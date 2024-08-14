Как понять, что у вас социофобия? 2 маркера в поведении и физические проявления

Екатерина Коровушкина практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, эксперт «Психодемии» «Сложно представить себе человека, который вообще не волнуется перед важной встречей или хотя бы раз не отказывался от свидания, потому что в этот день выглядел недостаточно хорошо (по своим меркам).



Но что, если вокруг таких страхов и ощущения собственной неполноценности начинает строиться вся жизнь? И как быть, если необходимость публичного выступления или какого-то другого социального взаимодействия вызывает непреодолимый ужас?



Давайте разбираться, что же является причиной таких сложностей. Сегодня речь пойдёт о социальном тревожном расстройстве или, говоря более простым языком — о социофобии».



О чём расскажем

Что такое социофобия?

Социальное тревожное расстройство (СТР) характеризуется выраженным и чрезмерным переживанием страха и тревоги, которые постоянно возникают в одной и той же или нескольких публичных ситуациях. Это может быть как взаимодействие (например, в процессе разговора), так и пребывание на виду или выступление. Человек беспокоится, что своим поведением (проявлением тревоги) вызовет негативную оценку окружающих.

Он старается уклоняться от таких ситуаций. Если они переносятся, то с интенсивным чувством страха или тревоги. Симптомы сохраняются в течение по крайней мере нескольких месяцев и являются достаточно тяжёлыми. Они вызывают выраженный дистресс или значительные нарушения в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных сферах жизни.

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Исследования говорят, что данное расстройство представлено у 5-10% населения планеты, и цифры на протяжении последних десятилетий увеличиваются. Возможно, это связано со всё более возрастающими стандартами общества, которое требует быть ещё красивее, успешнее, богаче и т. д. Другая причина может крыться в том, что сегодня люди начали охотнее обращаться за помощью к психологам и психиатрам, поэтому социальное тревожное расстройство стало чаще диагностироваться.

Также существуют исследования, которые говорят, что уровень распространённости СТР ниже в странах с более низким уровнем дохода населения и более высокий – в странах с высоким. То есть чем лучше условия, в которых люди живут, тем больше среди них тех, кто боятся осуждения окружающих за то, какие они есть.

Как возникает социофобия?

Если говорить о причинах возникновения и факторах, способных повлиять на течение социального тревожного расстройства, то можно выделить следующие составляющие.

Биологические — возможная генетическая и наследственная обусловленность, а также нейрофизиологические и физиологические причины. Социальные – общественные и средовые условия, социальный статус, а также события и ситуации, произошедшие с человеком в социуме. Например, одна моя клиентка не могла обедать со всеми на работе, потому что когда-то в детстве бабушка сказала ей, что она ест как поросёнок, а позже одногруппник в университете посмеялся над тем, что она оставляет много крошек после себя. Эти два случая наложились друг на друга и привели к тому, что женщина ела в подсобке уборщицы, держа еду над урной. Она боялась оставить после себя мусор и не хотела, чтобы кто-то посчитал её тем самым поросёнком из бабушкиного послания. Психологические – когнитивные установки и привычки мышления, паттерны эмоционального реагирования и поведенческие копинги, свойственные человеку.

Если более подробно говорить о биологических факторах, то нельзя не вспомнить одно интересное исследование на обезьянах. В ходе лабораторных наблюдений среди них были выделены подчинённые и доминантные особи. Первые проводили больше времени в одиночестве, опасливо изучая своё социальное окружение, будто бы анализируя, какими нужно быть, чтобы стая не изгнала их.

Биологические исследования подчинённых особей выявили признаки гиперактивности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, нарушения функционирования серотонинергической системы и дофаминергической нейротрансмиссии. Получается, что распределение ролей в социальной иерархии приматов может регулироваться нейрофизиологическими механизмами. Логично предположить, что и у человека ощущение, что он хуже других (что есть риск оказаться отверженным ) частично вызывается биологическими процессами в организме.

