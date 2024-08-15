Упражнение «ситап» для здоровой спины и рельефного пресса. Как его выполнять?

Егор Ходырев фитнес-тренер «Ситап — упражнение для укрепления и развития прямой и косых мускулов живота, а также мышц – сгибателей бедра. Выполнение этого элемента сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, снизит вероятность травм спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие. Однако если вы хотите иметь плоский или рельефный живот, необходимо заниматься аэробными упражнениями и правильно питаться. Именно такое сочетание помогает убрать жир и сделать пресс сильным».

О чём расскажем:

Польза упражнения

Укрепление мышц пресса. Во время выполнения активно работают брюшные мышцы — прямая и косые. Они становятся сильнее и выносливее. Мощный пресс делает центр тела крепче, улучшает общее самочувствие и помогает эффективнее справляться с различными физическими нагрузками

Поддержка осанки. Ситапы укрепляют некоторую часть мышц кора, они делают осанку ровной и красивой благодаря стабилизации корпуса тела. Плохая осанка отрицательно влияет на уверенность в себе, внутреннее самоощущение, повышает утомляемость.

Здоровье позвоночника. Из-за слабости брюшных мышц позвоночник может регулярно испытывать чрезмерную нагрузку. В будущем это может привести к проблемам со спиной. Сильный пресс совместно с другими мышцами кора обеспечивает стабильность позвоночника, защищая его от травм и поддерживая в здоровом состоянии.

Улучшение функциональности. Ситапы помогают улучшить подвижность тела, развивают силу и выносливость брюшных мышц, что может быть полезно для выполнения повседневных движений связанных с наклонами и подъёмами, а также в различных видах спорта.

Универсальность. Ситапы нельзя отнести к «жиросжигающим» упражнениям, но они могут быть отличным дополнением к любым видам тренировок.

Фото: istockphoto.com/Jun

Противопоказания

Регулярные занятия физической культурой положительно влияют на здоровье человека. Однако у каждого из нас могут быть свои противопоказания к определённым видам физической активности. Если у вас есть сомнения, перед началом занятий рекомендуем проконсультироваться с врачом, особенно в следующих случаях:

Заболевания сердца и сосудов; Проблемы с суставами и боли в спине; Расстройства желудочно-кишечного тракта; Значительный избыток веса или ожирение; Заболевания нервной системы; Беременность.

Также стоит ограничить тренировки при наличии: острой боли в суставах, недавних операциях или травмах, инфекциях, повышенной температуре тела и обострении хронических заболеваний.

Виды ситапов

Классический ситап

Как правильно выполнять упражнение

Лягте на спину и выпрямите ноги вперёд. Поднимите руки вверх, чтобы пальцы смотрели в потолок.

Далее согните ноги в коленях и разведите их в стороны. Стопы стоят близко к ягодицам. Прижмите поясницу к полу. Если не получается, то постарайтесь избежать сильного прогиба.

Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола.

Делайте усилие на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения. Начните движения с возращения поясницы и только после этого кладите лопатки.

Выполняйте движения медленно и без рывков, чтобы качественно проработать мускулы живота и сгибатели бедра.

Делайте упражнение в три подхода по 15-25 повторений. Вы можете использовать дополнительное отягощение для усложнения упражнения. Отдых между сетами – одна-две минуты.

Ситап с поворотом

Как правильно выполнять упражнение

Лягте спиной на пол и выпрямите ноги вперёд. Поднимите руки вверх, чтобы пальцы смотрели в потолок.

Далее согните ноги в коленях и разведите их в стороны. Стопы стоят близко к ягодицам. Прижмите поясницу к полу. Если не получается, то постарайтесь избежать сильного прогиба.

Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. В конечной точке делайте поворот туловища влево или вправо.

На вдохе плавно возвращайте спину в исходное положения. Начните движение с поясницы и только после этого кладите лопатки.

Выполняйте медленно и без рывков, чтобы качественно проработать мускулы живота и сгибатели бедра.

Делайте упражнение в три подхода по 15-25 повторений. Вы можете использовать дополнительное отягощение для усложнения упражнения. Отдых – одна-два минуты.

Ситап с выходом в стойку прямо

Как правильно выполнять упражнение

Лягте спиной на пол и выпрямите ноги вперёд. Поднимите руки вверх, чтобы пальцы смотрели в потолок.

Далее согните ноги в коленях и разведите их в стороны. Стопы стоят близко к ягодицам. Прижмите поясницу к полу. Если не получается, постарайтесь избежать сильного прогиба.

Делайте выдох и сгибайте туловище. Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Далее попытайтесь встать на ноги.

На вдохе плавно садитесь на пол, возвращаясь в исходное положение.

Выполняйте движения медленно и без рывков, чтобы качественно проработать мускулы живота и сгибатели бедра.

Делайте упражнение в три подхода по 10-15 повторений. При хорошем уровне подготовки можно использовать дополнительное отягощение. Отдых между сетами – одна-два минуты.

