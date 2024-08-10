Как приготовить идеальное бездрожжевое тесто? Лайфхаки и рецепт от эксперта

Ярослав Галков су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice «Приготовление теста — не просто следование рецепту, это процесс, в котором каждый шаг и каждый ингредиент играют ключевую роль. Используя представленные лайфхаки, вы сможете добиться правильной текстуры и вкуса, которые сделают вашу выпечку по-настоящему выдающейся».

О чём расскажем:

Как приготовить идеальное тесто?

Пироги, булочки, хлеб — все они создаются из одного главного ингредиента — теста. У каждого может быть свой рецепт, однако, независимо от источника рецепта, эти способы помогут вам достичь идеального результата.

1. Просеивайте муку. Это не только сделает её более насыщенной кислородом, но и поможет избавиться от лишних примесей и мусора. Кроме того, замес теста станет гораздо легче.

2. Контролируйте температуру теста. Идеальный показатель — около 34 градусов. Регулировать его можно с помощью молока: добавляйте тёплое или холодное в зависимости от желаемого результата.

Фото: istockphoto.com/alvarez

3. Охладите тесто. После замеса уберите тесто в холодильник на четыре часа. Это поможет ему приобрести нужную структуру и эластичность, так готовить будет намного проще.

4. Соблюдайте соотношение теста и начинки. Старайтесь поддерживать пропорции 1:1. Неправильное количество ингредиентов может изменить вкус.

5. Используйте меланж для смазывания теста перед выпеканием. Для этого смешайте два яйца, 10 мл молока и 1 г соли. Это придаст выпечке хорошую корочку.

6. Смазывайте сладкую выпечку сахаром или сахарным сиропом. Для приготовления последнего смешайте одну часть воды и одну часть сахара.

Ягодные тарталетки с кремом из маскарпоне

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

щепотка соли.

Фото: istockphoto.com/tylim

Для крема:

маскарпоне — 250 г;

сливки (33-35%) — 200 мл;

сахарная пудра — 50 г;

ванилин — 1 ч. л.

Для начинки:

свежие ягоды (клубника, малина, черника, ежевика и т. д.);

мята для украшения (по желанию).

Фото: istockphoto.com/alvarez

Приготовление:

Тесто:

В миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло. Добавьте яйцо и замесите тесто до однородной консистенции. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую плёнку и оставьте в холодильнике на несколько часов.

Выпекание тарталеток:

Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины около 3 мм. Вырежьте круги из теста и выложите их в формы для тарталеток. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте тарталеткам полностью остыть.

Фото: istockphoto.com/junpinzon

Крем:

В миске взбейте сливки до мягких пиков. В отдельной миске смешайте маскарпоне, сахарную пудру и ванилин. Аккуратно введите взбитые сливки в маскарпоне, перемешивая до однородной консистенции.

Сборка тарталеток:

Наполните остывшие тарталетки кремом из маскарпоне. Сверху выложите свежие ягоды. Украсьте мятой по желанию.

Этот десерт идеально подходит для летнего времени, так как он лёгкий, освежающий и наполнен свежими ягодами.