с Кимом Пиком уникален и его можно отнести к разряду особых явлений, ранее не встречавшихся в истории психиатрии. Гений-савант обладает редкой способностью быстро делать логические выводы. И кроме того, свойственное Киму запоминание всего и вся переходит в ассоциативное мышление.

Фото: Кадр из к/ф «Человек дождя»

Джон Даун, придумавший термин «вербальная адгезия», проще говоря, означавший «словесное склеивание», и не предполагал, что через сто с лишним лет его идею подхватит Сара Паркер, аспирант-психолог из Пенсильванского университета.

Правда, сделала это она творчески, ярко и образно. Разумеется, применимо к объекту научного исследования — Киму Пику. Она пришла к одному важному выводу, отметив, что «обладание горой кирпичей ещё не делает вас каменщиком».

Ким со временем, согласно её мнению, стал «словесным каменщиком», равных которому нет в поисках оригинальных ответов по всем интересующим его вопросам.

Увлечения и другие необычные способности Кима Пика

И Трефферт, и Кристенсен были изумлены тем, что феноменальное запоминание Кима носит характер импровизации, порой смахивающей на творческую игру.

Немудрено, что с таким многогранным талантом Пик-младший страстно увлёкся классической музыкой и добился в этом направлении невероятных успехов. Кстати, тяжёлый рок и рэп он просто не переносил.

В 2002 году Ким встретился с Эйприл Гринан, директором Музыкальной библиотеки Маккея и профессором Университета штата Юта. Благодаря этому знакомству Ким Пик загорелся желанием научиться играть на фортепиано.

Эйприл Гринан позже рассказала о своих наблюдениях учёным и под впечатлением блестящих возможностей Пика выразила своё мнение: «Познания Кима в музыке весьма значительны. Поразительно, что он помнит каждый штрих даже тех произведений, которые он слышал всего раз, причём более 40 лет назад. Его замечания о взаимосвязи музыкальных произведений, биографических фактов из жизни композиторов, исторических событий, мелодий из фильмов и тысяч других подробностей раскрывают масштаб его интеллектуальных способностей».

Фото: Кадр из к/ф «Человек дождя»

Эйприл Гринан считала, что Ким имеет поразительное сходство с великим Моцартом. Гений-савант так же, как и знаменитый композитор, имел пристрастие к числам и славился необычным общением с людьми. Эйприл говорила и о большой непропорциональной голове Моцарта. В этом она тоже увидела определённую схожесть с Кимом.

Исследования Дерольда Трефферта и Дэниела Кристенсена показали, что мозг и голова Кима Пика гораздо больше, чем у нормальных людей. В ходе научной работы они пришли к довольно интересному открытию.

По словам Дерольда Трефферта, «самым удивительным оказалось отсутствие именно мозолистого тела – мощного пучка нервных волокон, которое в норме соединяет левую и правую половинки мозга. Мы не знаем, как это влияет на способности Кима. Подобный дефект встречается весьма редко и отнюдь не всегда сопровождается функциональными нарушениями. Известны случаи, когда отсутствие данного образования выявлялось у людей, не страдающих никакими заметными расстройствами».

Заметим, что неуклюжесть Кима, его плохую координацию движений и неумение ориентироваться в окружающем мире учёные связывали с небольшим мозжечком. Это явное отклонение от нормы сыграло негативную роль в физическом развитии Кима Пика. Хотя неловкость гениального саванта порой куда-то испарялась. Речь, к примеру, идёт о его игре на фортепиано, где он виртуозно импровизировал.

Фото: Minerva Studio / istockphoto.com

Доктор Трефферт, продолжая наблюдения за необычным пациентом, а также используя различные методы исследования, обнаружил аномалии левой стороны мозга Кима. И выдвинул любопытную версию, которая до настоящего времени ещё не обросла научными доказательствами.

Американский психиатр полагал, что, когда левое полушарие теряет возможность функционировать в полную силу, «в бой вступает» правое. В итоге почти исчезает дефект, начинает работать нервная ткань. В данном случае поражённое левое полушарие мозга играет роль своеобразного катализатора.

Его «власть» вскоре сходит на нет. И это даёт прекрасную возможность вырваться на волю способностям правого полушария мозга. По крайней мере, Дерольд Трефферт так пытался объяснить феномен «человека дождя» — Кима Пика.

