Нутрициолог рассказала, действительно ли манная каша полезна для здоровья

«Манная каша — одно из самых известных блюд. Считается, что она полезна детям и способствует восстановлению после болезни. Так ли это?»
О чём расскажем:
- Полезные свойства манной каши
- Основные недостатки манной каши
- Способы приготовления манной каши
- Рекомендации по употреблению манной каши
- Как часто можно употреблять манную кашу?
Полезные свойства манной каши
В составе крупы примерно 70% углеводов, которые при варке расщепляются до простых сахаров и очень быстро всасываются в кровь. В цельнозерновых кашах клетчатка выполняет роль «буфера», замедляя усвоение простых сахаров, но в манной каше она практически отсутствует — на 100 г готового блюда это меньше 1 г пищевых волокон.
С одной стороны, это может быть полезно при воспалительных заболеваниях кишечника либо при восстановлении после оперативных вмешательств. Каша не раздражает слизистые и почти мгновенно усваивается.
Однако для здоровья кишечного микробиома очень важна клетчатка. Тем временем простые углеводы в составе каши неспособны прокормить дружественную микробиоту.
Фото: istockphoto.com/dore art
Каша не настолько калорийна, как принято считать. При варке манной крупы на воде в 100 г готового блюда содержится примерно 10 г углеводов и практически нет белка.
Поэтому после манной каши на завтрак чувство голода приходит достаточно скоро — при быстром повышении сахара в крови выделяется много инсулина, и питательные вещества быстро распределяются по клеткам. После этого может наступить состояние гипогликемии — низкого уровня сахара в крови — и вам захочется срочно перекусить.
Основные недостатки манной каши
Здоровому человеку периодическое употребление манной каши не принесёт вреда, но при метаболических нарушениях лучше отдать предпочтение цельным крупам с содержанием медленных углеводов.
Традиционная манная каша содержит очень мало витаминов и микроэлементов, поэтому её сложно назвать продуктом полноценного питания.
Добавление к каше молока увеличивает её питательную ценность, повышает количество белка и жиров, обогащает кальцием, фосфором и жирорастворимыми витаминами. Однако особых причин для регулярного потребления манки нет.
Способы приготовления манной каши
В магазинах доступна так называемая цельнозерновая манка. Она производится из цельной пшеницы с сохранением отрубей и оболочки, где содержится наибольшая часть витаминов и микроэлементов. Продукт компенсирует недостаток клетчатки, однако требует более длительного приготовления и не разваривается до однородной массы.
Фото: istockphoto.com/olhakozachenko
Существуют и более интересные варианты манной крупы — ржаная или полбяная. В них снижено количество глютена — белкового компонента злаков, в избытке вызывающего воспаление слизистых кишечника.
У ржаной манки более насыщенный кисловатый вкус, она также хорошо сочетается с ягодами и сухофруктами. Цельнозерновую полбяную или ржаную манку можно готовить с добавлением животного или растительного молока, семян и орехов. Так блюдо обогатится белком и полезными жирами и подарит более длительное чувство сытости.
Рекомендации по употреблению манной каши
- Промойте цельнозерновую манку с вечера, удалите избыток пыли и крупные частички отрубей.
- Залейте холодной или тёплой чистой водой, можно с добавлением одной чайной ложки натурального йогурта на закваске.
- Утром добавьте в крупу необходимое количество воды, согласно рекомендациям производителя. Доведите до кипения, уменьшите огонь и оставьте томиться до полной готовности каши. В конце приготовления можно добавить любое молоко — растительное или коровье/козье, сливочное или топлёное по вкусу, а также ложку мёда.
- Готовую кашу украсьте дроблёными орехами, свежими ягодами по сезону или горстью промытых и порезанных сухофруктов.
Фото: istockphoto.com/Milanchikov
Как часто можно употреблять манную кашу?
Традиционную манку из твёрдых сортов пшеницы можно изредка использовать в составе блюд: запеканок, творожников, биточков, с обязательным добавлением источников клетчатки — свежих ягод и фруктов.
Так можно снизить негативные последствия повышения сахара крови и увеличить сытость после употребления манки.
Ограничить употребление крупы лучше при метаболических нарушениях, сахарном диабете, полностью исключить при непереносимости глютена или чувствительности к глютенсодержащим продуктам.
Цельнозерновую манку разных видов используйте как часть разнообразного рациона. При чередовании разных круп и злаков можно получить больше пользы за счёт разного содержания витаминов и микроэлементов.