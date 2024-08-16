7 самых красивых усадеб Москвы для прогулок и фотосессий

Окунуться в сказочную атмосферу старины – вполне реально. Княжеские особняки, усадьбы и имения богатейших людей, некоторые из них до сих пор сохранились в первозданном виде в Москве и её окрестностях, доступны для посещения и прогулок. Только представьте, какие виды открываются из просторных имений и каково окунуться в мир истории и аристократии. Выбрали места для прогулок на выходных.

О чём расскажем:

Музей-усадьба «Кусково»

Адрес: Москва, ул. Юности, 2

Вход: от 50 до 700 рублей.

Усадьба «Кусково» – огромнейшее произведение искусства. В состав комплекса входят величественный дворец, несколько парков со скульптурными композициями и павильонами, церковь и Музей керамики. Центром всей усадьбы является дворец, построенный во второй половине XVIII века в стиле классицизма. В строении практически в первозданном виде сохранились планировка и декор, а стены украшают портреты русских правителей и хозяев усадьбы – графов Шереметевых.

Кстати, именно Шереметевы владели поместьем на постоянной основе. После женитьбы графа Петра Борисовича на дочери князя Алексея Михайловича Варваре земли села Кусково объединились воедино, и была создана огромная даже для того времени усадьба. Постепенно, обживаясь на новом месте, супруги стали достраивать своё имение мечты. Так, в период с 1750 по 1770 год в Кускове появились парки, оранжереи, охотничий домик. А пруд в усадьбе превратился в настоящую флотилию судов.

Шереметевы были большими поклонниками театра, поэтому в поместье построили свой амфитеатр, где любили собирать гостей. Но счастье для хозяев поместья продлилось недолго: в 1812 году Москву оккупировали французы, которым уж очень приглянулось роскошное имение. Именно в нём разместили солдат одного из подразделений. Спустя 20 лет разобрали театр, а потом и несколько беседок. Единственное, что не пострадало – это центральная часть усадьбы, которая стала использоваться под дачи.

Начиная с 1918 года усадьба приобрела статус музея, а позже объединилась с Музеем керамики. Кстати, во время Великой Отечественной войны на территории усадьбы проживали курсанты-ученики снайперских школ. Сейчас в музее-усадьбе содержатся редкие экземпляры живописи, состоящие из личных архивов Шереметевых, и их личные книги. А дворы усадьбы украшают старинные скульптуры.

«Кусково» Фото: istockphoto.com/KonovalikovAndrey

Музей-усадьба «Архангельское»

Адрес: Московская область, городской округ Красногорск, пос. Архангельское

Вход: от 50 до 700 рублей.

Одна из самых красивых усадеб сохранилась до наших дней в первозданном виде. Своим изяществом и аристократическим внешним видом усадьба обязана своему хозяину – графу Юсупову. Он, будучи истинным дворянином, был поклонником всего прекрасного и превратил своё имение в произведение искусства.

Одна только библиотека графа насчитывала более 20 тысяч книг. А сам господский дом славился своими размерами и убранством. Что уж говорить об огромных аллеях парка, утопающих в растительности и великолепных скульптурах.

«Архангельское» Фото: Ольга Сафонова

Поместье «Архангельское» имеет богатую историю. До того как появилось роскошное дворянское хозяйство, здесь была простенькая деревня Уполозы. В XVII веке именно в ней был возведён каменный храм в честь архангела Михаила. Уже позже Уполозы плавно переименовались в Архангельское. Поначалу на территории усадьбы проживали несколько хозяев. В разные времена здесь жили князья Одоевские, затем имение принадлежало князю Черкасскому, а потом роду Голицыных. После смерти последнего из Голицыных ещё не доведённая до ума усадьба была продана графу Николаю Юсупову.

Расцвет поместья как раз и связан с именем Юсупова. Граф не жалел ни сил, ни денег для благоустройства своего детища. Он нанял итальянских архитекторов, благодаря решению которых в усадьбе расположились три парка с террасами — Итальянский, Английский и Руинная арка, а также господский дом, выстроенный в стиле классицизма.

В лучшие годы здесь проводили небывалые по своим меркам балы, светские приёмы, встречали императоров. Сейчас в музее проходят концерты классической музыки, выставки.

Фото: РИА Новости

Музей-усадьба «Останкино»

Адрес: Москва, 1-я Останкинская ул., 5, стр. 1

Вход: от 50 до 700 рублей.

Усадьба располагается в живописном месте, наиболее приближённом к Кремлю. Когда-то усадьба принадлежала семейному роду графа Николая Шереметева, а сейчас свободна для посещения всеми желающими. Имение находится на территории современного Останкинского парка и представляет собой огромный парковый комплекс.

Архитектура и внутреннее убранство полностью сформировались на рубеже XVIII-XIX веков при чутком руководстве графа. Уже после революции имение получило статус музея, а именно с 1938 года носило название «Музей творчества крепостных». Однако с 1992 года усадьба вернула название «Московский музей-усадьба «Останкино». Кстати, «Останкино» и «Кусково» уже два года как объединились в единый музей-заповедник «Останкино и Кусково».