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К социальным факторам влияния можно отнести как травматичные событиях в раннем детском возрасте (буллинг, насилие в семье, публичное унижение), так и обучение по ролевым моделям и гиперопекающий стиль воспитания — дети учатся бояться и избегать на примере родителей.

Что касается психологических факторов, то люди с СТР склонны к автоматическим мыслям, большинство которых связаны с самоуничижением. Они считают, что в социальных ситуациях ведут себя глупо и абсурдно, и при этом склонны оценивать своё поведение гораздо строже, чем объективные наблюдатели.

Люди с СТР также склонны к негативным убеждениям в отношении других людей и социальных взаимоотношений. Полагая, что окружающие критически к ним относятся, они заранее уверены в негативной оценке с их стороны. Им также свойственно повышенное внимание к особенностям социальной ситуации. Их важность нередко переоценивается. Например, едва заметное заикание может восприниматься как непреодолимое препятствие к общению с окружающими, обрекающее на одиночество и социальную изоляцию.

Симптомы социофобии

Какие же симптомы могут навести на мысль о возможной социофобии и необходимости обратиться к специалисту?

Симптом №1. Выраженный страх оказаться в центре внимания или повести себя так, что это вызовет смущение или унижение. Человек избегает ситуаций, в которых данный сценарий может реализоваться

Эти страхи проявляются в социальных ситуациях, таких как приём пищи или общение в общественных местах, случайная встреча знакомых, пребывание в небольших группах (например, на вечеринках, собраниях, в совещательной комнате).

Люди с социофобией могут буквально терять дар речи при необходимости провести презентацию, впадать в ступор от мимолётного взгляда соседа или вовсе стараться не выходить из дома днём, чтобы минимизировать встречи с людьми.

Симптом №2. Выраженное эмоциональное беспокойство из-за симптомов или стремления избежать ситуаций и осознание, что реакция чрезмерна и для неё нет оснований.

То есть если вы не любите вечеринки и отказываетесь от их посещения без сожалений, то и беспокоиться не о чем. Однако если вы не ходите не корпоративные мероприятия только потому что все узнают (и осудят вас за это), что вы смешно жуёте или можете сморозить глупость (а на самом деле вам очень хотелось бы повеселиться с коллегами), то есть повод задуматься.

Фото: Eakkarat Thiemubol / istockphoto.com

На физическом уровне симптомы социофобии могут проявляться в виде «стандартных» показателей тревожности: покраснения, дрожи, учащённого сердцебиения, потливости, сухости во рту. Может быть затруднено дыхание, появляются дискомфорт или боли в грудной клетке, тошнота, жжение в желудке, чувство головокружения и неустойчивости.

Иногда может возникнуть чувство, что предметы нереальны, или что собственное Я отдалилось или «по-настоящему находится не здесь» (деперсонализация). Человек боится потерять контроль или даже умереть. Частыми спутниками тревожного расстройства могут быть приливы или чувство озноба, онемение или ощущение покалывания.

Специфическими именно для социального тревожного расстройства являются страх рвоты и позывы или страх мочеиспускания или дефекации. Именно данные симптомы часто являются самыми невыносимыми для людей с СТР, ведь если это действительно произойдёт, то кажется, что вынести такой позор сил точно не найдётся.

Важно упомянуть, что появление симптомов тревоги должно происходить только или по преимуществу в ситуациях, вызывающих страх, или при мыслях о них. Если же они появляются в другие моменты, скорее всего, речь может идти уже о других расстройствах.

Как диагностируется социофобия?

Что же делать, если вы предполагаете у себя или кого-то из близких социофобию? Сейчас существует большое количество опросников, тестов и шкал, по которым можно увидеть, есть ли у человека какие-либо проявления СТР.

Опросник по социофобии SAQ-A30 (Social Anxiety Questionnaire for Adults).

Опросник страха негативной оценки BFNE-S (Brief Fear of Negative Evaluation Scale).

Опросник социальной фобии SPIN (Social Phobia Inventory).

Шкала для оценки симптомов социофобии Либовица LSAS.

Шкала негативного образа себя NSPS (Negative Self-Portrayal Scale).

