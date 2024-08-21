Ловись, большая и маленькая: 15 мест для бесплатной рыбалки в Подмосковье

Рассказали о правилах и о том, где и какая рыба водится.

А для того, чтобы она принесла не только душевное равновесие, но и улов, стоит знать о главных правилах рыбной ловли. Для начала следует определиться с водоёмом и понять, действительно ли там водится рыба. А далее эта рыба должна быть голодной – иначе все ваши усилия по её ловле будут напрасны.

О чём расскажем:

В какое время года рыбалка лучше?

Опытные рыбаки знают, что качественная рыбалка зависит от времени года. К примеру, зимой удить рыбу лучше с восходом солнца, ранним утром: поскольку основная часть видов рыб в тёмное время неактивна.

Весна – пожалуй, самый богатый на улов сезон. Именно в это время года рыба готовится к нересту, а значит, её активность очень высока. Но и тут следует придерживаться здравого смысла: утром всё ещё прохладно, поэтому максимально богатый улов может случиться лишь к концу дня. Кроме того, в этот период могут действовать нерестовые запреты.

Летом нужно учитывать, что при высоких температурах рыба становится менее активной. Поэтому неопытные рыбаки совершают огромную ошибку, выбираясь на рыбную охоту в самый пик жары. Дело в том, что рыбе свойственно прятаться от палящего солнца в глубине прохладных вод. Лишь к полудню она выбирается наверх: именно тогда её и возможно поймать на крючок.

Осенью рыба начинает готовиться к холодам и меняет характерную для лета среду обитания. Она выбирает более глубокие места, там рыба отъедается, чтобы пережить зимовку. Рыбачить можно в течение всего дня.

Фото: istockphoto.com/Estradaanton

Правила рыбалки

Рыбалка в Подмосковье имеет ряд важных правил. Итак, первое: ловля на всех — и государственных, и муниципальных — водоёмах бесплатна. В таких местах можно спокойно наслаждаться рыбалкой и не следить за проведённым временем. Впрочем, есть оговорка: если водоём находится на особо охраняемой территории, то пройти туда невозможно.

К тому же следует придерживаться строгого правила, установленного законом: объём пойманной рыбы не должен превышать 5 кг на одного человека в сутки. Помимо этого, категорически запрещён вылов рыбы, занесённой в Красную книгу. И если такая попадётся рыбаку на крючок, её следует выпустить обратно в водоём с наименьшими повреждениями. К краснокнижным видам относятся: стерлядь, хариус, подуст, белоглазка, чехонь, берш. Также запрещено ловить форель. Именно эти виды рыб активно встречаются в подмосковных водоёмах. Рыбная охота на осетра или лосося возможна только в частных водоёмах, где их специально разводят и берут определённую плату за рыбалку.

Какая рыба водится в водоёмах Подмосковья?

Щука. Эта рыба водится, пожалуй, во всех водоёмах Подмосковья. Кроме прочего, её любят разводить в частных рыболовных хозяйства — всё из-за того, что щука отлично приспосабливается и размножается даже в условиях искусственного пребывания.

Язь. Тоже одна из самых популярных рыб, встречающихся в подмосковных водоёмах. Язь активен с мая по сентябрь – это лучшее время для рыбалки. В особо благоприятных условиях, некоторые особи могут достигать в размерах 5 кг.

Елец. Особенность данного вида рыбы в том, что она плавает стаями, а её размеры – примерно с человеческую ладонь. Поживиться рыбой можно с начала весны и вплоть до середины осени.

Голавль. Этот вид рыбы просто обожает всяческие коряги и ямы. Имейте в виду, что голавль очень пуглив, поэтому поймать его не так просто. В основном рыба охотится у самой поверхности воды и небольшими группами. Идеальное время для её ловли с мая по сентябрь.

Судак. Поговаривают, что масса одной отъевшейся особи судака может доходить до 10 кг. Так это или нет – придётся удостовериться самостоятельно. Впрочем, рассчитывать на столь крупный улов в Подмосковье не следует: как правило, судаки в водоёмах некрупные. Водится рыба с начала лета и до середины осени.

