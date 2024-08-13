Рассказываем, от каких видов надо держаться подальше, а какие можно смело отправлять в корзинку.

Где и когда собирать грибы в Подмосковье? Топ-5 мест для «тихой охоты»

Настоящие грибники знают все потаённые секреты поиска грибов. Но что делать новичкам, которые собираются на «тихую охоту» впервые? Какие бывают грибы и каких правил следует придерживаться в лесу – об этом и многом другом ниже в статье.

О чём расскажем

Когда начинается грибной сезон?

Грибной сезон в Подмосковье традиционно начинается с весны и продолжается до поздней осени. Так, первые грибы появляются уже в середине апреля: это сморчки, строчки и маслята. Следом идут подберёзовики и сыроежки: для них сезон начинается в мае. А после, в период с начала лета и вплоть до середины октября можно поживиться подосиновиками, белыми грибами, лисичками, опятами и груздями, шампиньонами. Кстати, в ноябре ещё можно встретить вешенки.

Имейте в виду, особенно много грибов после дождей и в период резких смен температур. Если, к примеру, после осадков прошло дней пять, то велика вероятность, что сбор грибов принесёт богатый урожай всем любителям «тихой охоты».

Фото: istockphoto.com / knape

Где искать грибы в зависимости от вида?

Московская область славится обширными лесами, соответственно, грибов в Подмосковье водится великое множество. Но если вы собираетесь на охоту за определёнными грибами, то следует быть в курсе, где их искать.

Белые грибы любят солнце – встретить их можно в лесах без зарослей.

любят солнце – встретить их можно в лесах без зарослей. Подберёзовики , как несложно догадаться, встречаются рядом с берёзами в смешанных лесах.

, как несложно догадаться, встречаются рядом с берёзами в смешанных лесах. Подосиновики предпочитают ютиться рядом с лиственными деревьями.

предпочитают ютиться рядом с лиственными деревьями. Лисички прячутся под мхом, опавшими листьями. Их обитель – хвойно-лиственные леса.

прячутся под мхом, опавшими листьями. Их обитель – хвойно-лиственные леса. Опят можно встретить практически везде. Грибы любят лиственные и смешанные леса, где обитают вблизи деревьев.

можно встретить практически везде. Грибы любят лиственные и смешанные леса, где обитают вблизи деревьев. Маслята – любители спрятаться в высоких травах и зарослях.

Где нельзя собирать грибы?

Многие новички по ошибке забираются в самую глубь леса, в настоящие заросли. Однако опытные грибники советуют этого не делать – есть риск заблудиться, к тому же грибов в густых зарослях точно нет.

Категорически нельзя заниматься сборкой грибов вдоль дорог, вблизи промышленных предприятий и в прочих местах повышенной загрязнённости. Ведь всем известно, что грибы впитывают в себя тяжёлые металлы, отчего высок риск отравления.

Фото: istockphoto.com / Anna Richard

Как правильно собирать грибы?

Среди истинных грибников и по сей день идут споры насчёт способа сбора урожая. Одни утверждают, что гриб следует срезать ножом, а другие придерживаются мнения, что лучше аккуратно его выкручивать.

Впрочем, бытует мнение, что белые грибы, подосиновики и подберёзовики удобнее всего именно выкручивать, а опята, сыроежки и шампиньоны следует срезать ножом – по причине хрупкости их ножек. Но самое главное – ни в коем случае нельзя раскапывать грибную поляну. Кроме того, оставшиеся ямки после сбора урожая следует присыпать землёй.

На «тихую охоту» лучше всего отправляться ранним утром: так высок риск, что вас не обгонят конкуренты, плюс влажные шляпки грибов будут более заметны.

Фото: istockphoto.com / shironosov

Правила похода в лес

Во-первых, задумайтесь об одежде: она должна быть свободной и прочной. Одевайтесь по погоде и не забывайте о головном уборе. Помните о клещах: отдавайте предпочтение высоким носкам, чтобы в них было удобнее заправлять штанины.

Выбирайте удобную обувь – кто-то склоняется в пользу кроссовок, кто-то – резиновых сапог. Но всё зависит от погодных условий и личного комфорта.

Лучше заранее сложить в рюкзак необходимые вещи. К ним относятся: компас, вода и перекус, нож, корзина для сбора грибов, аптечка с необходимыми лекарствами, средства от клещей и комаров, фонарик и обязательно заряженный сотовый телефон.

Важно! МЧС МЧС предупреждает : если чувствуете, что заблудились, то не мешкая звоните 112. Иначе рискуете заплутать ещё больше.

Какие грибы растут в Подмосковье?

Ввиду богатой лесистой местности в Московской области растут множество грибов. Так, на севере можно запросто собирать сыроежки, подберёзовики, белые грибы и шампиньоны. На западе – опята, а на востоке – маслята, подосиновики, подберёзовики и опята.

Все грибы делятся на съедобные, несъедобные (ядовитые) и условно съедобные.

Съедобные грибы – это белые грибы, грузди, рыжики, опята, подосиновики, лисички, сморчки и маслята.

Ядовитые – красный мухомор, ложная лисичка, белая поганка, сыроежка рвотная и другие. Эту категорию грибов всегда обходим стороной.

Условно-съедобные: дубовик оливково-бурый, козляк, каштановый гриб, перечный гриб, весёлка обыкновенная, дубовик крапчатый. Грибы, которые входят в данную категорию, не советуют собирать, потому что для их безопасного приготовления требуется придерживаться некоторых правил.

Фото: istockphoto.com / knape

Где найти грибные места в Подмосковье?

Опытные любители «тихой охоты» советуют выбирать пять направлений в Подмосковье, где находятся грибные места.

Савёловское направление. На станциях Икша, Морозки, Турист можно встретить целый ряд грибов: подберёзовики, опята, маслята, лисички, сыроежки, вешенки. Ярославское направление. Станции Зеленоградская, Калистово богаты опятами, вешёнками, шампиньонами, моховиками и белыми грибами. Киевское направление. В подмосковных лесах станций Алабино, Селятино, Рассудово и Бекасово множество следующих грибов: боровики, опята, вешёнки и волнушки. Казанское направление. Обращаем внимание на станции Данино, Григорово, Игнатьево, Луховицы, Егорьевск. В этих местах много смешанных и хвойных лесов. В высокой траве можно встретить осенние опята, синеножки и белые грибы. Ленинградское направление. Станции Подрезково, Поварово, Головково, Фроловское и Покровка. Там собирают белые грибы, подберёзовики, подосиновики, опята и грузди.