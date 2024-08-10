Научпоп и нейробиология: 6 книг о мозге для тех, кто хочет знать о нём всё

Долгие годы лучшие учёные мира работают над изучением человеческого мозга. Пусть до конца узнать все его особенности не получилось, исследователи уже готовы поделиться известными им фактами и советами в самом свежем научпопе. Чтение этой литературы поможет вам оптимизировать работу мозга и узнать самого себя лучше.

«Мозг и его потребности. От питания до признания. 2.0»

Как влюблённость может сделать человека неадекватным? Почему молодым мамам часто нужен психотерапевт? Как наш мозг «помогает» маркетологам и политикам завоёвывать нашу лояльность. Действительно ли пробежки спасают от депрессии. Чем объяснить популярность фильмов ужасов и капибар? Удивительные факты о мозге и лайфхаки, как использовать его работу для улучшения всех сфер жизни, — в книге профессора Вячеслава Дубынина, нейрофизиолога, кандидата биологических наук и научпоп-блогера с 50 млн просмотров в YouTubе.

Фото: «Бомбора»

«Мозг и боль. Как сознание влияет на наши ощущения»

Страдаете от боли, но врачи не могут установить причину? Возможно, скорая помощь — в этой книге. Её автор, учёный Пол Биглер, долго был жертвой постоянных недомоганий непонятного происхождения, но нашёл корень проблемы. В этой книге он собрал самые свежие исследования в области физиотерапии, психологии и нейробиологии о боли, её связи с работой мозга и способах вернуться к жизни без дискомфорта. А ещё рассказал истории победивших хроническую боль людей: спортсмена, справившегося с травмой с помощью виртуальной реальности; полицейского, избавившегося от боли после двух «волшебных слов»; пациентки, решившей свои проблемы гипнозом, и других.

Фото: «Бомбора»

«Мозг. Советы учёного, как по максимуму использовать самый совершенный в мире орган»

Чтобы написать книгу о мозге, действительно интересную широкому кругу читателей, учёный-нейробиолог Майк Трентер попросил своих подписчиков со всего мира прислать вопросы, ответы на которые они всегда искали, но не могли найти. «Волна обратной связи была настолько велика, что пришлось писать дополнительные главы. Они позволят заглянуть в малоизвестные области нейробиологии и понять: как эволюционировал мозг человека, откуда берутся сны и где хранится наша «карта памяти», как влияют на мозг зависимости и депрессивные состояния и почему стресс — враг мозга №1».

Фото: «Бомбора»

«12-недельная гимнастика для мозга. Как начать жить более осознанно, избавиться от беспокойства и больше успевать»

Чтобы снять напряжение и развить стрессоустойчивость, не обязательно ходить к психологу и часами практиковать випассану. Как и мышцы, нужные навыки можно прокачивать, а мозг — тренировать. Майндфулнес-гуру из Нидерландов Ваутер де Йонг разработал программу как раз таких тренировок. Она рассчитана на 12 недель систематических занятий для мозга, которые помогают улучшить внимание, навык быстро возвращать ушедшую из-под ног почву, культивировать положительные мысли.

Фото: «Бомбора»

«Энергия мозга. Теория развития всех психических заболеваний, объясняющая их общую причину»

Что такое метаболизм мозга? Правда ли, что все психические расстройства вызваны его метаболическими нарушениями? И если да, то как улучшить этот метаболизм, чтобы предотвратить болезни и сохранить здоровье как можно дольше? Отвечает ведущий психиатр и исследователь Гарвардского университета Кристофер М. Палмер в прорывном исследовании общей причины всех психических недугов, включая тревогу, депрессию, СДВГ, алкоголизм, биполярное расстройство и даже шизофрению, и революционных способов их лечения. Также внутри: практические советы и планы действий, которые помогают восстановить психическое здоровье.

Фото: «Бомбора»

«Приключения Тима в стране Мозг»

Вы знали, что в течение всей жизни у человека появляются новые нейроны, которые должны встроиться в нейронную сеть — иначе они гибнут, как ненужные? Учёные Вячеслав Дубынин и Дмитрий Алексеев, а также Мария Косовская и Алла Михеева взяли этот факт за основу, придумали забавных персонажей: нейроны, гормоны, молекулы-медиаторы и мальчика Тима — чтобы рассказать про устройство мозга детям. Как и полагается хорошей детской литературе, в книге много иллюстраций: ребята интуитивно почувствуют скрытый в них юмор и ту необычность, что привлекает внимание и заинтересовывает новизной.

Фото: «Бомбора»