История будущего музея-заповедника очень богата. Впервые небольшая деревня Осташкино упоминается в старинных исторических летописях 1558 года. Сама же усадьба поначалу принадлежала дьяку Василию Щелкалову, при котором был построен боярский дом и заложена деревянная церковь. К сожалению, до настоящего времени здания не уцелели: во время Смуты все они были разрушены. Сейчас существует лишь пруд – это всё, что осталось от первого хозяина усадьбы.

Усадьба «Останкино» Фото: РИА Новости

Позже усадьбу, церковь и боярский дом восстановит князь Иван Черкасский, чей род станет вторым хозяином имения на целых 120 лет. Благодаря семейству князя территория усадьбы расширится и обустроится охотничьими угодьями, рощей и каменной церковью.

В хозяйство к Шереметевым имение перешло вполне банально: после женитьбы графа Петра Шереметева на единственной дочери Алексея Черкасского, который имел почетное звание канцлера Российской Империи. Так породнились два богатых и уважаемых рода. После свадьбы «Останкино» перешло в единовластное владение молодоженов.

Но расцвет усадьбы приходится на время проживания в ней семьи Николая Шереметева. Он превратил «Останкино» в свою летнюю резиденцию, разбил там огромный сад и набрал 300 человек для театральной труппы.

Будучи интеллектуальным и образованным человеком, граф Николай горел желанием превратить жилище в роскошную обитель, пропитанную духом просвещения. В резиденции появились богатая библиотека, картинная галерея и театр. Кстати, театр играл немаловажную роль в жизни графа. В усадьбе ставились великолепные спектакли, которые пользовались огромным успехом у знати. А одна из актрис труппы бывшая крепостная Прасковья Жемчугова стала женой Шереметева.

Все личные вещи Шереметевых, коллекция живописи и книг до сих пор сохранились в усадьбе. Кроме этого, «Останкино» содержит богатейшую старинную мебель и фарфор прошлых веков. Территория имения была и остаётся огромной, пройтись по ней не спеша, насладиться духом старины и истории – одно удовольствие.

Усадьба «Останкино» Фото: РИА Новости

Усадьба «Измайлово»

Адрес: Городок им. Баумана, д. 2 стр. 14

Вход: от 50 до 350 рублей.

Измайловская усадьба – великолепное сооружение, получившее своё название благодаря первым хозяевам – боярам Измайловым. Усадьба была построена в XIV веке, а в XVI веке царь Иван Грозный подарил огромнейшее имение брату своей супруги. Владение кочевало от наследника к наследнику, а потом и вовсе перешло под контроль государства.

С именем великого князя Алексея Романова в усадьбе связано многое. Ещё будучи ребенком, он очень любил проводить время в просторных имениях. Повзрослев, Романов посадил в садах «Измайлово» не только традиционные российские фрукты и овощи, но и экзотические. К примеру, сад был богат на урожай арбузов, миндаля и винограда. Не забывал князь и о своём главном увлечении – охоте. Специально для этого в имении разводились животные, на которых, впоследствии Романов охотился в компании друзей. «Измайлово» частенько посещали гости – важные и знатные люди империи, которые всегда любовались имением и считали его главным конкурентом европейским резиденциям.

1812 год связан с крахом имения. Здесь возвели казармы, которые в советские времена превратились в коммуналки, а затем в школу и сад. И лишь в 1980-х годах началась масштабная реконструкция имения.

Сейчас усадьба сохранила Государев двор, Мостовую башню, собор, Николаевскую богадельню, Передние и Задние ворота. На сегодняшний день в «Измайлово» проходят выставки, экскурсии, концерты классической музыки. Кстати, можно даже поплавать на лодке по пруду или сделать фотографии в Мостовой башне.

Усадьба «Измайлово» Фото: РИА Новости

Усадьба «Воронцово»

Адрес: Москва, Воронцовский парк, 7

Вход: от 200 рублей.

Старинная русская усадьба берёт своё начало с 1504 года. Именно тогда в исторических документах впервые упоминается комплекс дивных построек и парков. В XIV веке земля, на которой впоследствии разрослось имение, принадлежала княгине Софье Витовтовне – супруге великого князя Московского Василия. Именно эта земля являлась в те времена вотчиной с центром в селе Воробьёво.

По некоторым документам первым хозяином был богатый человек по имени Юрий Воробьёв. Но другая часть села, которая относится к Воронцову, принадлежала другому боярину — Фёдору Воронцу. Будущее имение, которое он начал строить, носит название – производное от его фамилии. Далее «Воронцово» стало переходить из одних хозяйских рук в другие. Согласно историческим документам, вотчиной владели все, кто руководил государством при Смуте. В Смутное время постройки были полностью уничтожены, что характерно для всех усадеб Подмосковья.

Землю позже отдали во власть князю Борису Репнину, благодаря которому имение начало приобретать привычный современникам внешний вид. Постепенно в «Воронцово» появились главные постройки – это готические башни, жилые флигели на дворе. Господский дом Репнин полностью переделал из обычного дерева в кирпичное строение.