Фото: istockphoto.com/Kondor83

15 мест для бесплатной рыбалки в Подмосковье

Река Пахра

Удалённость от Москвы: 52 км

Пожалуй, это самый известный водоём, пользующийся огромной популярностью у опытных рыбаков и новичков. Протяжённость Пахры – 129 км. В некоторых частях течение воды спокойное, а в других, напротив, буйное. От этого и зависит улов, поэтому большинство рыбаков советует приезжать на рыбалку в данное место несколько раз и пытать счастье в разных его частях.

Кстати, место, где Пахра впадает в Москву-реку, – наиболее популярно. Несмотря на то что там активно водятся окунь, жерех, голавль, ёрш, вопрос пригодности улова для употребления – под вопросом. И виной всему – сомнительная экология местности.

Истринское водохранилище

Удалённость от Москвы: 90 км

Водохранилище расположено вблизи столицы, поэтому пользуется большой популярностью у желающих порыбачить. К тому же это место просто идеально для того, чтобы всей семьёй насладиться чистым воздухом.

Истринское водохранилище имеет много заливов, рядом с которыми построены многочисленные базы отдыха. Поэтому, чтобы вдоволь насладиться бесплатной рыбалкой, придётся потрудиться в поисках удобного места. Но оно того стоит: здесь водятся щука, судак, окунь, плотва и лещ.

Фото: РИА Новости

Пироговское водохранилище

Удалённость от Москвы: 38 км

Протяжённость Пироговского водохранилища – около 10 км. Летом вся береговая линия буквально кишит отдыхающими: это и любители поплавать на яхтах и водных мотоциклах, и желающие просто побыть на природе.

Рыбаки рекомендуют обратить внимание на самые глубокие места: вдоль плотины, насосной станции и деревни Сорокино, чтобы поживиться уклейкой, окунем, плотвой, судаком и лещом.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Канал имени Москвы

Удалённость от Москвы: 70 км

Канал соединяет главную реку столицы с Волгой. Его протяжённость – около 130 км, а сам канал состоит из множества водохранилищ. Рыбаки уже давно облюбовали местечко, считая его одним из лучших мест для ловли рыбы. Там можно поймать густеру, окуня, ерша, леща и плотву. Впрочем, есть и минус: чтобы найти «рыбное» место, придется потрудиться: на многих участках канала нет подходов. Зато за экологичность можно не переживать: канал регулярно чистят, поэтому весь улов пригоден для употребления в пищу.

Река Ока

Удалённость от Москвы: 250 км

Москва-река впадает в Оку, протяжённость которой – 1500 км. Ока широко известна рыбакам своим богатым выбором рыбы. Там запросто можно поймать язя, голавля, леща и судака. Кстати, это место славится выбором способа рыбалки. Пользуется популярностью как рыбалка с берега, так и ловля с лодки. Об этом месте ходят мистические рассказы. К примеру, поговаривают, что рыба там клюет исключительно в тёмное время суток, а как только восходит солнце – сразу же пропадает. Так это или нет – убедитесь сами.

Фото: РИА Новости

Река Северка

Удалённость от Москвы: 82 км

Северка не отличается богатым уловом у опытных рыбаков, но она одно из самых популярных среди любителей мест для отдыха и неспешной рыбалки. Здесь можно взять напрокат лодки и отправиться вниз по течению. В этом месте с помощью поплавочной удочки ловят карпа, щуку, окуня, карася.

Не поленитесь и отправьтесь в деревню Голубино, она славится не только рыбным уловом, но и живописными пейзажами.

Река Лопасня

Удалённость от Москвы: 86 км

Река Лопасня – идеальное место для отдыха на природе всей семьёй. По опыту рыболовов, наиболее популярны места для ловли – это берега деревни Крюково. Здесь можно поживиться плотвой и щукой. Кстати, именно благодаря последней Лопасня и снискала славу. Местные активно делятся рассказами о крупных щуках, которые в реке отъедаются до 2-3 кг.

