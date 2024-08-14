Полумарафон «Лужники»-2024: время, место, история и маршрут

«Лужники» – один из самых массовых забегов столицы на 21,1 км. В разные годы его пробегали тысячи людей, но кое-что не менялось никогда. Несложно догадаться, что речь о месте проведения. В это воскресенье, 18 августа, в назначенное время состоится долгожданный забег.

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О чём расскажем:

История

Дмитрий Тарасов директор полумарафона «Лужники» и сооснователь Бегового сообщества «Лужники» – это место, где буквально всё пропитано спортивной историей России. Именно здесь в разные годы проходили знаковые для нашей страны мероприятия, масштабные соревнования и легендарные события. И мы рады, что сегодня у всех участников полумарафона есть возможность прикоснуться к истории легендарного стадиона, почувствовать себя её частью, сохраняя и приумножая традиции».

Полумарафон «Лужники» проходит в Москве ежегодно с 2017-го, исключениями стали лишь 2020 и 2021 годы. Этот старт станет шестым. Однако история забега намного богаче и начинается ещё в 2014 году. Тогда соревнование носило название «Музыкальный полумарафон».

В 2014-м этот забег был последним стартом в серии подготовительных к Московскому марафону. Помимо полумарафонской дистанции, в спортивную программу также вошли забег на 10 км и заезд на хендбайках (в переводе с английского – «ручной велосипед»). Тогда участие в соревнованиях приняли 15 параспортсменов, а суммарно финишировали 3222 человека.

Фото: vk.com/runcomrun

Отличительной особенностью старта в 2015 году стало яркое музыкальное шоу. Вдоль трассы по традиции расположились сцены, а после церемонии награждения участников ждало выступление Влади, который представил свою новую композицию «Разбуди район». Завершением забега в тот год стал концерт посла Московского марафона — 2015 ST, который в очередной раз приехал поздравить участников и исполнил любимые треки.

2017 год изменил многое – впервые полумарафон прошёл под названием «Лужники» и был посвящен истории легендарного олимпийского комплекса. Впечатляющий маршрут и дату проведения этот старт унаследовал от «Музыкального полумарафона». В этот год в забеге приняли участие спортсмены на гоночных колясках, такого ранее не было. А накануне организаторы устроили настоящий городской праздник с фудкортом и кинотеатром под открытым небом.

Забег 2018 года порадовал не только взрослых, но и маленьких спортсменов – впервые прошёл Детский забег на 400 и 800 м с раздельными стартами для разных возрастов.

Также накануне в рамках полумарафона были организованы соревнования по прыжкам с шестом. В них приняли участие серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года Сергей Лукьяненко, бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Ангелина Жук-Краснова, а также многие другие титулованные российские спортсмены.

В 2022 году забег вернулся с нововведениями – в рамках марафона прошла эстафета для всех желающих. Такого в истории Бегового сообщества ранее не происходило. До этого момента подобный формат был доступен только для корпоративных команд, теперь же зарегистрировать свою команду могли все. Количество участников уже приближалось к 6 тысячам – до финиша добрались 5770 человек и более 50 эстафетных команд. Тогда же на пьедестал впервые взошли участники детских забегов в двух старших категориях 10-11 и 12-13 лет. А соревнования для спортсменов на хендбайках и гоночных колясках прошли в последний раз.

Фото: vk.com/runcomrun

В этом году прикоснуться к истории олимпийского комплекса смогут не только взрослые бегуны, но и начинающие спортсмены. Накануне полумарафона, 17 августа, на территории Южного спортивного центра «Лужники» традиционно пройдёт Детский забег. На этот раз – в обновлённом формате: на старт выйдут юные бегуны от 4 до 13 лет и без помощи родителей преодолеют дистанцию 400 м и 800 м в зависимости от возрастной категории. Для трёх мальчиков и девочек, показавших лучшие результаты в каждой из возрастных групп, проведут церемонию награждения. Все финишировавшие получат медали.

Присоединится к полумарафону и благотворительный партнёр всех забегов Бегового сообщества – фонд «Арифметика добра», который занимается системным решением проблемы сиротства в России и работает для того, чтобы каждый ребенок воспитывался в заботливой семье.

На полумарафоне «Лужники» фонд запустит акцию «Поделись опытом», в рамках которой опытные спортсмены смогут помочь начинающим бегунам, выпускникам детских домов, сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Участие в забегах – одна из программ фонда по социализации выпускников сиротских учреждений и их первый опыт самостоятельного планирования путешествия. Принять участие в акции все желающие смогут, пройдя специальный опрос на мероприятии или онлайн. Ответы будут собраны в пособие «О жизни и беге», которое получат подопечные фонда.

Фото: vk.com/runcomrun

Рекорды полумарафона «Лужники»:

Дмитрий Сафронов – 1:06.27, 2018.

Елена Седова – 1:15.07, 2023.

Дата и время

Полумарафон в 2024 году состоится 18 августа, детский старт пройдёт днём ранее, а выдавать стартовые пакеты будут в течение двух дней, предшествующих началу забега.