Ситап с гантелями

Как правильно выполнять упражнение

Лягте спиной на пол и выпрямите ноги вперёд. Вытяните прямые руки с гантелями за головой, чтобы они лежали на полу.

Далее согните ноги в коленях и разведите их в стороны. Стопы стоят близко к ягодицам. Прижмите поясницу к полу, если не получается, то постарайтесь избежать сильного прогиба.

Делайте выдох и сгибайте туловище. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая прямые руки и всю спину целиком. Вытягивайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Руки с гантелями направлены вверх.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполняйте движения медленно и без рывков, чтобы качественно проработать мускулы живота и сгибатели бедра.

Делайте упражнение в три подхода по 10-12 повторений. Отдых – одна-два минуты.

Частые ошибки при выполнении

Бесконтрольное дыхание. Эта ошибка может существенно снизить эффективность ваших тренировок. Помните: выдыхайте во время усилия и вдыхайте во время расслабления. Контроль дыхания – ключевой момент, который помогает поддерживать нужный уровень энергии и предотвращает усталость.

Быстрая скорость выполнений. Выполняйте движения в медленном темпе и следите за техникой, чтобы избежать инерции. Быстрые и резкие движения снижают эффективность упражнения, ухудшают контроль выполнения и повышают риск травм.

Фокус на тренировках без учёта других факторов. Ежедневные тренировки не гарантируют вам идеальный пресс. Чтобы увидеть шесть кубиков, необходимо снизить общий процент жира в организме. Это достигается путём корректировки питания и создания дефицита калорий.

Недостаток разнообразия в тренировках. Одни и те же упражнения могут привести к плато в прогрессе и снижению мотивации. Включайте разные виды активности, чтобы поддерживать интерес и улучшать общую физическую подготовку.

Необоснованные ожидания. Результаты требуют времени, поэтому ставьте адекватные цели и временные рамки. Избегайте сравнения себя с другими, так как каждый организм уникален и реагирует на тренировки по-разному. Установите краткосрочные и долгосрочные цели, чтобы отслеживать свой прогресс и оставаться мотивированным.

Подъём с помощью шеи. Избегайте чрезмерного напряжения в шее. Начальное движение должно происходить за счёт отрыва лопаток от пола, а не силы шеи. Это поможет предотвратить травмы и обеспечит более эффективную работу мышц пресса. Сосредоточьтесь на активации мышц живота.

Отсутствие фиксации ног. Стопы должны быть прижаты к полу во время выполнения упражнения. Это обеспечивает стабильность и помогает активировать нужные группы мышц. Если ноги не зафиксированы, это может привести к неправильной технике выполнения и снижению эффективности тренировки. Используйте опору, если необходимо обеспечить правильное положение тела и избежать травм.

Фото: istockphoto.com/milan2099

Рекомендации по тренировке

На силу и внешний вид пресса влияет множество факторов. Результаты могут варьироваться в зависимости от физической активности, генетики и других аспектов. Обсудите детали с тренером, чтобы создать персонализированную программу тренировок и питания для достижения желаемых целей.

Обращайте внимание на аспекты ваших тренировок, приведённые ниже.

Разминка. Рекомендуем сделать разминку перед тренировкой, чтобы уменьшить риск травм и повысить свою производительность.

Регулярность. Выполняйте упражнения на пресс два раза в неделю. Многие прекращают тренировки через две-четыре недели, не увидев кубиков.

Адекватность нагрузки. Пресс следует тренировать так же, как и другие мышечные группы. Начинайте с простых упражнений и лёгкой нагрузки, постепенно увеличивая их сложность. Слишком высокая нагрузка или резкое её увеличение может снизить мотивацию и повысить риск травм.

Темп выполнения. Выполняйте упражнения медленно и контролируемо. Избегайте быстрых и резких движений, чтобы сосредоточить нагрузку на мышцах пресса. Резкие движения могут нарушить технику выполнения, что увеличивает риск травм.

Отдых. Не забывайте о важности качественного сна, который играет ключевую роль в росте и восстановлении мышц. Недостаток сна негативно сказывается на их развитии, поэтому рекомендуется спать от семи до девяти часов.

Фото: istockphoto.com/dragana991

Программа тренировок на пресс

Первая неделя

Классические ситапы: 3 подхода по 10 повторений.

Планка: 3 подхода по 30 секунд.

Скручивания: 3 подхода по 15 повторений

Вторая неделя

Классические ситапы: 3 подхода по 12 повторений.

Боковая планка: 3 подхода по 20 секунд на каждую сторону.

Подъём ног: 3 подхода по 10 повторений.

Третья неделя

Ситапы с поворотом: 3 подхода по 10 повторений.

Планка с подъёмом ноги: 3 подхода по 30 секунд.

«Велосипед»: 3 подхода по 15 повторений.

Четвертая неделя

Классические ситапы: 4 подхода по 12 повторений.

Планка: 4 подхода по 45 секунд.

Русские скручивания с весом: 4 подхода по 12 повторений.