Эти блюда отлично освежают и утоляют голод.

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Холодные супы на лето: 6 лучших рецептов с пошаговым приготовлением

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru «В жаркий летний день хочется утолить голод чем-то сытным, но не тяжёлым. Решением может стать холодный суп. Предлагаю шесть рецептов летних супов, которые не только охладят в жару, но и разнообразят ваше домашнее меню».

Холодные супы пользуются большой популярностью, особенно в летнее время. Это неудивительно, ведь обычно они содержат много жидкости, больше зелени и в целом менее калорийны.

Что чаще всего входит в холодные супы? В первую очередь это свежие овощи и зелень. Готовятся такие блюда на лёгком бульоне или на молочной/кисломолочной основе.

О чём расскажем:

Гаспачо

Испанский гаспачо — один из наиболее популярных холодных супов. Особый вкус ему придают свежие помидоры, оливковое масло, чеснок и зелень. Мы предлагаем оригинальный вариант этого блюда: с добавлением клубники.

Ингредиенты:

спелые томаты — 8 шт. (или консервированные в собственном соку помидоры — 500 г);

сладкий красный перец — 4 шт.;

клубника — 400 г;

огурцы — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 30 г;

красная луковица небольшого размера — 1 шт.;

лайм — 1/2;

зелёный базилик — 15 г;

бальзамический уксус — 30 г;

чёрный перец, соль, уксус — по вкусу.

Фото: Anastasia Dobrusina

Способ приготовления:

1. Запеките сладкие перцы целиком в духовке в режиме конвекции при 230–240°C до почернения кожицы. Переложите печёные овощи в миску и накройте пищевой плёнкой, чтобы создать паровую баню.

2. Очистите огурцы от кожицы и семечек.

3. Нарежьте томаты, огурцы и красный лук.

Если вы взяли спелые томаты, то их нужно натереть на тёрке, чтобы избавиться от кожуры. Сначала разрежьте томат пополам, потом – на четвертинки, а затем начните с мякоти тереть их на тёрке. В конце у вас в руках останется только кожурка.

4. Почистите чеснок и пропустите его через пресс.

5. Промойте клубнику, удалите хвостики. Мелко нарежьте ягоды.

6. Очистите остывшие перцы от кожуры и семечек, нарежьте на кусочки.

7. Выложите в блендер все подготовленные ингредиенты и пюрируйте.

8. Добавьте в протёртую смесь оливковое масло, сок половины лайма и уксус. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте суп.

9. Перед подачей дайте гаспачо постоять в холодильнике минимум четыре часа. Если хотите получить более насыщенный вкус, то оставьте суп настаиваться на ночь.

10. Если суп получился густым, то разбавьте его холодной водой до желаемой консистенции. Если вы взяли сочные огурцы, помидоры и клубнику, блюдо может получиться жидким.

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

Подавайте гаспачо с зелёным базиликом, маленькими кубиками испанского хамона и хрустящими гренками из пшеничного хлеба.

Окрошка

Окрошка — одно из главных летних блюд. Существует множество вариаций: на кефире, квасе, лимонной воде, свекольном отваре или минералке. Предлагаем вам попробовать приготовить особый вариант — пряную окрошку.

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лавровый лист — 3 шт.;

бадьян — 2 звёздочки;

корица — 2 палочки;

душистый перец — 1 ч. л.;

жирный кефир — 900 мл;

газированная минералка — 400 мл;

огурцы — 300 г;

картофель запечённый — 300 г;

лайм — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

кинза — 10 г;

зелёный лук — 15 г;

мята — 15 г;

редис — 50 г;

черри томаты — 200 г;

сушёный перец чили — по вкусу;

Фото: istockphoto.com/invizbk

Способ приготовления:

1. Положите куриное филе в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте все пряные специи. Отварите до готовности и остудите в бульоне.

2. Достаньте остывшее мясо и нарежьте тонкими пластинками или кубиками.

3. Очистите картофель от кожуры, полейте оливковым маслом и запеките в разогретой до 210°C духовке в режиме конвекции 15–20 минут. Затем уменьшите нагрев до 160°C и продолжайте запекать до мягкости. Полностью остудите, затем нарежьте кубиками.

