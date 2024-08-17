Путешествия и отдых: как облегчить акклиматизацию в новых регионах

Саида Казиханова врач, кандидат медицинских наук «Тёплое время — это пора активных переездов и поездок, в том числе для отдыха в жарких регионах. При этом такие путешествия создают нагрузку на организм. Особенно это заметно в первые дни отдыха, когда проходит процесс адаптации к условиям нового климата. Каковы симптомы акклиматизации и какие действия предпринять, чтобы она прошла максимально легко и безболезненно?»

О чём расскажем:

Признаки акклиматизации

Главная особенность акклиматизации заключается в том, что её симптомы напоминают лёгкую простуду или отравление. У человека могут наблюдаться повышение температуры, насморк, першение и боль в горле, тошнота и диарея, нарушения сна, быстрая утомляемость, потеря аппетита, головокружение.

Более того, эти симптомы могут проявляться в произвольном порядке – наличие одного не обязательно будет означать, что вы столкнётесь и с другими. В большинстве случаев они не несут серьёзную угрозу здоровью, однако впечатление от первых дней отпуска подпортить могут.

Чтобы от них избавиться, люди, как правило, принимают таблетки и используют методы самолечения. Это происходит от незнания процесса акклиматизации и её симптомов, что может иметь неблагоприятные последствия.

Важно знать, от чего зависит форма протекания акклиматизации у человека. Поскольку организм каждого человека обладает индивидуальными особенностями, акклиматизация тоже может протекать по-разному: у одних – в более лёгкой форме, у других – в более тяжёлой.

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Помимо биологической индивидуальности (иммунитет человека, возраст), существует много других факторов, влияющих на протекание акклиматизации. Например, образ жизни, занятия спортом, которые также влияют на здоровье человека, а значит, и на его адаптацию к новым условиям среды.

Следует также учитывать наличие хронических заболеваний, что может потребовать более осторожного и внимательного подхода к изменениям в вашем самочувствии.

Как облегчить акклиматизацию

Для того чтобы помочь организму при акклиматизации, важно следовать общим и простым правилам:

Начните готовиться к поездке заранее: старайтесь больше отдыхать и хорошо высыпаться, по возможности не нагружайте организм интенсивными тренировками, алкоголем и тяжёлым питанием. Если вы страдаете от хронических заболеваний и регулярно принимаете лекарства, нелишним будет показаться врачу. Расскажите ему, куда и на сколько вы собираетесь ехать, и спросите, требуется ли на этот период как-то скорректировать лечение. Для некоторых тропических направлений врач также может посоветовать сделать прививку. И хотя к акклиматизации этот вопрос отношения не имеет, рекомендацией лучше не пренебрегать. Подготовьте кожу к южному солнцу: попробуйте заранее немного загореть, чтобы не получить солнечный ожог в первые же дни отдыха. Уже на месте старайтесь не находиться на солнце в пик его активности (с 11 до 15 часов). И, разумеется, стоит запастись солнцезащитными кремами с высоким SPF – они обеспечат коже необходимую ей защиту. Не пускайтесь во все тяжкие во время переезда/перелёта. Да, начало долгожданного отпуска хочется отметить с размахом, но, к примеру, если по прибытии на место организм уже будет ослаблен алкоголем, то акклиматизация будет идти дольше и тяжелее. Гораздо целесообразнее на начальном этапе поездки пить больше воды, чтобы не допустить обезвоживания. Воздержитесь от слишком активного отдыха первые несколько дней. Понятно, что хочется много всего попробовать и посмотреть, но лучше дать организму небольшую передышку, чтобы он мог спокойно приспособиться к новым условиям. Хорошими вариантами станут ленивый пляжный отдых (но помните об опасности обеденного солнца!) или короткие экскурсии, не требующие большой физической активности. А вот многодневные сафари, пешие походы по природным заповедникам, восхождения в горы или ныряние с аквалангом стоит отложить на середину поездки, когда акклиматизация уже будет пройдена. В начале отдыха также стоит отказаться от дегустации незнакомых/экзотических блюд. Пока организм находится в ослабленном состоянии, реакцией на них может стать как минимум расстройство пищеварения.

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Что делать, если неприятные симптомы акклиматизации всё же появились

Для борьбы с неприятными симптомами акклиматизации можно использовать различные симптоматические средства, которые облегчат ваше самочувствие, но при этом сами не создадут серьёзную дополнительную нагрузку на организм.

При расстройствах пищеварения можно принимать энтеросорбенты. От бессонницы, вызванной сменой часовых поясов, поможет мелатонин.

С болью в горле, часто возникающей при резкой смене климата, борются антисептические местные средства, которые выпускаются в форме таблеток для рассасывания, леденцов и пастилок.

Кстати, здесь следует отметить, что некоторые из них действуют по принципу «два в одном»: способствуют облегчению боли в горле и заложенности носа. Есть также продукты от боли в горле с витамином С, который обладает мощным антиоксидантным и восстанавливающим действием.

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Храните все лекарства и медикаменты в оригинальной упаковке, проверьте сроки годности и следите за условиями хранения.

Важно помнить, что перед началом приёма любых лекарств или дополнительных средств облегчения симптомов акклиматизации необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом или фармацевтом, особенно если у вас есть какие-либо хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства.

Как правило, этих мер бывает достаточно, чтобы процесс акклиматизации не вызвал серьёзного дискомфорта. Если же состояние не улучшается или симптомы сохраняются дольше недели (у взрослого человека), следует обратиться к врачу.