Усадьба «Воронцово» Фото: РИА Новости

После смерти Репнина «Воронцово» перешло во владение его дочери Александры Волконской. А затем вновь поменяло наследников, пока не остановилось на Сергее Муханове. С его именем связан расцвет усадьбы. Муханов разбил огромный фруктовый сад, реконструировал парк, разорённый во время Отечественной войны, и возвёл несколько новых построек, которые, к сожалению, не сохранились для современников.

Другой хозяин имения – присяжный поверенный Евгений Грюнбаум развернул в усадьбе поистине масштабное строительство. Там были построены ледник, кладовки и погреба, оранжерея и казарма для рабочих. В те годы усадьба сдавалась под дачи, там находилось около 14 жилых помещений.

С 1917 года усадьба переживает свои худшие времена. Вместо построек здесь появляется совхоз, где жили красноармейцы. Дачи и предметы обихода были разграблены или сожжены. И лишь в 1960 году усадьба «Воронцово» стала памятником архитектуры. Сейчас она открыта для посещения, в её стенах проходят выставки, квесты и прочие развлекательные мероприятия.

Усадьба «Царицыно»

Адрес: Москва, Дольская ул., 1

Вход: от 80 до 1080 рублей.

Изначально на территории будущей усадьбы находилось поселение бронзового века. Около 4 тысяч лет назад люди облюбовали окрестные земли и в основном занимались скотоводством. На смену им пришло поселение железного века, а затем вятичи. Последние оставили после себя множество предметов обихода и утвари. Некоторые захоронения вятичей до сих пор можно встретить на территории «Царицыно» – это дань памяти нашим предкам.

Начиная с XVII века земли будущей усадьбы носили название Чёрная Грязь и находились во власти русских царей и их помощников. Первые постройки связаны с именем боярина Стрешнева, который являлся зятем царя Михаила Романова. Затем управление перешло в руки Василия Голицына, который пользовался большой симпатией царевны Софьи. Именно Голицын начал широкомасштабную стройку в имении, создав трёхъярусные хоромы и галереи. Также он разбил огромный сад и берёзовую рощу.

Усадьба «Царицыно» Фото: РИА Новости

Впрочем, радоваться своим хоромам Голицыну долго не пришлось. Сразу после государственного переворота имение перешло в руки молдавскому правителю Дмитрию Кантемиру. Он, в свою очередь, полностью перестроил усадьбу под свой манер, отдавая дань китайской архитектуре.

Неожиданная прогулка Екатерины II по окрестностям имения поменяла привычный ход жизни усадьбы. Императрица была настолько очарована живописными пейзажами, что тут же купила имение и окрестные деревни у сыновей Кантемира. Село Чёрная Грязь переименовали в Царицыно, и сразу же стартовала череда длительных строек. Работы не были завершены до смерти самой Екатерины II.

В начале XIX века усадьба «Царицыно» представляла собой большой парк с живописными прудами и каменными павильонами. С указания императора Александра II началась массовая застройка территории усадьбы дачами, бо́льшая часть из которых сдавалась в аренду писателям и художникам. Октябрьская революция и начавшаяся война превратили усадьбу в подобие руин. Но всё изменилось в 1984 году, когда «Царицыно» со всеми уцелевшими постройками перешло в ведение музея, после чего начались работы по реставрации и реконструкции зданий.

Сейчас музей-заповедник «Царицыно» – это роскошный дворцово-парковый ансамбль с великолепными пейзажами. На территории находятся пруд и уединённые беседки, проводятся всевозможные выставки, мастер-классы.

Усадьба «Царицыно» Фото: istockphoto.com/koromelena

Усадьба «Алтуфьево»

Адрес: Москва, Алтуфьевское ш., 149

Вход: бесплатно

Территория усадьбы раньше носила название «Олтуфьево» от фамилии своих первых хозяев – Ольтуфьевых. Привычное современникам имя она получила лишь в XIX веке.

Первые упоминания об усадьбе датируются 1585 годом. Согласно историческим документам, тогда земля принадлежала Мякишеву – ключнику Хлебного двора.

После Смуты на территории усадьбы не осталось ни единой постройки. Голая пустошь впоследствии переходила от одного рода к другому и постепенно разрасталась господским домом, церковью и иными постройками.

В 1759 году в имении заново построили церковь в стиле барокко, реконструировали парк с прудами и новый просторный господский дом. Переходя из рук в руки, Алтуфьево постепенно дополнялось новыми элементами архитектуры. Пруд наполнили рыбой, достроили второй этаж главного дома. А кроме того, появилась мельница.

Усадьба «Алтуфьево» Фото: icmos.ru

К 1800 году усадьба имела 20 крестьянских дворов и была местом посещения писателей и живописцев. К 1888 году Алтуфьево преобразилось в дачные посёлки, затем в пансион. А в 1917 году здесь расположилась больница. С советских времён в усадьбе началась многоэтажная застройка домами, дачи были снесены, остался лишь парк.

На сегодня «Альтуфьево» – это комплекс памятников усадебной архитектуры XVIII—XIX веков. В усадьбе до сих пор сохранились главное здание, Церковь Воздвижения Креста Господня, пивоварня, конюшня, пруд.