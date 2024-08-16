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Малиновое варенье: рецепты с пошаговым приготовлением

Как приготовить малиновое варенье? Самые популярные рецепты от эксперта
Сергей Кузнецов
Как приготовить малиновое варенье?
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Сергей Кузнецов
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«Домашнее варенье — один из самых простых и известных десертов. Из всего разнообразия вкусов большой популярностью пользуется малиновое: его намазывают на хлеб или тосты, подают к чаю, добавляют в выпечку, мороженое и йогурты и даже пропитывают коржи для тортов. Расскажу о самых популярных рецептах малинового варенья».

У этого десерта есть свой праздник — 16 августа отмечается День малинового варенья. На Руси этот день назвали малинником, потому что он выпадал на период, когда в лесах и садах поспевала эта ягода.

По нашей статистике, наибольшей популярностью пользуется малиновое варенье без варки — простой рецепт, состоящий всего из двух ингредиентов, на который не нужно тратить много времени. Его посмотрели более 8,5 тысячи человек. Второе место занял рецепт классического малинового варенья с необычным элементом обжаривания на сковороде.

Фото: istockphoto.com/RonBailey

Но не только из малины и сахара должно быть варенье: на третьем месте оказался классический рецепт, дополненный мятой. Четвёртое место досталось интересному рецепту запечённого варенья.

Замыкает топ-5 малиновое варенье с лимоном — рецепт с высокой концентрацией витаминов: то, что нужно для предстоящей осени.

Предлагаем несколько вариантов приготовления малинового варенья из списка самых популярных рецептов, которые можно сделать самостоятельно, прикладывая минимум усилий.

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Малиновое варенье без варки

Простой рецепт, не требующий усилий и множества посуды. На приготовление уйдёт чуть больше 30 минут.

Ингредиенты:

  • малина — 1000 г;
  • сахар — 1500 г.

Способ приготовления:

  1. Тщательно переберите малину и переложите её в большую ёмкость. Мыть малину не нужно. Простерилизуйте чистые стеклянные банки.
  2. Добавьте к малине весь сахар и аккуратно перемешайте. Оставьте смесь на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок.
  3. Перетрите получившуюся смесь до однородности при помощи блендера и разложите в банки.
  4. Сверху засыпьте смесь сахаром на один сантиметр, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Фото: istockphoto.com/Solnuha

Такое малиновое варенье можно подать в блюдце, добавить в чай или мороженое.

Малиновое варенье на сковороде

Изюминка рецепта — обжаривание варенья на сковороде, чтобы быстрее удалить влагу и сделать смесь более густой.

Ингредиенты:

  • малина — 1200 г;
  • сахар — 1200 г.

Способ приготовления:

  1. Заранее промойте малину, дайте воде стечь, обсушите ягоды на полотенце. Простерилизуйте банки.
  2. Высыпьте малину и сахар в глубокую миску. Измельчите ингредиенты до состояния кашицы при помощи блендера.
  3. Выложите получившуюся массу в сковороду с толстым дном. Обжарьте малину в течение 15 минут, постоянно помешивая.
  4. Готовое варенье разлейте по банкам и закройте крышками.

Фото: istockphoto.com/RonBailey

Перед подачей украсьте варенье веточкой свежей мяты. Намажьте его на хлеб или булочку. Подавайте вместе с горячим чаем или кофе.

Малиновое варенье с мятой

Такое варенье понравится любителям ароматных заготовок. Кроме того, мята идеально подчёркивает сладость и насыщенность малиновых ягод.

Ингредиенты:

  • малина — 2000 г;
  • сахар — 1000 г;
  • мята — один пучок (10 г).

Способ приготовления:

  1. Переберите, промойте и обсушите малину.
  2. Выложите малину в небольшую кастрюлю или сотейник, сверху насыпьте сахар, но не перемешивайте. Оставьте на время, чтобы сахар растворился, а малина дала сок.
  3. Поставьте посуду с малиной на медленный огонь, добавьте веточки мяты и варите 20 минут. Достаньте мяту, она больше не понадобится.
  4. Простерилизуйте чистые стеклянные банки. Разлейте в них варенье и закатайте.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Это варенье отлично подойдёт к чаю или выпечке. Несколько веточек мяты подчеркнут свежие нотки сладости.

Малиновое варенье с лимоном

Такое варенье идеально для осенних холодов и долгих зимних вечеров, когда хочется ощутить ягодную сладость лета с кислинкой солнечных лучей.

Ингредиенты:

  • малина — 800 г;
  • сахар — 1000 г;
  • лимон — 50 г.
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Способ приготовления:

  1. Переберите, промойте и обсушите малину. Вымойте лимон и выжмите из него сок.
  2. Переложите ягоды в ёмкость и полейте лимонным соком. Добавьте сахар, перемешайте и пробейте блендером на минимальных оборотах до однородного состояния.
  3. Переложите готовую смесь в стерилизованные банки и закатайте.

Храните варенье в прохладном месте. Используйте как начинку для булочек, пирогов, тортов и рулетов, добавляйте в чай или наслаждайтесь вареньем как самостоятельным десертом!

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