4. Очистите огурцы от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. Натрите чеснок на тёрке, измельчите зелень.

5. Смешайте в миске огурцы, куриное мясо, картофель, зелень, чеснок и чили, добавьте сок половины лайма. Хорошо перемешайте мягкой лопаткой, приминая зелень: это позволит ей лучше передать свои соки.

6. Влейте охлаждённый кефир и разбавьте минералкой (также подойдёт охлаждённый пряный бульон от грудки), убрав чрезмерную густоту. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте сок оставшейся половинки лайма. Перед подачей можете добавить нарезанные пополам помидоры черри и измельчённый тонкими пластинками редис.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Окрошке желательно дать настояться ночь в холодильнике.

Таратор

Болгарская кухня располагает особым рецептом холодного супа на кисломолочной основе. Таратор готовится просто — даже без пюрирования и варки.

Ингредиенты:

сметана — 100 г;

натуральный йогурт или кефир — 1 л;

огурцы — 5 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

грецкий орех —150 г;

молодой укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

свежий перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Elena Kalfa

Способ приготовления:

1. Разведите в миске йогурт (или кефир) и сметану с небольшим количеством охлаждённой кипяченой воды до консистенции средней густоты.

2. Добавьте укроп, оливковое масло, соль и перец. Выдавите туда чеснок с помощью пресса.

3. Взбейте всю массу до однородности с помощью вилки или венчика.

4. Нарежьте огурцы тонкой мелкой соломкой и отправьте в подготовленную кисломолочную смесь.

5. С помощью ступы превратите грецкие орехи в мелкую крошку. Добавьте ореховую крошку к основной смеси.

6. Поставьте суп в холодильник на пару часов, чтобы он успел настояться.

7. Перед подачей украсьте порцию веточкой укропа и слайсами огурца: их можно тонко нарезать ножом или при помощи овощечистки.

Сливочный суп из авокадо с копчёным лососем

У этого блюда очень нежная текстура, которую приятно разбавляет аромат копчёного лосося с лёгким дымком.

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт.;

зелёный горошек — 100 г;

кокосовое молоко — 400 мл;

свежий имбирь — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

чёрный перец — 1 ч. л.;

вода — 100–200 мл.

Для подачи:

измельчённый миндаль — 1 ст. л.;

семена льна — 1 ст. л.;

рубленая кинза — 1 ст. л.;

копчёный лосось — 100 г.

Фото: istockphoto.com/photosimysia

Способ приготовления:

1. Помойте авокадо, очистите от кожуры и удалите косточку с помощью столовой ложки.

2. Добавьте все ингредиенты, кроме воды, в чашу блендера и взбивайте около пяти минут до получения однородной массы. Затем постепенно добавляйте воду, чтобы была возможность контролировать густоту супа.

3. Прямо из блендера перелейте суп в тарелки.

4. Нарежьте копчёный лосось небольшими кубиками.

5. Перед подачей украсьте суп миндалём, семенами кунжута, кинзой, а также добавьте в порции кусочки лосося.

Холодный вишнёвый суп с фенхелем и сметаной

Это суп венгерской кухни. Вишня, которая даёт лёгкую кислинку, сладковато-пряный фенхель и нежная сметана создают необычный вкусовой букет.

Ингредиенты:

подсолнечное или виноградное масло — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

луковица фенхеля — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

свежая или замороженная вишня (без косточек) — 450–500 г;

нежирный греческий йогурт — 3/4 стакана;

сметана — 1/2 стакана;

вода — 1/2 стакана;

сахар — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

рубленый укроп и петрушка — по желанию.

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

Способ приготовления:

1. Почистите и мелко нарежьте луковицу и чеснок.

2. Разогрейте масло в кастрюле среднего размера. Добавьте лук, фенхель, чеснок и щедрую щепотку соли и перца. Готовьте на умеренном огне 8–10 минут до размягчения овощей. Переложите массу в чашу блендера и дайте остыть.

3. Добавьте в чашу блендера вишню, греческий йогурт, сметану, сахар и 1/2 стакана воды, пюрируйте до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Переложите массу в большую миску, накройте пищевой плёнкой и оставьте охлаждаться в течение часа.