Шкала тревоги при социальных взаимодействиях SIAS (Social Interaction Anxiety Scale).

Однако максимально корректно интерпретировать результаты может только специалист, поэтому, если вы прошли тест и нашли у себя симптомы СТР, обратитесь к психиатру или психологу. Они побеседуют с вами, проведут необходимую диагностику. Психиатр при необходимости сможет также назначить лекарственные препараты.

Также важно обращаться к специалистам ещё и потому, что социофобия зачастую коморбидна другим расстройствам (то есть сосуществует с ними). Здесь могут подключаться депрессия, дисморфофобия, обсессивно-компульсивное расстройство или другое тревожное расстройство. Иногда даже сложно определить, какое из них является первопричиной, но это важно, так как влияет на лечение.

Фото: Sorajack / istockphoto.com

Если коморбидное расстройство остаётся незамеченным, то человек может не получить необходимую терапию. Тогда и результаты будут неудовлетворительными. Поэтому лучше не заниматься самолечением, а обращаться к профессионалам.

Существует мнение, что СТР обычно начинается в раннем подростковом возрасте и чаще всего сохраняется до тех пор, пока не будет проведено эффективное лечение. Однако обращение за помощью, как правило, является редким, запоздалым и часто сопровождается другим психическим расстройством.

Например, человек обращается с жалобами на депрессивное состояние, на отсутствие сил и желания общаться с близкими (и тем более малознакомыми) людьми. И уже на приёме у психолога выясняется, что это самое нежелание вызвано не депрессией, а как раз таки социальной тревогой, которая не даёт нормально строить жизнь, общаться и развиваться в социуме. И это в итоге приводит к возникновению депрессивной симптоматики.

Лечение социального тревожного расстройства может включать в себя лекарственную терапию при необходимости (например, препараты, содержащие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), психотерапию. Также эффективны групповые занятия. Причём сам факт того, что человек посещает их, взаимодействует с социумом — уже мощный фактор, способствующий выздоровлению.

Как социофобия влияет на жизнь человека?

Очевидно, что социальное тревожное расстройство ухудшает качество жизни человека, ведь страх оказаться в центре внимания зачастую ведёт к социальной изоляции, проблемам в профессиональной сфере, а также может провоцировать различные психологические проблемы и расстройства.

Согласитесь, если ваша работа связана с общением с людьми, но при этом вы боитесь с ними разговаривать, то добиться успеха в карьере будет не так-то просто.

В моей практике была клиентка, которая из-за социофобии тратила огромные деньги на такси. По работе ей нужно было много передвигаться по городу, сама автомобилем она не управляла, а в общественном транспорте не могла находиться, так как давали знать о себе симптомы социофобии. Её тошнило, кружилась голова, накрывал жуткий страх. Она боялась, что люди вокруг с ней что-то сделают, потому что она не вписывается в выдуманный ею же стандарт того, как человек должен выглядеть и вести себя в метро.

Надо ли говорить, что избавление от социофобии высвободило не только психологические ресурсы, но и значительные денежные суммы?

Фото: AerialPerspective Works / istockphoto.com

Отдельно нужно сказать о том, что будет, если социофобию не лечить. Наш мозг так устроен, что если он опытным путём не получает опровержения информации, то он всё сильнее верит в первоначальное убеждение. То есть человек всё сильнее будет погружаться в свои мысли о том, что он какой-то не такой, что общество его осуждает и отвергает. Симптомы расстройства начнут проявляться всё сильнее и ярче. Это может даже привести к появлению другого психического расстройства. Например, депрессии.

Именно поэтому так важно обращаться за помощью как можно раньше. Тем более современные доказательные подходы психотерапии показывают очень высокую эффективность в лечении СТР. Не стоит также бояться психиатров и приёма препаратов, необходимых для снятия тревожности. Правильно подобранные лекарства точно пойдут на пользу ментальному и психологическому здоровью. Грамотные специалисты, корректно подобранная схема терапии и желание человека улучшить свою жизнь обязательно дадут плоды.