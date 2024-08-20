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10 самых длинных мостов в мире: список

Настоящие гиганты. 10 самых длинных мостов в мире
Венера Ерофеева
10 самых длинных мостов в мире
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Собрали поистине величественные сооружения.

Изначально появление мостов носило исключительную необходимость. Как правило, мосты и виадуки необходимы для преодоления рек, озёр и иных препятствий. Их цель – помочь человеку в кратчайшие сроки пройти от одного пункта до другого, не рискуя при этом жизнью и здоровьем.

Сейчас мосты носят не только функциональный характер. С появлением новых технологий, строительных материалов и человеческих возможностей мостовые сооружения соревнуются друг с другом в длине, нестандартности внешнего вида и рекордных сроках строительства.

О чём расскажем:

Данья-Куньшаньский виадук

Где: Китай, провинция Цзянсу

Протяжённость: 164,8 км

Открытие: 2011 год

Китай не перестаёт удивлять своим мышлением и стремлением к достижению всех человеческих благ. В 2008 году началось грандиозное по масштабам строительство огромного виадука, который стал частью Пекин-Шанхайского железнодорожного пути.

Виадук с виду напоминает мост, возведён он из камня, бетона и других материалов. Необходим для пересечения дороги с лощиной, оврагом, горой.

На сегодняшний день этот виадук является самым длинным мостом в мире и занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Строительство Данья-Куньшаньского виадука завершилось за два года, а его протяжённость составляет почти 165 км. По сей день это самый длинный морской мост в мире.

Фото: LUPOO/ullstein bild via Getty Images

Виадук Чжанхуа-Гаосюн

Где: остров Тайвань, между Чжанхуа и Гаосюн

Протяжённость: 157,3 км

Открытие: 2004 год

Второй самый длинный виадук в мире расположен между китайскими городами Чжанхуа и Гаосюн. Это железнодорожное сооружение является частью скоростной железной дороги.

Любопытно, но виадук был построен как дополнение к обычной железной дороге, отчего её станции располагаются немного дальше от железнодорожных вокзалов. И для того чтобы облегчить путь пассажирам, руководство приняло решение запустить дополнительные автобусы, которые следуют до удалённых станций.
Кстати, необходимость строительства виадука вполне объяснима. В этом районе Тайваня сохраняется высокая вероятность землетрясений. Поэтому сооружение специально создавалось с использованием технологий, способных противостоять стихийным бедствиям.

Фото: 陳 ポーハン﹝柏翰﹞/wikimedia.org

Тяньцзиньский виадук

Где: Китай, городской округ Ланфан, Тяньцзинь и городской уезд Цинсянь

Протяжённость: 113,7 км

Открытие: 2011 год

Этот виадук, подобно Данья-Куньшаньскому, является частью высокоскоростной железной дороги, ведущей из Пекина в Шанхай. Так как на территории, где находится железнодорожная линия, протекает река Хэйхэ, то строительство самого длинного в мире виадука — после Чжанхуа-Гаосюн и Данья-Куньшаньского — носило исключительно функциональный характер. Именно благодаря ему скоростные поезда могут в рекордное время пересекать воду. Кстати, построить виадук удалось за каких-то два года, что является ещё одним рекордом.

Фото: wikipedia.org

Чандэйский виадук

Где: Китай, дорога Пекин–Шанхай

Протяжённость: 105,81 км

Открытие: 2010 год

И этот виадук является частью железнодорожного пути, соединяющего Пекин и Шанхай. Сооружение расположилось в прекрасном горном районе Китая и стоит на огромных опорах. Кстати, так как расположение виадука находится в сейсмически опасном месте, его конструкция способна выдерживать сильнейшие колебания земли.

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Мост через реку Вэй

Где: Китай, Чжэнчжоу

Протяжённость: 79,73 км

Открытие: 2010 год

Один из самых длинных мостов в мире расположен в Китае и соединяет два города: Чжэнчжоу и Сиань. При этом сооружение пересекает реку Вэй два раза. Кстати, этот мост был построен в 2008 году, но был открыт лишь спустя два года. Такое ожидание было необходимым для открытия железнодорожной линии. На работах по строительству было задействовано 12 тысяч рабочих и потрачено порядка 2 300 000 м³ бетона.