4. Разлейте суп по мискам и слегка сбрызните маслом. Украсьте укропом, петрушкой и несколькими ягодами вишни.

Суп можно хранить в холодильнике в течение ночи.

Холодный суп из цукини

Это блюдо покорит вас своей нежнейшей текстурой, а также необычными вкусовыми акцентами.

Ингредиенты:

оливковое масло — 2 ст. л.;

средняя жёлтая луковица — 1 шт.;

средний лук-порей (только белые и светло-зелёные части) — 1 шт.;

маленький лук-шалот — 5 шт.;

чеснок — 3 зубчика (больших);

свежий лимонный тимьян — 5 веточек;

овощной бульон — 6 стаканов;

средний цукини — 4 шт.;

соль — 2 ч. л.;

молодой шпинат — 3 стакана;

свежие листья петрушки (слегка утрамбованные) — 1/2 стакана;

свежие листья базилика — 1/4 стакана;

репа хакурей — 4 шт.;

летний сквош — 1 шт.;

лимонный сок — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

оливковое масло — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Максим Крысанов

Способ приготовления:

1. Почистите и мелко нарежьте луковицы и чеснок. Помойте цукини, разрежьте пополам вдоль, очистите от семян и нарежьте на небольшие ломтики. Почистите и нарежьте тонкими ломтиками репу хакурей. Порежьте сквош небольшими кусочками, примерно 3/4 стакана.

2. Наполните большую миску льдом и водой и поставьте сверху ещё одну большую миску. Уберите в сторону.

3. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, лук-порей, лук-шалот и чеснок. Готовьте, периодически помешивая, около шести минут до размягчения овощей.

4. Добавьте в кастрюлю лимонный тимьян. Готовьте, постоянно помешивая, минуту. Влейте бульон и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте цукини и соль, затем увеличьте огонь до максимума и снова доведите до кипения. Варите, пока цукини не станут мягкими, около трёх минут.

5. Подготовьте «ванночку» со льдом: возьмите большую глубокую миску, в неё поставьте миску поменьше. Оставшееся пространство заполните льдом и холодной водой — эта конструкция понадобится, чтобы охладить суп.

6. Добавьте в кастрюлю шпинат, петрушку и базилик. Как только зелень потеряет форму, перелейте смесь в подготовленную миску в «ванночку» со льдом. Постоянно помешивайте, чтобы смесь быстрее остыла и сохранила цвет, примерно пять минут. Уберите лимонный тимьян.

7. В два-три приёма переложите массу в блендер и измельчите, добавляя достаточно жидкости, чтобы добиться негустой консистенции.

8. Перелейте суп через мелкое сито в герметичный контейнер. Добавьте соль по вкусу. Накройте суп и оставшуюся жидкость для варки и охладите — понадобится примерно час.

9. Доведите до кипения воду в кастрюле среднего размера. Тем временем приготовьте миску с ледяной водой, после чего отставьте её в сторону.

10. Добавьте репу и цукини в кипящую воду, варите минуту. Ложкой переложите их в подготовленную миску с холодной водой и дайте остыть около 30 секунд. Слейте воду и вытрите ломтики насухо. Приправьте репу и цукини лимонным соком, солью и перцем. Отложите в сторону — они понадобятся для украшения блюда.

11. Попробуйте суп на вкус и приправьте солью и перцем при необходимости. Если блюдо получается слишком плотным, то добавьте 1/2 стакана жидкости, оставшейся от варки зелени, чтобы разбавить суп.

12. Подавайте, украсив блюдо ломтиками репы и цукини и добавив туда оливковое масло.

Холодный суп — это отличная возможность не только утолить голод, но и попробовать новые вкусовые комбинации. Существуют самые различные рецепты, благодаря чему каждый сможет найти подходящее блюдо.

Мы рекомендуем использовать предложенные супы как базу для ваших кулинарных творений. Например, можно экспериментировать с зеленью, заменив укроп на петрушку или кинзу. Где-то вы можете добавить дополнительную порцию специй, чтобы усилить остроту, например в таратор.