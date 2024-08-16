Как приготовить малиновое варенье? Самые популярные рецепты от эксперта

Такое лакомство будет отличной поддержкой для вашего организма в период гриппа или простуды.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «Домашнее варенье — один из самых простых и известных десертов. Из всего разнообразия вкусов большой популярностью пользуется малиновое: его намазывают на хлеб или тосты, подают к чаю, добавляют в выпечку, мороженое и йогурты и даже пропитывают коржи для тортов. Расскажу о самых популярных рецептах малинового варенья».

У этого десерта есть свой праздник — 16 августа отмечается День малинового варенья. На Руси этот день назвали малинником, потому что он выпадал на период, когда в лесах и садах поспевала эта ягода.

По нашей статистике, наибольшей популярностью пользуется малиновое варенье без варки — простой рецепт, состоящий всего из двух ингредиентов, на который не нужно тратить много времени. Его посмотрели более 8,5 тысячи человек. Второе место занял рецепт классического малинового варенья с необычным элементом обжаривания на сковороде.

Фото: istockphoto.com/RonBailey

Но не только из малины и сахара должно быть варенье: на третьем месте оказался классический рецепт, дополненный мятой. Четвёртое место досталось интересному рецепту запечённого варенья.

Замыкает топ-5 малиновое варенье с лимоном — рецепт с высокой концентрацией витаминов: то, что нужно для предстоящей осени.

Предлагаем несколько вариантов приготовления малинового варенья из списка самых популярных рецептов, которые можно сделать самостоятельно, прикладывая минимум усилий.

Малиновое варенье без варки

Простой рецепт, не требующий усилий и множества посуды. На приготовление уйдёт чуть больше 30 минут.

Ингредиенты:

малина — 1000 г;

сахар — 1500 г.

Способ приготовления:

Тщательно переберите малину и переложите её в большую ёмкость. Мыть малину не нужно. Простерилизуйте чистые стеклянные банки. Добавьте к малине весь сахар и аккуратно перемешайте. Оставьте смесь на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Перетрите получившуюся смесь до однородности при помощи блендера и разложите в банки. Сверху засыпьте смесь сахаром на один сантиметр, закройте крышкой и поставьте в холодильник.

Фото: istockphoto.com/Solnuha

Такое малиновое варенье можно подать в блюдце, добавить в чай или мороженое.

Малиновое варенье на сковороде

Изюминка рецепта — обжаривание варенья на сковороде, чтобы быстрее удалить влагу и сделать смесь более густой.

Ингредиенты:

малина — 1200 г;

сахар — 1200 г.

Способ приготовления:

Заранее промойте малину, дайте воде стечь, обсушите ягоды на полотенце. Простерилизуйте банки. Высыпьте малину и сахар в глубокую миску. Измельчите ингредиенты до состояния кашицы при помощи блендера. Выложите получившуюся массу в сковороду с толстым дном. Обжарьте малину в течение 15 минут, постоянно помешивая. Готовое варенье разлейте по банкам и закройте крышками.

Фото: istockphoto.com/RonBailey

Перед подачей украсьте варенье веточкой свежей мяты. Намажьте его на хлеб или булочку. Подавайте вместе с горячим чаем или кофе.

Малиновое варенье с мятой

Такое варенье понравится любителям ароматных заготовок. Кроме того, мята идеально подчёркивает сладость и насыщенность малиновых ягод.

Ингредиенты:

малина — 2000 г;

сахар — 1000 г;

мята — один пучок (10 г).

Способ приготовления:

Переберите, промойте и обсушите малину. Выложите малину в небольшую кастрюлю или сотейник, сверху насыпьте сахар, но не перемешивайте. Оставьте на время, чтобы сахар растворился, а малина дала сок. Поставьте посуду с малиной на медленный огонь, добавьте веточки мяты и варите 20 минут. Достаньте мяту, она больше не понадобится. Простерилизуйте чистые стеклянные банки. Разлейте в них варенье и закатайте.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Это варенье отлично подойдёт к чаю или выпечке. Несколько веточек мяты подчеркнут свежие нотки сладости.

Малиновое варенье с лимоном

Такое варенье идеально для осенних холодов и долгих зимних вечеров, когда хочется ощутить ягодную сладость лета с кислинкой солнечных лучей.

Ингредиенты:

малина — 800 г;

сахар — 1000 г;

лимон — 50 г.

Способ приготовления:

Переберите, промойте и обсушите малину. Вымойте лимон и выжмите из него сок. Переложите ягоды в ёмкость и полейте лимонным соком. Добавьте сахар, перемешайте и пробейте блендером на минимальных оборотах до однородного состояния. Переложите готовую смесь в стерилизованные банки и закатайте.

Храните варенье в прохладном месте. Используйте как начинку для булочек, пирогов, тортов и рулетов, добавляйте в чай или наслаждайтесь вареньем как самостоятельным десертом!