Фото: Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Мост Гонконг – Чжухай – Макао

Где: Китай, дорога Гонконг–Чжухай

Протяжённость: 55 км

Открытие: 2018 год

Комплекс мостов и подводных тоннелей до сих пор считается самым дорогим сооружением в мире. На его строительство ушло порядка $ 20 млрд. Мостовой комплекс сократил время в пути от Гонконга до Чжухая с трёх часов до рекордных 30 минут.

Мосты и тоннели пересекают дельту Жемчужной реки и соединяют крупнейшие города региона: Гонконг, Чжухай, Макао. Кстати, мосты в комплексе занимают 38 км, основной имеет протяжённость почти 30 км и состоит из двойной трёхполосной проезжей части. Именно здесь начинает свой путь подводный тоннель длиной почти в 7 км. Тоннель построен на глубине 48 м, а с учётом того, что ему необходимо выдерживать огромное давление водных и грунтовых масс, спроектирован он по всем нормам безопасности. Рассчитано, что подводное сооружение будет эксплуатироваться в течение 120 лет беспрерывной работы.

Фото: Billy H.C. Kwok/Getty Images

Магистраль Банг На

Где: Таиланд, Бангкок

Протяжённость: 54 км

Открытие: 2000 год

Мост протяжённостью почти 55 км имеет шесть полос движения и располагается в самом сердце Таиланда. Магистраль проходит через реку Банг Па Конг. Изначально проект создали для борьбы с огромными пробками прямо на въезде в город. По внешнему виду конструкция располагается над ещё одной автомагистралью. Работы по строительству заняли целых пять лет и обошлись казне города в $ 1 млрд.

Фото: istockphoto.com/Casper1774Studio

Мост Джабера

Где: Кувейт, Эль-Асима, Эль-Джахра

Протяжённость: 48,5 км

Открытие: 2019 год

Мост Джабера – один из самых крупных мостов в мире, проходящих через водные пространства. Мост был спроектирован так, чтобы он проходил сразу через два залива: Кувейт и часть Персидского. Сооружение носит имя Шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, который являлся эмиром Кувейта с 1977 по 2006 год.

При планировании строительства учли даже мельчайшие факты. К примеру, чтобы не нарушить популяцию тигровых креветок, водящихся в этом районе, их бережно выловили и переселили в другие, рядом протекающие воды.

Фото: Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency/Getty Images

Пекинский виадук

Где: Китай, Пекин

Протяжённость: 48 км

Открытие: 2010 год

Этот виадук полностью характеризует своё громкое название. Длина конструкции составляет 48 км и является частью Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Поезда, следующие по этому отрезку пути, преодолевают расстояние от Пекина до Шанхая за 10 минут. При этом следуют они словно по часам, каждые пять минут.

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Мост-дамба через озеро Пончартрейн

Где: США, штат Луизиана

Протяжённость: 38,4 км

Открытие: 1956 год

Мост-дамба состоит из двух больших параллельных дорог, протяжённость самого длинного из них составляет 38 с небольшим км. Огромное сооружение соединяет два города: Метайри и Мандевиль, оба они находятся на противоположных берегах озера Пончартрейн.

До появления моста северное и южное побережье Пончартрейна связывало паромное сообщение. Так и было до 1930-х годов, но с целью сократить время, потраченное на переправу, в начале 20-х годов было предложено начать широкомасштабную стройку моста-дамбы. Для этого предполагалось создать в озере несколько искусственных островов, которые впоследствии соединили цепочкой мостов.

От момента проектирования до окончания строительства первого моста прошло восемь лет. Его торжественно открыли в 1956 году, а второй – на 13 лет позже. Но именно второй объект превзошёл своего брата по протяжённости на 20 м. Появление моста позволило сократить время в пути от северного побережья Пончартрейна до Нового Орлеана до 50 минут.

За историю существования сооружения на нём произошло несколько несчастных случаев. В 1960 году баржа врезалась в мост по причине сильной туманности. К счастью, обошлось без жертв, но частично мост был разрушен. Спустя четыре года, буксир с двумя баржами снова врезался в конструкцию. В результате аварии погибли шестеро пассажиров автобуса. Через 10 лет очередная баржа вновь наткнулась на мостовое сооружение. Несколько пролётов моста было разрушено, из-за чего проезжающие в этот момент машины упали в воду. Не обошлось без жертв: трое погибли, остальные отделались ушибами.

Фото: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

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