Можайское водохранилище

Удалённость от Москвы: 143 км

Можайское водохранилище отличается слабым течением и отсутствием плавных переходов глубины. Дно водохранилища буквально усыпано пнями и корягами, а это, как известно, излюбленная обитель лещей. Помимо них, здесь можно поймать щуку, окуня, карася, плотву, судака и уклейку.

Фото: РИА Новости

Москва-река

Удалённость от Москвы: 46 км

О чистоте воды в главной реке столицы ходят бесконечные споры. Одни считают, что рыбу из Москва-реки употреблять ни в коем случае нельзя. И этому есть вполне разумное объяснение: в реку стекаются дорожные и тротуарные стоки. Другие же полагают, что загрязненность воды зависит от участка реки. К примеру, место от Серебряного Бора и вверх по течению считается наиболее благоприятным для рыбной ловли. Там водятся жерех, карась, судак и щука.

Фото: РИА Новости

Чёрное озеро

Удалённость от Москвы: 26 км

Это место – настоящая обитель спокойствия и уединения. Великолепные пейзажи, высокие деревья и обширные леса – всё это делает Чёрное озеро великолепным местом отдыха для всей семьи. Помимо природы, озеро славится своей чистотой: раньше на его месте был торфяной карьер, поэтому вода пригодна для безопасного купания. Из рыбы здесь водятся караси и ротаны.

Лыковский пруд

Удалённость от Москвы: 42 км

Чтобы попасть на Лыковский пруд придется проехать дальше деревни Васютино, через поле по грунтовой дороге. Несмотря на некоторую сложность поиска, место считается одним из самых крупных рыбных мест в Подмосковье. Здесь можно поживиться плотвой, окунем и щукой. В основном рыбаки любят использовать спиннинг. Лыковский пруд окружён широкими лесами, а с одной стороны находится большой луг с кустарниками, где можно отдохнуть в уединении.

Фото: РИА Новости

Медвежьи озёра

Удалённость от Москвы: 40 км

Медвежьи озёра – лучшие места для рыбалки в Подмосковье. Но следует знать, что возле Большого Медвежьего озера находится частное рыболовное хозяйство, где рыбалка, соответственно, платная. Для бесплатной рыбной ловли подойдёт Малое озеро. В нём можно поймать карася, щуку и окуня.

Ввиду своего расположения, а именно благодаря камышам и лесу, рыбачить удобнее всего с лодки.

Святое озеро

Удалённость от Москвы: 28 км

Святое озеро славится своими уникальными свойствами: вода в нём всегда теплая и не замерзает при любой погоде. Кроме того, озеро никогда не зарастает камышами, что делает ловлю рыбы вполне комфортной. Ко всему прочему Святое озеро отличается большой глубиной, на которой свободно водятся лещи, судаки, щуки. При желании на берегу можно воспользоваться прокатом лодок за отдельную плату.

Фото: istockphoto.com / Maciej Pawlik

Муромское озеро

Удалённость от Москвы: 147 км

Это место располагается недалеко от Святого озера и по своей природе очень на него похоже. Вода в этом озере тоже тёплая, поэтому отдыхающих вдоль берега может быть очень много. Это следует учитывать, если вы хотите отправиться в тихое место для рыбалки. Более 60 лет назад в Муромское озеро было выпущено порядка 4 т рыб, поэтому рыбаки очень ценят это место. Там можно поймать леща, язя и карпа, а также водятся толстолобик, сом.

Белое озеро

Удалённость от Москвы: 26 км

На Белом озере можно смело поохотиться на карпа. Впрочем, место считается одним из лучших для тихого отдыха всей семьёй, поэтому желающих облюбовать береговую линию в летний сезон – довольно много. Пейзажи здесь великолепны, дно озера твёрдое.

Фото: Николай Еремченко/ТАСС