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Что будет с квадрокоптером, если попытаться снять эпицентр извержения вулкана? Видео
Что будет с квадрокоптером, если попытаться снять эпицентр извержения вулкана? Видео
Кадры получились бомбические, но техника пришла в негодность. t.me/inriver
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Что будет с квадрокоптером, если попытаться снять эпицентр извержения вулкана? Видео
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