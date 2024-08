Рассказываем, кто такие хипстеры. Как они выглядят, мыслят и живут?

Узкие джинсы, клетчатые рубашки, массивные очки и обязательно чашечка кофе в руках… Какой образ промелькнул у вас в голове? Наверняка вспомнились далёкие нулевые, а вместе с ними и представители популярной на тот момент субкультуры — хипстеры. Эти молодые люди не были похожи на остальных. Они легко выделялись из толпы и среди других субкультур.

Их стиль, лайфстайл и даже профессии отличались от большинства. Они влияли на культуру и задавали новые тренды, которые сегодня стали обычной частью нашей жизни. Разбираемся вместе с экспертом, кто такие хипстеры, как они появились и в чём их уникальность.

Мария Смирнова-Ковалевская исследователь моды, персональный стилист «Хипстеры появились ещё в начале XX века, но активное распространение эта субкультура получила в нулевые годы. Рассказываю, кто они и в чём их особенность».

О чём расскажем

История происхождения

На самом деле, первые хипстеры появились ещё в 1940-х годах в США. Они выделялись своим независимым мышлением, интересом к искусству и нестандартной моде. Особенностью хипстеров 1940-х годов было увлечение джазом и бит-культурой. Именно оно объединило молодых людей.

Термин «хипстер» произошёл от слова hip, что означало быть «в теме» или «в курсе». Сторонники движения стремились отличаться от других и искали новые формы самовыражения.

В 2000-х годах субкультура хипстеров возродилась, но уже в другом формате. Новое поколение стало ассоциироваться с независимой музыкой, винтажной одеждой, кофейнями, экологичным образом жизни и интересом к современному искусству. Хипстеры были признаны мастерами иронии и любителями уникальных вещей. Они избегали того, что становилось слишком популярным.

Фото: Fotkam / istockphoto.com

Восприятие хипстеров обществом менялось в зависимости от времени и контекста. Одни видели в них только положительные черты. Их ассоциировали с творчеством, индивидуальностью и новаторством в мире моды и искусства.

Другие же воспринимали их стремление к уникальности как способ выделиться и подчеркнуть свой статус. Это вызывало в людях смешанные чувства. Однако хипстеры продолжали играть важную роль в моде и искусстве, оставаясь влиятельной частью культуры.

Характерные черты хипстеров

Как и в прошлом веке, хипстеры продолжают отстаивать право на свободу – от самовыражения до общественно-политического аспекта. В целом их можно в чём-то сравнить с популярным движением хиппи. Но отличия всё же присутствуют. Хипстеры – сторонники благ цивилизации. Они ценят комфорт, современные гаджеты и прогресс в целом.

В первую очередь отмечу, что субкультура хипстеров – не только про стиль. Они также отличаются своим мировоззрением, жизненными установками и вкусами. Сторонники этого течения питают слабость к винтажной технике и одежде, проявляют интерес к моде, инди-року и альтернативным музыкальным направлениям. Их увлекает кино в стиле арт-хаус и искусство в целом.

Современные хипстеры находят себя в самых различных видах творческих профессий. Это не только музыка, а ещё и литература, фотография, блогинг, изобразительное искусство.

Стиль хипстеров

В наши дни желание хипстеров к экспериментам в одежде и образах в целом не вызывает особого отторжения. Современный мир стал лоялен к неожиданным сочетаниям. Однако критики указывают на страх хипстеров быть похожими на основную серую массу, но при этом между собой они удивительно идентичны как в одежде, так и в манере поведения.

В целом хипстеры отдают предпочтения клетчатым рубашкам, джемперам крупной вязки, футболкам с различными принтами — от всевозможных надписей до героев комиксов. Также образ будет неполным без облегающих джинсов или брюк самых разных оттенков – от классического чёрного цвета до вызывающе ярких.

Фото: supersizer / istockphoto.com

Их стиль можно всё же отнести к унисексу. Многие предметы гардероба встречаются как у мужчин, так и у женщин. Хотя прекрасная половина также носит платья и юбки.

Представители данной молодёжной субкультуры выбирают комфортную и удобную обувь. Обычно это кеды или ботинки наподобие классических вариантов Dr. Martens. Цветовая палитра и здесь максимально многообразная.

Настоящий хипстер обязательно использует в своём образе знаковые аксессуары. Например, очки с прозрачными стёклами в массивной оправе, шапки-бини, шляпы. А представители мужского пола также предпочитают отращивать бороду.

Влияние хипстеров на культуру

Мода

Хипстеры принесли с собой новую волну моды, которая сочетает винтажные элементы. Они популяризировали ношение одежды из секонд-хендов. Винтажные очки, бороды, узкие джинсы, кроссовки в стиле ретро и аксессуары ручной работы стали знаковыми элементами хипстерского стиля. Этот подход к моде изменил восприятие уникальности и сделал её более доступной. Множество дизайнеров и крупных брендов, таким образом, вдохновились на создание коллекций с элементами винтажа и ручной работы.

Искусство

Хипстерская культура в особенности связана с уличным искусством и DIY-эстетикой (do it yourself, или «сделай сам»). Она популяризировала тренд на создание объектов из подручных материалов, а также на использование граффити и стрит-арта как выразительных средств. Многие городские пространства, украшенные инсталляциями, обязаны своим появлением влиянию хипстеров.

Музыка

Музыкальные предпочтения хипстеров сыграли важную роль в развитии инди-музыки и независимых лейблов. Они стали основными потребителями и пропагандистами жанров, таких как инди-рок, фолк, синти-поп и электронная музыка. Также хипстеры активно поддерживают независимых исполнителей, посещая концерты и покупая альбомы. Мода на виниловые пластинки — это тоже их заслуга.

Фото: sturti / istockphoto.com

Хипстеры сегодня

Хипстерская субкультура, как она существовала в нулевых и начале 10-х годов, постепенно утратила свою остроту и уникальность. Многие из характерных признаков для этого течения — винтаж, любовь к авторской музыке, экологичный образ жизни — оказались мейнстримом и повлияли на современную массовую культуру. Быть хипстером стало модно.

Сегодня элементы этого стиля настолько популярны, что их уже сложно выделить как часть специфической субкультуры. Например, модные бренды активно используют винтаж и детали ручной работы в своих коллекциях. Заведения с авторским кофе стали привычным явлением даже в небольших городах, а забота об экологии и устойчивом потреблении – частью повседневной жизни.

Тем не менее дух хипстерства продолжает жить в разных формах. Люди, которых раньше относили к этой субкультуре, по-прежнему существуют, но теперь они не выделяются среди остальных.