Тестирование Кима Пика

В 1988 году Ким прошёл психологическое тестирование. Результаты были неожиданными и поставили учёных в тупик. В одном случае исследование показало очень высокий уровень интеллекта Пика, в другом — признавалось его слабоумие. В конечном счёте эксперты вынесли вердикт, который гласил: «Результат оценки коэффициента умственного развития Кима не даёт истинной картины уровня его интеллектуальных способностей».

По этому поводу своё авторитетное заключение дал профессор Дэниел Кристенсен. Он сказал, что «в психологии издавна идут споры о том, обладает ли человек одним общим или множественным сознанием. Мы убеждены, что случай Кима подтверждает правильность второй точки зрения».

Видимо, избегая очередной попытки попасть в дебри исследований, специалисты поставили Киму Пику весьма расплывчатый диагноз «неспецифическое расстройство, обусловленное аномалиями развития». Учёные мужи не могли расписаться в собственном бессилии.

Кое-кто из научной среды синдром одарённости Кима объяснял тем, что природа, мол, отпустила ему солидную компенсацию за ущербность в физическом развитии. Кстати, в эпикризе аутизм не упоминался вообще.

Фото: Кадр из к/ф «Человек дождя»

Впрочем, Ким Пик заметно отличался от аутиста и был открытым человеком, располагающим к себе. Например, за последние 20 лет своей жизни он побывал почти в каждом уголке страны, пообщался со многими людьми. И все отметили его странное, но необыкновенное обаяние.

«Ему бы надо работать в NASA!» — эта фраза прозвучала в фильме «Человек дождя» из уст Чарли, когда он с восхищением заметил, как Рэймонд быстро и ловко вычисляет квадратные корни в уме.

Эти слова будто предрекли будущее сотрудничество Кима Пика с мощной организацией, занимающейся освоением космоса. Действительно, неординарная личность гениального саванта уже давно была на примете NASA. Человек, обладающий уникальными способностями и огромными знаниями в любой области, был настоящей находкой для глобальных исследований.

На первых порах было предложено создать трёхмерную анатомическую модель мозга Кима с высоким разрешением. По мнению Ричарда Бойля, директора Технологического центра BioVIS при NASA, участие гения-саванта в проекте позволило бы открыть дорогу масштабной программе. Её конечная цель – это сбор и обобщение результатов сканирования мозга как можно большего количества одарённых людей.

Анатомические и функциональные данные дали бы исследователям отличную возможность идентифицировать самые важные процессы в мозге. В особенности те, которые отвечают за мышление и поведение человека. И детализированная модель в какой-то мере помогла бы следить за астронавтами, отправляющимися в космос.

Последующая жизнь Кима Пика

Ким Пик продолжал наслаждаться жизнью обычного человека: за годы затворничества, как оказалось, он очень соскучился по общению с людьми. Теперь гениальный савант был в их среде почти своим. Однако от него ждали великих открытий, имея в виду его колоссальные творческие возможности и огромные, постоянно пополняющиеся знания.

Наверное, толчком к подобному отношению к Киму было публичное заявление Эйприл Гринан. Она утверждала, что музыкальному дарованию Кима Пика нет предела. И он при желании может стать композитором, равным по таланту самому Моцарту. Впрочем, никто не мог заглянуть в сознание «человека дождя», где, по всей вероятности, витали мириады идей, которыми Ким не успевал поделиться.

Ким Пик (слева), 2007 год Фото: Wikimedia Commons

Фрэн Пик с лёгкой грустью вспоминал о крепкой дружбе сына с Дастином Хоффманом. В особенности он запомнил фразу звёздного актёра, подошедшего к нему: «Я прошу вас, дайте мне слово, что вы не станете прятать его от людей. Покажите его миру».

Заметим, что гений-савант был очень скромен и, похоже, даже стеснялся собственного превосходства над другими. Однажды на очередном семинаре он сказал: «Не надо воспринимать свои умственные или физические недостатки как препятствие. Не надо думать, что они делают тебя таким уж особенным. Мы все особенные, каждый из нас».

Ким Пик скончался 19 декабря 2009 года в родном городке Солт-Лейк-Сити от сердечного приступа. Ему было 58 лет.