Подробнее с расписанием можете ознакомиться ниже.

Пятница, 16 августа

15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам забега на 21,1 км, эстафеты и Детского забега на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

Суббота, 17 августа

11:00-18:00 – выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам забега на 21,1 км и эстафеты. Выдача номеров участникам Детского забега закончится в 13:30 на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

– выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам забега на 21,1 км и эстафеты. Выдача номеров участникам Детского забега закончится в на Малой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». 13:00 – начало работы раздевалок и анимации для участников Детского забега.

– начало работы раздевалок и анимации для участников Детского забега. 14:00-16:30 – Детский забег.

В день соревнований получить пакет участника нельзя.

Фото: vk.com/runcomrun

Воскресенье, 18 августа

7:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

– открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения. 8:30 – старт полумарафона и эстафеты.

– старт полумарафона и эстафеты. 10:30 – награждение победителей и призёров.

– награждение победителей и призёров. 12:10 – закрытие.

Стоит упомянуть и сам стартовый пакет, куда входят номер с чипом хронометража, булавки, браслет и наклейка для камеры хранения. Всех финишировавших, конечно, ждёт медаль. Также каждый желающий сможет купить уникальную майку в стилистике забега.

Маршрут

Невозможно не сказать о том, что вы увидите во время забега. Маршрут полумарафона «Лужники» проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Москворецкой, Котельнической и другим. Невероятный вид на воду и все близлежащие достопримечательности будут самым лучшим фоном для непростой дистанции.

Участники увидят здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной РФ, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль. И это далеко не весь список!

Фото: luzhnikihalf.runc.run

Как проходит?

История легендарного стадиона как пространства для развития спорта в России и СССР стала основой концепции полумарафона. «Лужники» – центр побед и спортивных надежд, масштабных соревнований и легендарных событий. Полумарафон – возможность для каждого участника прикоснуться к истории легендарного спорткомплекса, стать её частью, сохраняя и приумножая существующие традиции.

В этом году примерно 60% бегунов выйдут на старт полумарафона «Лужники» впервые, из них 32% ранее никогда не принимали участие в забегах Бегового сообщества. Поэтому относитесь внимательно к тем, кто преодолевает дистанцию вместе с вами.

Сам старт разделён на семь кластеров. Соответствующая буква указана у каждого участника на номере. Ищите указатели в стартово-финишном городке, чтобы попасть в свой кластер. Учтите, что начинать бежать в более раннем кластере нельзя, это может привести к дисквалификации. А вот в случае опоздания стартовать из более позднего кластера разрешено.

Фото: vk.com/runcomrun

Так как старт проходит поэтапно, вам нужно внимательно слушать указания судей. Также к некоторым кластерам для помощи будут прикреплены пейсмейкеры – профессиональные атлеты, которые помогут не сбиться и пробежать дистанцию за определённый промежуток времени.

На дистанции запрещено использовать самокаты, ролики, скейтборды и любые другие механические средства передвижения. Бежать с детскими колясками и животными тоже нельзя. Это может отвлекать других атлетов или даже привести к травмам.

На протяжении всего маршрута расположены пункты питания и освежения, это поможет сделать ваш забег максимально комфортным. А на случай если кому-то из участников станет плохо, медицинские работники окажут необходимую помощь.

Лимит времени на прохождение полумарафонской дистанции — 3 часа. Финиш закрывается в 12:10. Все, кто успеет пересечь линию за отведённое время, получат медали.

Фото: vk.com/runcomrun

Как добраться?

Старт забега «Лужники» назначен на 8:30 от стартово-финишного городка, который расположен вблизи улицы Лужники. Если вы едете на метро, следуйте до м. Спортивная или до станции МЦК «Лужники», оттуда пройдите к центральному входу в олимпийский комплекс «Лужники», на территории комплекса следуйте по указателям. Тут для участников предусмотрено всё: раздевалки, туалеты и камера хранения.

Результаты

Ваш результат находится под полным контролем, его фиксируют судьи, система видеорегистрации на финише и электронный чип в вашем стартовом номере, так что каждая секунда будет засчитана. Не переживайте, у вас будет точный и достоверный результат от пересечения линии старта до пересечения линии финиша.

Главное, не сгибайте номер, не мните и не храните его рядом с магнитами — это может испортить чип. А также прикрепите его к груди, чтобы судьи могли легко считать его.

Предварительные результаты высылаются по электронной почте и СМС на номер телефона, которые вы указываете при регистрации. Итоговые результаты будут опубликованы на сайте.

Фото: vk.com/runcomrun

Награждение

В забеге на 21,1 км участники награждаются с первого по пятое место среди мужчин и женщин в абсолютном первенстве. Так что на пьедестал попадает бегун вне зависимости от кластера, главное — пересечь линию в первой пятёрке. Отдельно награждение производится по возрастным группам с первого по третье место у мужчин и женщин.

Не откладывайте на завтра спортивное состязание, в котором можно поучаствовать в ближайшее время. А если сейчас вы чувствуете, что не готовы, самое время начать тренировки к следующему старту.