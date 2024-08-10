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Бездрожжевое тесто: как приготовить, рекомендации, рецепт

Как приготовить идеальное бездрожжевое тесто? Лайфхаки и рецепт от эксперта
Ярослав Галков
Как приготовить идеальное бездрожжевое тесто?
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Узнали о секретах вкусной выпечки.
<a href="https://www.championat.com/authors/8270/1.html">Ярослав Галков</a>
Ярослав Галков
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«Приготовление теста — не просто следование рецепту, это процесс, в котором каждый шаг и каждый ингредиент играют ключевую роль. Используя представленные лайфхаки, вы сможете добиться правильной текстуры и вкуса, которые сделают вашу выпечку по-настоящему выдающейся».

О чём расскажем:

Как приготовить идеальное тесто?

Пироги, булочки, хлеб — все они создаются из одного главного ингредиента — теста. У каждого может быть свой рецепт, однако, независимо от источника рецепта, эти способы помогут вам достичь идеального результата.

1. Просеивайте муку. Это не только сделает её более насыщенной кислородом, но и поможет избавиться от лишних примесей и мусора. Кроме того, замес теста станет гораздо легче.

2. Контролируйте температуру теста. Идеальный показатель — около 34 градусов. Регулировать его можно с помощью молока: добавляйте тёплое или холодное в зависимости от желаемого результата.

Фото: istockphoto.com/alvarez

3. Охладите тесто. После замеса уберите тесто в холодильник на четыре часа. Это поможет ему приобрести нужную структуру и эластичность, так готовить будет намного проще.

4. Соблюдайте соотношение теста и начинки. Старайтесь поддерживать пропорции 1:1. Неправильное количество ингредиентов может изменить вкус.

5. Используйте меланж для смазывания теста перед выпеканием. Для этого смешайте два яйца, 10 мл молока и 1 г соли. Это придаст выпечке хорошую корочку.

6. Смазывайте сладкую выпечку сахаром или сахарным сиропом. Для приготовления последнего смешайте одну часть воды и одну часть сахара.

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Ягодные тарталетки с кремом из маскарпоне

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука  — 200 г;
  • сливочное масло  — 100 г;
  • сахар — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • щепотка соли.

Фото: istockphoto.com/tylim

Для крема:

  • маскарпоне — 250  г;
  • сливки (33-35%) — 200 мл;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • ванилин — 1 ч. л.

Для начинки:

  • свежие ягоды (клубника, малина, черника, ежевика и т. д.);
  • мята для украшения (по желанию).

Фото: istockphoto.com/alvarez

Приготовление:

Тесто:

  1. В миске смешайте муку, сахар и соль.
  2. Добавьте холодное сливочное масло.
  3. Добавьте яйцо и замесите тесто до однородной консистенции.
  4. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Выпекание тарталеток:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 3 мм.
  3. Вырежьте круги из теста и выложите их в формы для тарталеток.
  4. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета.
  5. Дайте тарталеткам полностью остыть.

Фото: istockphoto.com/junpinzon

Крем:

  1. В миске взбейте сливки до мягких пиков.
  2. В отдельной миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру и ванилин.
  3. Аккуратно введите взбитые сливки в маскарпоне, перемешивая до однородной консистенции.

Сборка тарталеток:

  1. Наполните остывшие тарталетки кремом из маскарпоне.
  2. Сверху выложите свежие ягоды.
  3. Украсьте мятой по желанию.

Этот десерт идеально подходит для летнего времени, так как он лёгкий, освежающий и наполнен свежими ягодами.

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